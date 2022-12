‚Nechci se klukovsky vymlouvat, že se v Putinovi mýlili i jiný.‘ Přečtěte si celý rozhovor se Zemanem

Jak je to se jmenováním nového předsedy Ústavního soudu? Proč se zmýlil v ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi? Proč je podle něj česká pomoc Ukrajincům správná? A koho podporuje v prezidentské kandidatuře? „I když mě někteří vydávají za ruského agenta, tak se domnívám, že je-li napadena sousední země, máme solidarizovat s tím, kdo je napaden,“ řekl, prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 19:21 11. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do konce vašeho funkčního období zbývají necelé tři měsíce. Máte nějaký seznam věcí, který byste chtěl ještě stihnout? Že byste si to odškrtával?

Řeknu vám alespoň jednu. Požádal jsem Petra Fialu (český premiér z ODS, pozn. red.), abychom společně navštívili Izrael při příležitosti přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Samozřejmě, aby k této cestě došlo, musí se nejdříve ta ambasáda přesunout. Já české politiky na toto téma přemlouvám již delší dobu. Ale protože Petr Fiala teď podepsal petici za přesun české ambasády, předpokládám, že to vláda konečně schválí.

Takže předpokládáte, že ještě během těch třech měsíců se stihne ambasáda přesunout a vy tam stihnete s panem premiérem dojet?

Tak zaprvé ne tří, ale dvou a půl měsíce…

Pardon. Dva a tři čtvrtě…

Dobře, jste puntičkář. Já také. Takže v každém případě ano, předpokládám to.

Já jsem se na ten seznam toho, co byste chtěl stihnout, ptal i proto, že se objevují různé spekulace, co byste ještě do toho začátku března mohl udělat. Například zpravodajský server Seznam Zprávy informoval v tomto týdnu o tom, že údajně chcete ještě do konce svého funkčního období jmenovat nového předsedu Ústavního soudu, přestože Pavlu Rychetskému končí mandát až v srpnu. Má tahle spekulace nějaký reálný základ? Uvažujete o tom?

Já v současné době řeším návrh Senátu na ústavního soudce. S kandidátem se mám setkat zítra. Předpokládám, že poté ho předložím Senátu. No a co bude dál, o tom budu přemýšlet, až tento problém vyřeším.

Naznačíte, s kým se zítra setkáte?

Ne, protože by to nebylo uctivé vůči našemu skvělému Senátu.

Vy říkáte, že teprve potom budete uvažovat o dalších krocích. Znamená to, že do téhle chvíle jste neuvažoval, že byste ještě do 7. března jmenoval nového předsedu Ústavního soudu?

Něco jiného je uvažovat a něco jiného je rozhodnout se...

...takže jste o tom uvažoval. Chápu to správně?

...ať tak či onak, rozhodnu se až později.

Za jakých okolností byste se rozhodl jmenovat nového předsedu Ústavního soudu ještě během svého mandátu?

Já především vycházím z toho, že tento předseda, ať už to bude kdokoliv, by neměl dělat z Ústavního soudu třetí komoru Parlamentu a že by měl nepodlehnout pokušení vydávat politické proklamace. Ale samozřejmě takových kandidátů je víc.

Já jsem spíš směřoval k tomu, za jakých okolností byste jmenoval toho předsedu ještě dříve, ještě do toho začátku března.

Ústava, jak velmi dobře víte, dává prezidentovi právo jmenovat předsedu Ústavního soudu a jediná omezující podmínka spočívá v tom, že to musí být někdo z členů Ústavního soudu. Žádné další omezující podmínky, jak dobře víte, Ústava nezná.

Na druhé straně, třeba když vezmeme analogickou situaci, když jste v letošním roce jmenoval nového předsedu bankovní rady centrální banky, tak to váše rozhodnutí přišlo necelé dva měsíce předtím, než končil pan Rusnok. Proč byste teď vůbec uvažoval, že byste k takovému kroku přistoupil více než pět měsíců před koncem mandátu pana Rychetského?

Nejenom v případě Aleše Michla, ale například i v případě nových členů bankovní rady, které budu jmenovat ve středu, tak dochází ke jmenování o něco dříve, než nastoupí do funkce. To je běžná praxe a možná, že ji využije i můj nástupce.

Ano. Ale ten předstih není tak velký, jako se spekuluje v případě Ústavního soudu…

To máte samozřejmě pravdu. Ale všichni máme zájem na tom - a Pavel Rychetský neaspiruje na pokračování ve své funkci -, abychom znali kandidáta nebo kandidáty na předsedu. A to je nezastupitelná role prezidenta, protože nezapomeňte, že zde neexistuje kontrasignace.

Bude v tom vašem rozhodování hrát roli, kdo vyhraje prezidentské volby?

To záleží na tom, kdy k tomuto rozhodování přistoupím. Jestli to bude před, nebo po prezidentských volbách. Ale zásadní roli by to asi hrát nemělo.

To znamená, že připouštíte, že byste mohl předsedu Ústavního soudu jmenovat ještě před koncem prezidentských voleb? To znamená více než půl roku před koncem mandátu?

Nelze to vyloučit, protože přímá souvislost mezi obojím neexistuje. Pane redaktore, vy jste zřejmě začátečník, protože jste utratil zhruba téměř deset minut na jedno z desítek témat, které jste si na mě připravil. Chcete-li pokračovat tímto tempem, obávám se, že k tomu nejdůležitějšímu se nedostaneme.

Pane prezidente, ono to tempo závisí nejen na tom, kdo se ptá, ale i na tom, kdo odpovídá. A já zase možná proto, že jsem začátečník, nebo nejsem začátečník, rád slyším odpovědi na své otázky.

Amnestie nebude

Ale ještě k té agendě následujících měsíců. Šéf lidovců Marian Jurečka (ministr práce a sociálních věcí, který je nyní pověřený i vedením resortu životního prostředí, pozn. red.) chtěl, abyste ještě vy ve svém funkčním období jmenoval nového ministra životního prostředí Petra Hladíka. Premiér Petr Fiala České televizi řekl, že pokud se v brněnské kauze, se kterou je pan Hladík spojován, neobjeví nové informace, tak vám podá návrh na jeho jmenování na začátku roku. Jak se k této nominaci stavíte? Vyhovíte, pokud pan premiér požádá, abyste jmenoval pana Hladíka ministrem životního prostředí?

Tak za prvé pan premiér dosud tento návrh nepodal. Za druhé s panem Hladíkem jsem ještě nemluvil a budu s ním mluvit až v případě, když premiér tento návrh podá. Za třetí budu zvažovat další průběh policejního vyšetřování ve známé brněnské kauze.

Kdyby v tuto chvíli ten návrh přišel, odmítl byste?

Kdyby tento návrh přišel, tak bych postupoval stejně, jako Petr Fiala, který si také nechal několik týdnů na rozmyšlenou.

Když končil před deseti lety v prezidentské funkci váš předchůdce Václav Klaus, oznámil ve svém posledním novoročním projevu amnestii a to oficiálně u příležitosti dvacátého výročí vzniku České republiky. Přesně za dva týdny si připomeneme další kulaté výročí, třicet let od vzniku samostatné České republiky, navíc se blíží konec vašeho mandátu. Já samozřejmě vím, že vy jste v dubnu v rozhovoru pro Mf Dnes řekl, že amnestii rozhodně nevyhlásíte. Na druhé straně jste to právě vy, komu je připisován výrok, že jenom hlupák, blbec a můžeme přidávat další synonyma, nemění své názory. Změnil jste za toho tři čtvrtě roku nějak názor?

Tak za prvé, ti, kdo neznají historii, mi skutečně tento výrok připisují. Mimochodem výrok zní: Jen idiot nemění své názory. Ti, kdo znají historii, což mezi novináři většinou neexistuje, tak vědí, že autorem tohoto výroku je Winston Churchill.

Já se omlouvám, nechci tady zacházet do detailů. Já jsem četl, že ani Winston Churchill není autorem, protože už to použil někdo jiný deset let předtím a vychází to z nějakých…

Ne, ne ne. Winston Churchill se k tomuto výroku…

…ale chápu, že pro vás je inspirace Winston Churchill.

Winston Churchill se k tomuto výroku minimálně přihlásil a byl to člověk natolik čestný, že by se nechlubil cizím peřím. Když se opět vrátíte k meritu věci, tak se mě zeptejte na to, co vaše posluchače patrně zajímá.

Bude amnestie?

Nebude. Řekl jsem několikrát, že amnestie je plošná milost a že milosti mají být udělovány selektivně. A na rozdíl od svých předchůdců, kteří udělovali stovky milostí, já jsem jich až dosud včetně manželů Kordisových v poslední době udělil 27.

To znamená, že to můžete stoprocentně vyloučit. Můžete vyloučit, že třeba někdo v kanceláři prezidenta v současné době konzultuje to, že by amnestie přeci jen byla, jestli by ji podepsal pan premiér? Nebo třeba pan ministr spravedlnosti? Jestli by se do toho okruhu mohla vejít třeba kauza Čapí hnízdo, nebo kauzy vašeho vedoucího kanceláře? Tohle všechno vylučujete?

Tohle všechno vylučuji. Snažím se být o něco stručnější než vy.

Podpora Babiše

Předpokládám, že sledujete kampaň před prezidentskými volbami. My máme v Českém rozhlase přísná předvolební pravidla, abychom byli maximálně féroví a nikomu z kandidátů ve vysílání nepomáhali ani neškodili. Proto se vás nebudu ptát na hodnocení kampaně ani na to, jak na vás kandidáti působí, ale zajímá mě, jestli uvažujete o tom, že byste aktivně vstoupil do předvolební kampaně? Že byste třeba jasně vyzval své příznivce, aby volili některého kandidáta nebo kandidátku. Že byste tímto způsobem někoho podpořil?

Já vycházím z toho, že ze tří favoritů prezidentské volby dva mají prakticky nulovou politickou zkušenost. Vycházím dále z toho, že prezident je hlava státu a tedy vrcholný politik. A podobně jako se nenecháte operovat chirurgem, který nevystudoval medicínu, tak asi nebudete chtít za prezidenta někoho s nulovými nebo téměř nulovými zkušenostmi. Tím jsem vám zcela jasně odpověděl.

Ale na jinou otázku, než jsem se ptal. Já jsem se ptal, jestli nějakého kandidáta aktivně podpoříte?

Tímto výrokem, pane moderátore, jsem právě ty vaše posluchače, kteří mají alespoň průměrnou inteligenci, jasně instruoval minimálně o tom, koho podpořím.

A víc tedy vyzývat nebudete.

Možná, že tento výrok budu opakovat. Protože opakování je matka moudrosti.

Mimochodem vy jste se před chvíli tady v Lánech setkal s Andrejem Babišem. Můžete prozradit, co jste řešili, o čem jste mluvili?

Tak samozřejmě jsme mluvili, jako s každým jiným kandidátem, o jeho programu, o jeho volební kampani. Byl u mě pan Středula, byl u mě pan Zima. Já se zájmem, když se někdo přihlásí, vyslechnu, jak představu kandidáta o programu, což je asi nejdůležitější, tak samozřejmě i o průběhu jeho volební kampaně.

Předpokládáte, že se sejdete ještě s těm zbývajícími kandidáty?

Myslím, že už to není zapotřebí.

Úspěchy i neúspěchy

Tak, jak se blíží konec vašeho funkčního období, bilancujete, přemýšlel jste už, co bylo největším úspěchem vašeho prezidentování?

Dobře. Tak kdybych to rozdělil na tři velmi stejné části, i když jste mě připravil zbytečně o spoustu času, tak bych řekl - protože já rekapituluji nejen prezidentské období, ale celých 32 let v politice -, že se to dá rozdělit na tři fáze.

Pokud jde o první, když jsem byl předsedou sociální demokracie, tak úspěchem bylo, že během pěti let se tato strana dostala ze sedmi procent voličské podpory na 32 procent. Neúspěchem bylo, že jsem vybral nástupce, který se ukázal jako velmi slabý. Poučení: Příště bych se neměl dopouštět feudálních zvyků jmenovat svého politického dědice a měl bych to nechat v přímé volbě na členech dané politické strany.

Fáze číslo dvě. Za úspěchy v čele vlády pokládám to, že proběhla reforma a vznik krajské samosprávy, že proběhla profesionalizace armády a že proběhla privatizace bank. Kromě toho jsme vstoupili do Severoatlantické aliance, byl otevřen Temelín, nu a deficit státního rozpočtu bez ztrát konsolidační agentury byl jenom deset miliard korun. Za neúspěch pokládám to, že se nepodařilo dotáhnout do konce Akci čisté ruce. Poučení: Potřebujeme aby tuto akci po italském vzoru zajišťovaly nezávislé a specializované soudy a také finanční policie, kterou dosud de facto nemáme.

No a konečně třetí fáze prezidentská. Snažil jsem se v těchto deseti letech především hájit naše národní zájmy. A to je, pane redaktore, pustá fráze, pokud neřeknete, co si pod národním zájmem představujete. Protože jsme malá otevřená ekonomika s 80procentním podílem exportu na hrubém domácím produktu, pokládám za český národní zájem, který souvisí s ekonomickou výkonnosti i s životní úrovní podporovat naše podnikatele včetně exportérů. Čili mým zájmem je ekonomická diplomacie. Za těch deset let jsem podnikl stovky akcí tohoto typu. Pokud jde o neúspěch, no tak domnívám se, že se mě dostatečně nepodařilo o přednostech ekonomické diplomacie před velkohubými prohlášeními v jiných oblastech přesvědčit i další politické kruhy. Nu a o tom, že jsem rád, že mimo jiné se podařilo i rozvinout vztahy s Izraelem jsem už do jisté míry mluvil.

Po vašem prvním odchodu z vrcholné politiky jste napsal knihu. Jmenovala se Jak jsem se mýlil v politice. Když se ohlédnete teď za těmi deseti prezidentskými lety, co bylo vaším největším omylem? Byl to vztah k Vladimiru Putinovi?

Těch omylů bylo samozřejmě víc a pokud jste mě poslouchal, já jsem vám je vyjmenoval. Ale samozřejmě ano. A teď se nechci klukovsky vymlouvat, že se v Putinovi mýlili i jiný. Je to sice pravda, ale každý odpovídá sám za sebe.

‚Nemůžeme mlčet.‘ Devět prezidentů včetně Zemana a Čaputové odmítlo anexi části Ukrajiny Číst článek

Viděl jsem v Putinovi politika, kterého jsem si neidealizoval, ale o němž jsem se domníval, že jako každému politikovi mu jde o zájem jeho země. Agrese vůči Ukrajině, pane redaktor, byla proti zájmům Ruské federace. A pokud si to Vladimir Putin neuvědomoval, tím hůře pro něj. Na jednom summitu NATO jsem dokonce citoval francouzského politika Talleyranda (Charles Maurice de Talleyrand, pozn. red.), který říkal Napolenovi po vraždě vévody z Enghienu: „Sire, je to horší, než zločin, je to chyba.“

V souvislosti s Ruskem jste byl ještě před ruskou invazí na Ukrajinu kritizován, a to jak jste mluvil o vyšetřování výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Tehdy jste v televizním projevu mluvil o tom, že jsou dvě vyšetřovací verze, že podle té druhé za tím nebyli agenti ruské tajné služby GRU. Dodal jste, že pokud se nepotvrdí ta verze o ruském zapojení, tak to bude mít velké politické následky. Změnila ta ruská invaze na Ukrajině, to co vidíme, že se na Ukrajině děje, váš pohled na Vrbětice?

Ne. To jsou dvě naprosto nespojité věci. Já jsem ve svém projevu k tomuto tématu citoval zprávu BIS, která říká, že neexistují svědectví ani důkazy, že tito dva Rusové pronikli do vrbětického areálu. Za druhé, zamyslela jsem se nad tím, že tam byli dva výbuchy, nikoliv pouze jeden, a z toho samozřejmě také vyplývá, že když ty dva výbuchy byly s asi týdenním odstupem, tak to mluví i pro jiné varianty, než pouze pro ruskou variantu.

Takže i když vidíte teď, co dělá Vladimir Putin, co dělá Rusko, tak si stále myslíte, že za tím výbuchem ve Vrběticích nemusí ruští agenti být. Chápu to dobře?

Řekl jsem vám, že tyto věci přímo nesouvisí a uvedl jsem důvody svých pochybností.

Když mluvíte o Bezpečnostní informační službě (BIS), teď jste říkal, že jste citoval její zprávu, vy jste samozřejmě BIS dlouhodobě kritizoval. To, co sledujeme na Ukrajině, neukazuje to, že některé zprávy směrem k Rusku, nebo které se týkaly Ruska, které jste kritizoval, že nejsou dostatečně podložené, možná podložené byly?

Ale BIS, pane redaktore, ve svých zprávách, ať už veřejných nebo tajných, nikdy nevarovala před ruským útokem na Ukrajinu. Právě pro to většinu z nás tento útok překvapil. Pokud byla určitá varování, pak ze stran CIA, americké zpravodajské služby.

Která jste těsně před tou invazí v novinovém rozhovoru zpochybňoval…

Protože jsem dostal několik varování, kde bylo uvedeno přesné datum. Datum uplynulo, k invazi nedošlo.

Ještě jedna věc k BIS. Vy jste loni v srpnu v rozhovoru pro Blesk obvinil BIS, že vaše okolí odposlouchávala. Řekl jste, že vás nechal odposlouchávat její šéf pan Koudelka. Znělo to jako vážné obvinění tím spíš, že jste naznačil, že se ta mohlo dít bez svolení soudu. Má tahle věc nějaké pokračování?

Ano, má. Vy možná čtěte časopis Reportér. A pokud ano, tak jste jistě zaregistroval rozsáhlý článek novináře pana Kmenty, který rozhodně není můj příznivec, právě naopak. A který tam jasně uvádí, že ten příkaz k odposlechům byl nelegální, protože nebyl podroben rozhodnutí soudu. Je tam dokonce i fotografie odposlouchávacího zařízení, které se jmenovalo Agáta.

Já jsem ten článek četl, a proto se ptám, jestli to má nějaké oficiální pokračování? Jestli jste inicioval vyšetřování? Jestli jsou nějaké důkazy, že tak, jak to v magazínu Reportér bylo napsáno, se to skutečně odehrálo.

Tak to se zeptejte nejenom pana Kmenty, ale také těch, kdo to mají vyšetřit. To, že prezidenta a jeho okolí byli nelegálně odposloucháváni, zatím nikdo nepopřel. Jinak byste musel ukázat příkaz soudu k odposlechům a to se samozřejmě nestalo, protože pokud vím, takový příkaz neexistuje.

A to že jsou ty odposlechy vašich hovorů, to víte stoprocentně? Vy je máte? Vy máte důkazy?

(smích) Zeptejte se pana Kmenty, který to důkladně popsal, jestliže se naivně domníváte, že mně BIS poskytla záznamy nebo přepis těchto odposlechů, tak jste skutečně na omylu.

Já se ptám proto, že pokud by ty informace byly pravdivé, pokud by tajná služba České republiky nelegálně odposlouchávala prezidenta republiky, tak je to asi něco, u čeho bych předpokládal, že prezident to nenechá tak, aby o tom vyšel jeden článek v časopise. Ale že se bude snažit, aby to mělo nějaký oficiální závěr. Aby, pokud to tak bylo, ten, kdo za to nesl odpovědnost, byl nějakým způsobem potrestán. Proto se vás ptám, jestli v tom něco děláte?

Dělám to, že jsem tuto skutečnost zveřejnil podobně, jako ji zveřejnil novinář pan Kmenta. A není na mně, abych z toho vyvodil důsledky. Ale souhlasím s vámi, že by bylo dobré, kdyby se to vyšetřilo. Zejména když jsem uvedl, že mě už před delší dobou navštívil jeden plukovník BIS, aspoň se tak představil, který mě vlastně jako první na odposlechy upozornil.

Pomoc Ukrajině i ekonomická krize

Pojďme v našem rozhovoru ještě k aktuálním záležitostem. My už jsme trochu mluvili o válce na Ukrajině. Jak vy jako prezident České republiky hodnotíte přístup české vlády, jak hodnotíte pomoc a míru pomoci, kterou Česko poskytuje?

Já vycházím z toho, že i když preferuji ekonomické zájmy, tak jsou situace, kdy tyto zájmy musí ustoupit zájmům bezpečnostním. A to je přesně situace na Ukrajině. Není ohrožena pouze Ukrajina, je ohrožena bezpečnost České republiky. A právě proto jsem první den ruské agrese podpořil naši pomoc Ukrajině.

Ale teď už jsme o tři čtvrtě roku dál v situaci, kdy se na sociálních sítích, ale i v médiích objevují názory nejenom různých řadových lidí, ale i politiků, že vláda Ukrajině pomáhá příliš a že by tu pomoc měla omezit. Souhlasíte s tímto pohledem?

Ne, nesouhlasím s tímto pohledem. I když mě někteří vydávají za ruského agenta, tak se domnívám, že je-li napadena sousední země, tak bez ohledu na to, co si o této zemi myslíte, a vy víte, že jsem třeba kritizoval kult Stepana Bandery na Ukrajině, kde je Bandera považován za národního hrdinu, a to byla podstata mých kritických výtek, přes toto vše si myslím, že máme solidarizovat s tím, kdo je napaden.

V České republice zažíváme energetickou krizi, vysokou inflaci. Podle dat z agentury PAQ Research pro projekt Radiožunálu Život k nezaplacení se velká část domácností skutečně dostává do finančních problémů. Více než třetina domácností je v měsíčním hospodaření na nule nebo dokonce v záporu. Doporučujete v téhle souvislosti panu premiérovi a vládě nějaká další opatření? Myslíte si, že by vláda měla v tuto chvíli udělat něco víc?

Ano. Nebudu teď mluvit o tom, že jsem od začátku podporoval, konkrétně od dubna v rozhovoru pro Mladou frontu, zastupování cen energií. A to nikoliv u obchodníků, ale u výrobců. Kromě toho kritizuji tvz. Green Deal, tedy zelenou politiku, která přispívá výrazně k zvyšování cen energií. Jestliže například Německo odstavovalo ne jenom uhelné, ale i jaderné elektrárny, muselo se to promítnout i v ceně elektrické energie.

Pardon, ale upřímně řečeno s tím asi Petr Fiala a jakákoliv česká vláda nemůže cokoliv udělat?

Samozřejmě, že může, protože i my máme, jestli jste si toho dosud nevšiml, uhelné elektrárny a jaderné elektrárny. A neměli bychom se řídit příkladem Německa. Kromě toho tady máte další problém a to jsou emisní povolenky, které rovněž výrazně zvyšují cenu elektřiny a přitom jsou součástí Green Dealu. A konečně vystupuji - ekologové mě nebudou mít rádi - jako zastánce těžby uhlí, protože se domnívám, že země by se neměla vzdávat svého nerostného bohatství.

V téhle situaci, kterou zažíváme, nemáte pocit, že by prezident republiky měl být, řekněme, aktivnější? Možná viditelnější ve veřejném prostoru, víc vzkazovat některé věci obyvatelům?

Ale to, co vám říkám, to neříkám poprvé, to říkám už asi po desáté, nebo po patnácté. Říkám to poměrně dlouhodobě. Takže nevím, co bych mě dělat víc.

Mimochodem podle nejnovějšího výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění vám v období září až listopad důvěřovalo 33 procent lidí. To je o jeden procentní bod méně, než jakou důvěru ve stejném období měl Senát. Přitom ještě před třemi lety jste měl důvěru nadpoloviční, přes 56 procent. Čím si to vysvětlujete?

Některými kontroverzními rozhodnutími. Vím, že jedním z faktorů poklesů popularity byla milost Miloši Balákovi. Ale protože to byl člověk, který se v Lánské oboře osobně neobohatil a ani nevznikla žádná národohospodářská škoda, tak jsem tuto milost udělil i s vědomím důsledků. Pokud by se člověk oháněl průzkumy popularity a stál s nasliněným prstem, tak asi nedělá nic a potom bude populární.

8. března nastoupí nový prezident nebo nová prezidentky. Vy jste během nedávné návštěvy Ústeckého kraje řekl, že po skončení prezidentského mandátu definitivně ukončíte politickou kariéru. Že si budete číst a koukat na televizi. Po konci prezidentství Václava Havla vznikla knihovna Václava Havla. Po konci prezidentovi Václava Klause Institut Václava Klause. Vy nebo lidé ve vašem okolí neuvažují a nechystají něco podobného? Bude nějaký Institut Miloše Zemana?

Ne. Žádný takový institut nebude. Samozřejmě nevypadnu úplně z veřejného prostoru. Neodmítnu nějaké výraznější osobnosti, pokud se budou chtít poradit, ale sám je nebudu vyžadovat. Je mi 78 let a z toho vyplývá, že knihy, které mám celoživotně rád, asi většinu tohoto zbývajícího života zaplní.

Těšíte se, až nebudete prezident?

Já si myslím, že po třiceti dvou letech v politice to bohatě stačilo.