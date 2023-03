Skandální milost na závěr prezidentské funkce? Miloš Zeman žije žánr provokace

Miloš Zeman ke konci své funkce dostál své pověsti politika se sklonem k provokativním úkonům. Udělil milost firmě Energie stavební a báňská, které účast ve veřejných zakázkách zakazoval soud v kauze kolem zakázek v Lánské oboře. Proč to udělal? Zamýšlí se v posledním díle tradiční sestava podcastu Čekání na prezidenta. Čekání na prezidenta Praha 15:55 11. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tradiční sestava podcastu Čekání na prezidenta. Zleva Jan Kysela, Tereza Matějčková, Petr Nováček a Jan Pokorný | Zdroj: Český rozhlas

„Ústavní kompetence prezidenta republiky je založena na tom, že zmírňuje a odpouští tresty. A před pár lety nám do té klasické koncepce trestního práva přibyl nový prvek, že trest může mít nejenom fyzická osoba, ale i osoba právnická. Takže v tomto smyslu může prezident udělit milost i jí,“ nastiňuje ústavní právník Jan Kysela.

Otázkou ale podle něj je, zda lze právnickou osobu „nacpat“ do typických argumentů, které by k udělení milosti měly vést. „Představujeme si pod tím nějaké sociální, zdravotní či humanitární důvody, což nám u právnických osob půjde jen těžko.“

„Je to jen pokračování trendu, který Miloš Zeman a jeho okolí pěstovali celou tu dobu, kdy mohli – že pro ně neplatí pravidla, že jsou v jistém smyslu nad zákonem. Takže tak, jak mi přišlo skandální omilostnění Miloše Baláka, mi připadá v tomto duchu podobně skandální omilostnění té firmy, která je odsouzena za něco, co volně souvisí s fungováním úřadu prezidenta.“

Podle filozofky Terezy Matějčkové je milost velmi křehká kompetence tím, že je nesystémová a v určitém ohledu nespravedlivá, „protože vy vyjmete člověka z pravidel a zdůvodníte jeho osvobození nějakými osobními důvody, které by ale měly být v určitém smyslu upozaděny“.

Matějčková ale zároveň zdůrazňuje, že přesto je milost velmi cenná. „Člověk není jenom bytost podléhající pravidlům, ale žije jednotlivý život a systém na to musí brát zřetel. A jestli se takto cenná instituce tímto způsobem zneužívá, pak je to zkrátka nihilismus.“

„Jak si myslím, že jsem za tu dobu poznal Miloše Zemana, tak to je současně provokace. Proto to udělal takto na poslední chvíli. Za prvé zametá stopy, to je evidentní. A za druhé chtěl ještě vyslat signál ‚jsem pořád tady a mějte se‛. Provokovat je v jeho povaze,“ hodnotí komentátor Petr Nováček.

S tím souhlasí i Matějčková. „Myslím, že ta provokace je dobré heslo. Miloš Zeman žije žánr provokace velmi rád. Ale my už je všechny známe, takže už to vlastně provokace ani není,“ dodává Matějčková.

