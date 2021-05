Zeman podpořil pokračování vlády, řekl v Lánech Babiš. Na hlasování o nedůvěře prezident nedorazí

Prezident Miloš Zeman na večerní schůzce s premiérem zopakoval podporu menšinovému kabinetu hnutí ANO a ČSSD. Po jednání na zámku v Lánech to řekl předseda vlády a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Prezidenta informoval o tom, že komunisté se o postoji k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě rozhodnou až ve čtvrtek. O důvěře kabinetu by ten den měli jednat poslanci. Lány (Kladensko) 21:44 31. 5. 2021 (Aktualizováno: 22:46 31. 5. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem v Lánech. | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Čtyři měsíce před volbami vyvolávat nějakou destabilizaci není dobře pro nikoho,“ řekl po schůzce Babiš.

Podobný postoj má podle něj i prezident Miloš Zeman. Vláda chce ještě dokončit některé klíčové projekty, zdůraznil Babiš. „Potřebujeme dokončit očkování našich spoluobčanů, potřebujeme připravit návrat do škol, testování a další projekty, jako je covidpas. Považuji to za zbytečné,“ dodal k hlasování o nedůvěře.

„Celý den bude mít opozice možnost dělat svoji kampaň, je to třetí pokus a uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl ke čtvrtku ve sněmovně. Zeman osobně nepřijede, není to ani potřeba, uvedl.

Filip po jednání s Babišem řekl, že z ankety, kterou nechal udělat mezi okresními organizacemi, vyplývá rostoucí nesouhlas s pokračováním kabinetu. Ke spekulaci, že komunisté přes to kabinetu pomohou odchodem z jednacího sálu, se nevyjádřil. Pokud kabinetu nedůvěru vysloví, byl by to unikát, kdyby komunisté hlasovali proti vládě, která je úspěšná, uvedl Babiš.

Se Zemanem dál probíral zahraniční politiku, zmínil dar vakcín od Srbska, který v pondělí dorazil do Prahy, i to, že se vládě podařilo prosadit opozicí vysmívaný zahrádkářský zákon. „Je to důležité pro svaz, pro všechny, kteří o to mají zájem a mají zahrádky, aby si vypěstovali vlastní ovoce a zeleninu,“ uvedl. K situaci kolem vyšetřování výbuchů muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 se podle Babiše politici nevraceli.

