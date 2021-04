Pokud Babišově vládě bude vyslovena nedůvěra, nechám ji dovládnout v demisi, řekl prezident

Prezident Miloš Zeman prohlásil, že nechá vládu Andreje Babiše (ANO) u moci do říjnových voleb, i kdyby jí Poslanecká sněmovna vyjádřila nedůvěru. „Pokud by byla vyslovena nedůvěra, tak tuto vládu nechám dovládnout v demisi,“ oznámil Zeman ve vysílání CNN Prima News. Zeman také oznámil, že pokud by 120 poslanců vyslovilo souhlas s rozpuštěním sněmovny, stejně by to neudělal. Prezident tvrdil, že „nemusí“. Praha 12:57 25. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman v pořadu Partie na TV Prima | Zdroj: CNN Prima NEWS

K tomu, aby požádal Poslaneckou sněmovnu o důvěru, vyzvala premiéra Andreje Babiše v půlce dubna koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Babiš to odmítl s tím, že vláda nemá důvod o důvěru žádat. Případné hlasování by podle něj navíc destabilizovalo situaci.

„Naše vláda dostala důvěru v červnu 2018,“ odpověděl na žádost koalice Spolu premiér. Jeho kabinet ale ztratil v dubnu ve sněmovně většinu poté, co komunisté oznámili, že už nebudou vládu podporovat.

Prezident Zeman je podle svých slov připravený držet Babišovu vládu u moci do října v momentě, kdy by důvěru nezískala. „Pokud by byla vyslovena nedůvěra, tak tuto vládu nechám dovládnout v demisi,“ oznámil Zeman ve vysílání TV Prima.

Prezident tvrdil, že by neposlechl vůli Poslanecké sněmovny, pokud by 120 zákonodárců vyslovilo souhlas s rozpuštěním dolní komory parlamentu. Podle Ústavy by v takovém případě měl prezident vyhlásit předčasné volby.

„Spekulace o tom, že je 120 hlasů, které umožňují rozpuštění sněmovny, je naprosto mylná. Kdyby si tito naivové přečetli Ústavu, tak by si zjistili, že prezident v takovém případě může, ale nemusí sněmovnu rozpustit," uvedl prezident.

V Ústavě přitom doslova stojí, že „prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina všech poslanců.“

„Nedělejte chaos“

Zeman vyzval, aby poslanci nedělali chaos krátce před řádnými volbami. „Nechme strany, ať předloží své programy, a občany, ať sami rozhodnou,“ uvedl.

K iniciativě vyvolat po schválení volebního zákona Senátem předčasné volby se přihlásili v uplynulém týdnu Piráti. Komunisté a hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) chtějí o budoucnosti jednat nejdříve po schválení volebního zákona, SPD se podle předsedy Tomia Okamury předčasných voleb nebojí. Piráti kvůli možnému rozpuštění sněmovny osloví ostatní strany včetně vládního ANO. O schůzku požádá jejich předseda Ivan Bartoš i prezidenta. Návrh kritizují premiér Andrej Babiš (ANO) i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) vyzvala minulý týden Babiše, aby požádal Sněmovnu do uplynulého čtvrtka o důvěru, jinak bude usilovat o vyslovení nedůvěry vládě. K dalším krokům se vysloví v úterý. Piráti a STAN preferují rozpuštění Sněmovny kvůli tomu, že nedůvěra vládě by podle nich posílila pozici prezidenta.

Senát bude o novele volebního zákona rozhodovat koncem dubna. Sněmovní volby jsou naplánovány na 8. a 9. října letošního roku. Sněmovnu nelze rozpustit tři měsíce před skončením jejího volebního období.