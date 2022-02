Nastal čas dluhy splácet, řekl prezident Zeman ve sněmovně k projednávanému návrhu rozpočtu

Zákonodárci mají v pátek začít projednávat návrh rozpočtu pro letošní rok. Vláda Petra Fialy (ODS) snížila možný schodek o 97 miliard korun oproti návrhu předešlého kabinetu Andreje Babiše (ANO). V 10.00 vystoupil se svým projevem prezident Miloš Zeman. „Budete mou dnešní obětí,“ řekl hned úvodem na adresu ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS). Aktualizujeme Praha 9:58 18. 2. 2022 (Aktualizováno: 10:40 18. 2. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Zeman při příjezdu do Poslanecké sněmovny | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Budete mou dnešní obětí,“ řekl hned úvodem prezident Miloš Zeman na adresu ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS).

Zeman připomněl, že chápe dluhy vzniklé za koronavirové pandemie, nyní by se ale měly začít splácet. „Rozpočet by měl být zaměřen na splácení minulých dluhů. Tyto dluhy nekritizuji. Nyní ale nastal čas dluhy splácet a uvidíme, jak se s tím tato vláda vyrovná. Chtěl bych se pokusit vládě i poslancům pomoci s hledání nástrojů, jak tyto dluhy splácet. Pokud mé jako vždy geniální nápady odmítnete, řeknu si: alespoň jsem to zkusil,“ pronesl.

Následně se prezident pustil do kritiky předloženého návrhu. „Považuji tento návrh rozpočtu za proinflační, je pokládán za prorůstový, ale chtěl bych vám říct, že prorůstový není. Státní rozpočet žádné daňové výjimky neruší a to považuji za velkou chybu,“ řekl.

„Víte, kolik je daňových výjimek? 172. Opakuji, 172. Kdybych chtěl následovat Tomia Okamuru, během šestihodinového projevu bych pronesl komentář ke všem těmto výjimkám. Moje kritika je založena na tom, že se bojíte zrušit daňové výjimky, protože se bojíte svých voličů,“ pokračoval.

Vír inflace v peněženkách

Miloš Zeman kritizoval také snižování odvodů v minulosti. „Zvýšení peněz v peněženkách, znamená zvýšení množství peněz v oběhu, což zvyšuje inflaci. Sdílím názor, že desetiprocentní inflace je spíše lednovým zdražováním. Ano, budete mít více peněz v peněženkách, ale vír inflace je vám je okamžitě vysaje. Vidím nedostatek politické odvahy, zvlášť když je už po volbách,“ uvedl.

„Jestliže ignorujete budoucnost a preferujete přítomnost, dopadnete špatně,“ upozornil na snižování investic.

Zároveň přiznal, že jím navrhovaná opatření by mohla být účinná, setkala by se však s velmi negativním ohlasem veřejnosti. „Snažil jsem se navrhnout naprosto konkrétní opatření, kdybyste čirou náhodou tato opatření přijali, dostali byste přebytkový rozpočet a vaši voliči by vás zabili,“ řekl závěrem.

Prezident Miloš Zeman vystoupil na veřejnosti po delší době. Dříve rozpočet většinou podpořil, ale kritizoval plýtvání penězi a přimlouval se za rušení daňových výjimek, které by přineslo miliardy navíc do státního rozpočtu. Kladl důraz na dostatečný objem peněz na investice.

Letošní rozpočtu počítá s příjmy 1613,2 miliardy korun a výdaji 1893,2 miliardy. Návrh rozpočtu vychází z toho, že růst ekonomiky zrychlí letos na 3,1 procenta z loňských 2,9 procenta. Vláda uvádí, že budoucí vývoj ekonomiky zatěžuje řada rizik, která v úhrnu znamenají vychýlení růstu směrem dolů, uvádí materiál. Na zpomalování růstu ekonomiky budou mít vliv pokračující problémy v globálních dodavatelských řetězcích, stejně jako vyšší, potažmo déle trvající inflační tlaky. Téměř ve všech odvětvích ekonomiky přetrvává nedostatek pracovníků.