Prezident schválil povinnost platforem typu Airbnb sdílet s českými úřady informace o ubytovatelích

Prezident Miloš Zeman podepsal v pondělí novelu zákona, díky které bude moci Česká národní banka obchodovat mimo jiné s cennými papíry s delší splatností a také uzavírat obchody s více institucemi než dosud. Zeman dále schválil minimální lhůtu konání přijímacích zkoušek od znovuotevření vysokých škol nebo povinnost digitálních platforem typu Airbnb sdílet s českými úřady informace o ubytovatelích i o uzavřených smlouvách. Praha 17:45 20. 4. 2020 (Aktualizováno: 22:03 20. 4. 2020)

O podpisu novely rozšíření obchodních možností České národní banky informoval Hrad. Změnu zákona schválil Parlament ve zrychleném jednání ve stavu legislativní nouze jako jedno z protikrizových opatření. Vládě by mohla novela pomoci při vydávání státních dluhopisů.

Centrální banka bude moci nově obchodovat také s pojišťovnami nebo penzijními fondy a dalšími investory. Obchodovat bude moci se všemi aktivy, se kterými se na finančních trzích obchoduje, například s drahými kovy.

Rozšíření obchodních možností má platit do konce příštího roku. Do vládní předlohy to vložila Sněmovna v reakci na obavy některých poslanců z přílišného rozšíření možností České národní banky.

Změna zákona neumožňuje centrální bance nakupovat státní dluhopisy na primárním trhu, tedy přímo od státu při jejich vydávání. V současnosti může Česká národní banka obchodovat pouze s nástroji se splatností do jednoho roku, a to pouze s bankami nebo spořitelními a úvěrními družstvy. Schválení novely toto omezení ruší.

Airbnb musí sdílet informace

Digitální platformy typu Airbnb, které zprostředkovávají turistické ubytování v soukromí, budou muset sdílet s českými úřady informace o ubytovatelích i o uzavřených smlouvách. Předpokládá to novela zákona o podmínkách podnikání v cestovním ruchu, kterou v pondělí podepsal prezident.

Nová povinnost by mohla podle ministerstva pro místní rozvoj pomoci při trasování lidí, kteří přišli do styku s člověkem nakaženým novým typem koronaviru.

Provozovatelé digitálních ubytovacích platforem budou podle zákona muset na vyžádání sdělit do 30 dnů obecnímu živnostenskému úřadu poskytovatele ubytování, počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu, celkovou cenu za tyto služby, ale i adresu bytu. Živnostenské úřady budou moci údaje předávat dalším institucím, třeba hygienickým stanicím a cizinecké policii.

Za porušení povinnosti poskytnout údaje bude podle novely hrozit zprostředkovatelským digitálním platformám až milionová pokuta. Rozhodnutí o sankci navíc bude moci živnostenský úřad zveřejnit.

Zkoušky po 15 dnech

Přijímací zkoušky na vysoké školy se budou moci prezenčně konat nejdříve 15 dnů po znovuotevření škol. Vysoké školy je ale budou moci s ohledem na epidemii koronaviru uspořádat také na dálku, podobně jako státní zkoušky. Maturitní vysvědčení budou moci přijatí uchazeči dodatečně doručit vysoké škole do 45 dnů po začátku akademického roku.

Vysoké školy budou moci podle předlohy také prodloužit akademický rok. Dostanou navíc možnost odpustit studentům poplatky za příliš dlouhé studium.

Maturitní zkoušky by se podle jiné, už účinné úpravy měly konat 21 dnů po znovuotevření škol. Pokud se ale školy neotevřou do června, zkoušky na maturitním vysvědčení nahradí průměr známek z posledních tří vysvědčení střední školy.

Poukaz místo peněz

Cestovní kanceláře budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Místo nich budou klientům vydávat poukazy. Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku platit tzv. ochranná doba. Klienti, kteří do tohoto data poukaz nevyužijí, budou mít nárok na vrácení uhrazených záloh.

Cestovní kanceláře možnost nabízet poukazy podle dosavadních informací vítají, k návrhu zákona ale mají výhrady. Nejsou v něm podle nich jasně definovány základní pojmy. Zákona se obávají ty cestovní kanceláře, které pořádají výlučně školní zájezdy. Bojí se toho, že pro ně bude likvidační.

Poukazy budou chráněny zárukou pro případ úpadku cestovní kanceláře. Vydávat se budou muset bez doplatku. Poukaz místo hotovosti musí kancelář nabídnout bez poplatku na rovnocenný zájezd. Pokud to nebude možné a ochranná doba skončí, cestovní kancelář bude muset klientovi uhradit veškeré zaplacené zálohy.