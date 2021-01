Vakcína je světlo na konci tunelu, říká Zeman. Očkovat se nechá za týden při lékařské prohlídce

Prezident Miloš Zeman se nechá očkovat proti nemoci covid-19 zhruba za týden. Původně se chtěl nechat očkovat až začátkem února, aby nikoho nepředbíhal, ale okolí ho přesvědčilo, aby tak učinil dřív. Řekl to v nedělním rozhovoru pro server Blesk.cz. K očkování vyzval i svého předchůdce Václava Klause. „Nech se očkovat, Václave, nebo riskuješ ve svém věku, že tě covid dožene,“ řekl. Praha 12:06 10. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hlavní důvod nynějšího růstu počtu nakažených lidí podle prezidenta Zemana spočívá v tom, že lidé jsou otrávení, unavení a odmítají často velmi tvrdá omezující opatření. Nadějí je podle něj vakcína. Obyvatele proto vyzval, aby vytrvali a opatření proti koronaviru dodržovali.

Vakcínu proti koronaviru Zeman vnímá jako naději na obzoru. „Očkování vždy uspělo, není důvod, aby neuspělo nyní,“ odpověděl na otázku, zda očekává úspěch vakcinace. Lidé, kteří se očkovat nechtějí, podle prezidenta změní názor, až uvidí pozitivní výsledky očkování. Sám se prezident nechá očkovat za týden při pravidelné návštěvě Ústřední vojenské nemocnice.

Zeman také řekl, že by v souvislosti s nákupem vakcín chtěl pochválit EU, ačkoli je jinak někdy jejím kritikem. „Myslím si, že s nákupem a distribucí vakcín odvedla dobrou práci,“ uvedl.

Deficit dalších pět let

Ekonomika je podle Zemana v lepším stavu než na jaře minulého roku, protože jsou v provozu stěžejní složky českého průmyslu. Prezident proto očekává, že hrubý domácí produkt bude růst. Nezaměstnanost a inflace je podle něj zatím ve stabilních číslech. Schodkový rozpočet veřejných financí očekává minimálně na dalších pět let.

Zeman uvedl, že případný příspěvek pro seniory by schválil i tento rok. Prioritou je ale podle něj pro důchodce důstojná valorizace důchodů.

Vyhlášení volební kampaně deset měsíců před sněmovními volbami Zeman vysvětlil omezeními, která přináší koronavirová situace. „Nic takového jako kontaktní kampaň v době pandemie nemáte. Musíte to nějakým způsobem nahradit. Voliči by měli dostat informace o jednotlivých stranách a na to je potřeba čas,“ uvedl.