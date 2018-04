Zeman: Babiš byl krátkozraký a solidární k ministrům, pro zásah v Sýrii chyběl mandát OSN

Útok proti jakékoli zemi může být veden jen se souhlasem Rady bezpečnosti OSN, prohlásil v neděli český prezident Miloš Zeman. Reagoval tak na sobotní nálet USA, Británie a Francie na syrské cíle po použití chemických zbraní v zemi. Uvedl také, že první reakce premiéra Andreje Babiše (ANO) na nálet byla krátkozraká. Babiš v sobotu uvedl, že spojenecký zásah byl nevyhnutelný. V neděli po schůzce se Zemanem řekl, že nálet nic neřeší. Lány 19:44 15. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman na Lánském zámku v dubnu 2018 | Zdroj: Pražský hrad

„Zastávám jednoznačný názor, že ozbrojený útok na jakoukoli zemi může být proveden pouze s mandátem Rady bezpečnosti Organizace spojených národů. Jediná výjimka, kterou uznávám, je, když se jedná o ozbrojený útok na islámské teroristy, jako je tomu například v Afghánistánu. To samozřejmě není případ Sýrie,“ řekl Zeman.

Česká diplomacie útok na Sýrii podpořila, Hrad ho odsoudil. Ovčáček kritizuje české novináře a neziskovky Číst článek

V rozhovoru na rozhlasové stanici Frekvence 1 označil nálet za kovbojskou akci. „Rád bych upozornil na fakt, že do Sýrie se začínají vracet první uprchlíci, což je nesmírně pozitivní zpráva. Jestliže nějaký kovbojský projekt tuto pozitivní zprávu brzdí, tak je to mírně řečeno chyba,“ řekl.

Podle českého prezidenta Západ „rozvrtal“ Blízký východ. Zmínil invazi do Iráku a podporu povstalců v Libyi, obě operace označil za nesmysl. Podle něj zasahování do Sýrie znamená třetí opakování stejné chyby. „Inteligent udělá jednu chybu a pak ji neopakuje. Člověk s průměrnou inteligencí, spíše debilitou, udělá dvě chyby za sebou. A co říci o těch, kdo udělají tutéž chybu třikrát,“ řekl Zeman.

„Já bych těmto ministrům takto na dálku chtěl vzkázat: Jste, alespoň zatím, ministři vlády České republiky, nikoli vlády Spojených států, Velké Británie nebo Francie.“ Miloš Zeman (prezident ČR)

'Krátkozraká reakce Babiše'

Babišovu první reakci na útok v Sýrii Zeman označil za krátkozrakou. Premiér podle něj chtěl být solidární s vyjádřeními ministrů zahraničí a obrany Martina Stropnického a Karly Šlechtové (oba ANO). „Já bych těmto ministrům takto na dálku chtěl vzkázat: Jste, alespoň zatím, ministři vlády České republiky, nikoli vlády Spojených států, Velké Británie nebo Francie,“ řekl.

Stropnický v sobotu uvedl, že bylo třeba dát najevo, že použití chemických zbraní je nepřípustné. Uvedl, že Rusko zablokovalo několik rezolucí Rady bezpečnosti OSN ohledně chemických zbraní v Sýrii, a proto byl podle něj zásah legitimní i bez mandátu Rady bezpečnosti. Šlechtová uvedla, že USA, Británie a Francie daly jasně najevo, že nelze nijak tolerovat používání chemických zbraní.