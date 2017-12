Billboardy se Zemanem jsou součástí kampaně, Nejedlý nezná zákon, říká kontrolor Outlý

„Billboardy s portrétem prezidenta Miloše Zemana a heslem ‚Zeman znovu 2018‘ jsou součástí předvolební kampaně,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Náklady na reklamu by se tak měly podle Outlého objevit na transparentním účtu Zemana, a to nejpozději tři dny před volbami. Ty se konají v polovině ledna. Rozhovor Praha 15:01 5. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman si nadále stojí za tím, že žádnou předvolební kampaň nedělá, jiným v tom ale podle svých slov nebrání | Foto: ČTK/Zehl Igor | Zdroj: ČTK

Podle poradce prezidenta Martina Nejedlého nejde o kampaň, ale o podporu. Jak to vnímáte vy? Je to rozdíl?

Ne. V tomto případě v tom není žádný rozdíl, tím méně „strašný rozdíl“, jak se Martin Nejedlý vyjádřil. Podpora v podobě billboardů je nepochybně volební kampaní, jak ji definuje volební zákon. Pokud Martin Nejedlý tvrdí opak, usvědčuje se z neznalosti paragrafu 35 zákona o volbě prezidenta.

Prezidentovy billboardy platí spolek jeho přátel. 'Nejde o kampaň, ale podporu,' říká Nejedlý Číst článek

Podle vás se tedy jedná o součást předvolební kampaně, měly by se tak náklady na billboardy projevit na transparentním účtu Miloše Zemana? Případně v jaké formě?

Billboardová kampaň je nejspíše vedena s vědomím kandidáta Zemana. Billboardy používají stejnou grafiku jako Zemanův oficiální kandidátský web, na nějž navíc odkazují, a Zeman se proti tomu neohradil.

Kampaň realizovaná s vědomím kandidáta se nepovažuje za agitaci na vlastní pěst, ale započítává se do finančního limitu kandidáta. A kandidát je zodpovědný za její vyčíslení. Nejpozději tři dny přede dnem voleb musí Miloš Zeman na webu, který u úřadu registroval, uvést hodnotu této kampaně a započíst si ji do limitu.

Náklady na billboardy bude muset prezident Miloš Zeman vykázat na svém transparentním účtu | Foto: ČTK/Beran Hynek | Zdroj: ČTK

Pokud to neudělá?

Neuvedení těchto informací je přestupkem.

Nejedlý ale Hospodářským novinám řekl, že se voliči podrobnosti o financování billboardů dozvědí až příští rok v květnu. Není to pozdě?

„Vtip“ má pravděpodobně spočívat v tom, že Miloš Zeman ve stanoveném termínu zřejmě zveřejní spolek přátel (spolek Přátel Miloše Zemana - pozn. red.) jako jednu osobu, která za billboardovou kampaní stojí, aniž by byli uvedeni dárci, kteří poslali peníze tomuto spolku. Bylo by to formálně vzato legální. Nakolik je to v pořádku nebo nakolik je to případně využívání legálních možností k oddálení zveřejnění identity dárců, nechť posoudí čtenáři sami.

Hrozí v tomto případě nějaký postih?

Patrně ně. Kandidát svoji povinnost splní a spolek, který v kampani nefiguruje jako registrovaná třetí osoba, dárce zveřejňovat nemusí.

„Volební kampaní se rozumí jakákoli propagace kandidáta na funkci prezidenta republiky nebo volební agitace v jeho prospěch, zejména veřejné oznámení určené na jeho podporu nebo sloužící v jeho prospěch, včetně jakékoli doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata.“ Zákon o volbě prezidenta (§ 35 Volební kampaň)

Přesto platí, že veškeré předvolební materiály by měly být náležitě označeny informací o zadavateli a zpracovateli?

Ano, musí být uveden zadavatel a zpracovatel každého prostředku kampaně.

Mluvčí iniciativy Zeman znovu Barbora Filípková současně HN uvedla, že zadavatelem ani zpracovatelem není Miloš Zeman. Na svých stránkách přitom takovou informaci iniciativa uvádí. Jak by to tedy mělo být správně?

Soudě z prohlášení spolku v médiích by zadavatelem měl být tento spolek, zpracovatelem bude patrně nějaké grafické studio.

Už v polovině listopadu se objevily billboardy, které propagovaly knihu rozhovorů s Milošem Zemanem. Tam je situace jiná?

To ponechám bez komentáře, je totiž možné, že by se těmito billboardy mohl úřad zabývat ve správním řízení, které je neveřejné.