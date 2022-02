Zeman by řešil schodek rozpočtu zrušením výjimek. ‚Jako kácet les včetně školek,‘ komentuje ekonom

Za zvuku fanfár z opery Libuše se objevil v jednacím sálu sněmovny prezident Miloš Zeman. V projevu pak mimo jiné prohlásil, že by chtěl zrušit daňové výjimky a díky tomu by bylo možné hospodařit s přebytkovým rozpočtem. Podle oslovených ekonomů ale řešení tak prosté není. Původní zpráva Praha 6:00 19. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za možnou investici označil Zeman jeho oblíbený projekt Vodní kanál Dunaj-Odra-Labe | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Prezident Miloš Zeman se v pátek zúčastnil sněmovního jednání o rozpočtu. A ve zhruba půlhodinovém projevu mimo jiné řekl, že by chtěl zrušit daňové výjimky. „Kdybyste čirou náhodou tato opatření akceptovali, dostanete přebytkový rozpočet,“ prohlásil před poslanci.

To však – alespoň podle oslovených ekonomů – tak jednoduché není. Výjimky totiž není možné zrušit plošně. „Je to jako kdybychom si najednou řekli, že pokácíme celý les a přitom pořezali i školky, které jsou někde hluboko uprostřed lesa a mají stromy pěstovat pro další generace,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz David Marek, hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte. Stejně se na to dívá i jeho kolega Štěpán Křeček z BH Securities.

Oba se také shodují, že alespoň částečně má Zeman pravdu. „Měli bychom vytipovat výjimky, které nemají pozitivní vliv na fungování státu a mohl by se díky jejich zrušení navýšit příjem státního rozpočtu. Díky tomu bychom pak mohli některé klíčové výjimky i prohloubit,“ myslí si Křeček.

„Je důležité jít případ od případu, udělat mravenčí práci a postupně výjimky probrat. Čím víc se jich podaří zrušit, tím lépe pro rozpočet. Některé by zkrátka určitě zůstat měly, protože jejich zrušení by mohlo nadělat více škody než užitku,“ podotkl k tomu Marek.

Máme to v plánu

Přesně to má podle svých slov v plánu ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). V reakci na Zemanův páteční projev uvedl, že se vláda bude věnovat těm daňovým výjimkám, které nemají smysl, nepodporují rodinu nebo neohrožují příjmy penzistů.

Jinak ale správce státní kasy prezidentovy návrhy odmítl a uvedl, že by to byl chybný krok. Popsal to mimo jiné na příkladu základní daňové slevy na poplatníka, jejíž zrušení by přineslo podle jeho odhadu do rozpočtu asi 150 miliard, ale o těchto 150 miliard by přišli občané. Stejně tak odmítl myšlenku danit starobní důchody.

Zemanovo vystoupení kritizovali i další poslanci vládní koalice. Například šéf lidoveckých poslanců Marek Výborný na svém twitteru reagoval na tvrzení, že seškrtání výjimek brání lobbistické skupiny, které je v minulosti prosadily.

„Pan prezident by rád zrušil všechny daňové výjimky, tedy i slevy na poplatníka, manžela či na děti. Tak zdůrazňuji: to fakt nejsou lobbisti, my tímto způsobem rodiny a rodiče nepodrazíme,“ uvedl Výborný.

Poslanec STAN Ondřej Lochman zase napsal, že rušení výjimek zní skvěle. Ale jen na první pohled. „V překladu: seberte peníze důchodcům, invalidům, sirotkům, ale i rodinám a zaměstnancům. Kluci a holky z SPD a ANO mu za to nadšeně zatleskali. STAN asociální nápady fakt podporovat nebude,“ doplnil.

Návrh rozpočtu předpokládá schodek 280 miliard korun, což je o 97 miliard méně, než činil původní návrh bývalé vlády Andreje Babiše (ANO). Protože Česko nemá od ledna schválený státní rozpočet, nyní hospodaří v rozpočtovém provizoriu. Mělo by skončit kolem poloviny března.