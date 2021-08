Reakce Zemana: Tálibán vytvoří teroristické centrum. USA ztratily prestiž, NATO selhalo

Zeman se domnívá, že Tálibán v Afghánistánu vytvoří teroristické centrum a obnoví se teroristické útoky po celém světě.

Poznamenal, že po odchodu z Afghánistánu přestal podporovat zvyšování armádního rozpočtu na dvě procenta HDP.

Česko by nyní podle něj mělo investovat do národní obrany. Investování do NATO označil „tak trochu“ za vyhazování peněz.

