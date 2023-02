Vyprovázet Zemana verbálními kopanci? Překročil tolik mantinelů, že není kudy prokličkovat

„Nadnesené výroky, podle kterých jsme ve volbách porazili populismus? Spíš voliči dali najevo, že nechtějí za prezidenta Andreje Babiše. A to je něco jiného. A také se víc voličů přihlásilo ke slušnosti,“ říká filozofka Tereza Matějčková s tím, že podobně jde asi hodnotit i nemalé množství hlasů pro Danuši Nerudovou. „Možná že kdyby kandidoval jiný populista, tak ten by nad Babišem zvítězil. Protože ta volba byla silně negativní,“ dodává. PODCAST ČEKÁNÍ NA PREZIDENTA Praha 12:35 3. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak se rozloučit s prezidentem Milošem Zemanem? | Foto: Aleš Vavřík | Zdroj: Český rozhlas

Nově zvolený prezident Petr Pavel se ještě před svou inaugurací začal scházet s politiky a komentovat kde co. Podle filozofky trochu zapomínáme, že po letech odchází z politiky i Miloš Zeman.

Poslechněte si další díl podcastu Čekání na prezidenta

„Zaznamenala jsem, jak ale různí politici pětikoalice tvrdí, že když máme Petra Pavla, tak už to nebude takové jako dřív, a přidají něco víc či míň ošklivého na jeho adresu.“

„Nemohli bychom si to už odpustit? Vyprovázet Zemana verbálními kopanci od reprezentantů státu? Těmi, kteří stále hovoří o slušnosti?“ ptá se Matějčková v podcastu Čekání na prezidenta.

Podobný názor má i komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček, který tvrdí, že Zeman má za sebou dobré i zlé. „Jednoznačně říct ‚ať už je pryč, bylo toho dost‘, to by se už z pouhé slušnosti dělat nemělo.“

Novinář a komentátor David Klimeš je striktnější a tvrdí, že ukazovat smířlivost k odcházení Zemana z veřejného života nejde, protože to on sám neumožňuje.

„Pokud si Zeman pohrává s myšlenkou jmenovat předsedu Ústavního soudu v asi stoletém předstihu a zjevně tak vykrádat pravomoc nastupujícího prezidenta, tak ke smířlivosti ani nedává prostor.“

„Zeman překročil tolik mantinelů, že na to nemůžeme zapomínat. Na udělení milosti pro svého spolupracovníka Miloše Baláka není to nejhroznější, že se to stalo, ale že v odůvodnění napadl právní stát. Tvrdil, že justice, kterou má prezident jako nejvyšší ústavní představitel symbolizovat, je podjatá a škodí jeho spolupracovníkům,“ tvrdí novinář Klimeš.

„Osobně nevidím žádnou ,českou uličku‘, kudy to prokličkovat, aby mu byla dopřána závěrečná důstojnost,“ dodává Klimeš.

Celý podcast Čekání na prezidenta si poslechněte v audiu, je nahoře v článku.