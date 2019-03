Zeman přijal ruskou delegaci v čele s ministrem průmyslu. Ocenil obchod a investici v Prostějově

Prezident Miloš Zeman přijal ve středu na Pražském hradě delegaci vedenou ruským ministrem průmyslu Denisem Manturovem. Zeman ocenil vývoj ekonomické spolupráce s Ruskem. Manturov ocenil turismus a potvrdil zájem na dalších investicích Ruska v Česku a českých v Rusku, řekl hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Návštěvu doprovodila diplomatická rozepře, kdy české úřady nepustily do země z bezpečnostních důvodů člena ministrovy delegace. Praha 18:32 6. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman přijal ve středu na Pražském hradě delegaci vedenou ruským ministrem průmyslu Denisem Manturovem | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Na Pražský hrad Manturova doprovodil také prezident Tatarstánu Rustam Minnichanov a ředitel odboru mezinárodní spolupráce ruského ministerstva průmyslu a obchodu Michail Anisimov.

„Pan prezident ocenil vývoj ekonomické spolupráce s Ruskem, obchodní výměna roste. Konkrétně vyzdvihl investici v Prostějově,“ uvedl Ovčáček.

V Prostějově byla v úterý za účasti ruské delegace otevřena pobočka největšího ruského výrobce flexibilních obalů používaných například v potravinářském průmyslu Danaflex.

Nárůst o osm miliard

Závod společnosti DGPack bude ročně vyrábět až 15 tisíc tun těchto obalů. Zaměstná více než 200 lidí. Podle Zemana je pozitivní také vývoj v oblasti turistického ruchu, kde nárůst činí 35 procent, dodal Ovčáček.

Podle dat Českého statistického úřadu vzrostl český vývoz do Ruska v loňském roce na téměř 90 miliard korun, v roce 2017 to bylo 82 miliard a o rok dříve 75 miliard. Dovoz činil loni 123 miliard korun, v roce 2017 to bylo 116 miliard a v roce 2016 necelých 84 miliard korun.

Manturov podle něj ocenil vývoj turismu. „Pozitivně zmínil spolupráci regionů a měst. Potvrdil zájem na dalších investicích Ruska v ČR a českých v Rusku,“ řekl mluvčí.

Podle serveru Deník N české úřady nevpustily do Česka někdejšího dlouholetého pracovníka ruského velvyslanectví v Praze Andreje Kuzněcova, který má být několik let na seznamu nežádoucích osob a je spolupracovníkem ruských tajných služeb. Incident podle Manturova, který na několikadenní návštěvu ČR přiletěl v pondělí, nezlepšil pozitivní atmosféru.

