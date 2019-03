20 let v NATO: Zeman podpořil misi v Afghánistánu, zkritizoval mírové rozhovory s Tálibánem

Prezident Miloš Zeman by podpořil posílení mise Severoatlantické aliance v Afghánistánu. Řekl to v pondělním rozhovoru u příležitosti 20. výročí vstupu Česka do NATO. Kritizoval také mírové rozhovory s afghánským hnutím Tálibán a přirovnal je k politice appeasementu, kdy mocnosti před druhou světovou válkou ustupovaly nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi.

Praha 16:50 11. března 2019