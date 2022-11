Hrad se před volbami zbavil dlouholetých vedoucích. ‚Svádí to k různým pohledům,‘ říká exkancléř Mathé

Radiožurnál zjistil, že po odvolání ředitele Správy pražského hradu Ivo Velíška došlo v organizaci k sérii personálních změn. O funkce pod novým vedením přišlo pět vedoucích odborů. Tři z nich, kteří pro Hrad pracovali přes dvanáct let, končí úplně.

Postup Hradu kritizuje bývalý kancléř prezidenta Václava Havla Ivo Mathé. Podle něj není načasování krátce před volbami nové hlavy státu vhodné a „svádí k různým pohledům“.

Hradní mluvčí Vít Novák ale odmítl, že by to s lednovým výběrem Zemanova nástupce souviselo. Kroky vysvětluje snahou o zlepšení fungování Správy Pražského hradu a také nutností šetřit.

Druhý mandát prezidenta Miloše Zemana skončí už v březnu. Současné vedení Hradu ale stále ještě úřaduje a těsně před lednovými prezidentskými volbami odstartovalo sérii personálních změn ve Správě Pražského hradu. Ta se stará třeba o provoz Pražského hradu nebo prezidentského zámku v Lánech.

Začalo to tím, že hradní kancléř Vratislav Mynář odvolal šéfa správy Ivo Velíška. Toho dočasně nahradil Jan Novák a následovalo rychlé odvolání Michaely Javůrkové, která řídila odbor starající se o lánský zámek. Během uplynulého měsíce pak o funkce v hradní správě přišli ještě další čtyři vedoucí, jak nyní zjistil Radiožurnál.

Hrad však odmítá, že by rošáda v příspěvkové organizaci, která spadá pod Kancelář prezidenta republiky vedenou stíhaným kancléřem Vratislavem Mynářem, souvisela s blížícím se nástupem nové hlavy státu.

„Správa Pražského hradu je apolitická, tedy ji nelze spojovat s mandáty jednotlivých prezidentů republiky. V případě Kanceláře prezidenta republiky se část úřadu obměňuje, avšak i zde řada zaměstnanců působí kontinuálně bez přímého navázání na jednotlivé prezidentské mandáty,“ tvrdí Radiožurnálu Mynářův mluvčí Vít Novák.

Přístup současného vedení prezidentské kanceláře ale kritizuje někdejší kancléř exprezidenta Václava Havla Ivo Mathé. Bývalý šéf hradní kanceláře je přesvědčený, že „pět měsíců před koncem mandátu se takové změny prostě nedělají“.

„To je věc příštího managementu. Přijde nový vedoucí kanceláře prezidenta, s vlastní perspektivou jmenování ředitelů svých příspěvkových organizací. Tohle je nejspíše výroba změn pro změny. Dělat něco takhle zásadního pár měsíců před uplynutím dvou mandátů není šťastné, je to neefektivní a svádí to k různým pohledům,“ míní Mathé, který v minulosti působil například i jako rektor pražské akademie múzických umění.

Podle hradního mluvčího Nováka změny souvisí s finančními úsporami. A nejen s nimi. „K personálním změnám došlo a bude docházet z důvodu nutnosti zlepšení fungování Správy Pražského hradu v mnoha oblastech,“ sdělil mluvčí s tím, že na mysli má třeba oblast péče o zahrady, včelařství nebo chovu drůbeže.

Důvod nám neřekli

Radiožurnál ale oslovil jednotlivé vedoucí, kteří v uplynulých týdnech přišli o svou funkci. A ti se většinou shodují, že oficiálně od nadřízených žádný důvod svého konce neslyšeli. Pro Radiožurnál to zmínila například odvolaná šéfka prezidentského zámku v Lánech Javůrková.

„Velice mě to zasáhlo, protože jsem to nečekala. Důvod nám neřekli, že prý jde o organizační změnu, ale to říkají všem, když vás chtějí vyhodit. To není žádný důvod. Do konce prosince jsem na překážkách,“ přiblížila Javůrková. O jejím konci ve funkci poprvé informoval Deník N.

„Oni asi vědí, proč to dělají, ale je to tak zvláštně pojaté. Devět a půl roku jsme nikomu nevadili, fungovalo to a najednou se stane tohle,“ povzdechla si Javůrková, která na Hradě pracovala celkem dvanáct let.

Radiožurnál již dříve informoval, že ji ve funkci nahradila Kateřina Rydlová. V zámku Lány dříve působila jako hospodyně nebo kuchařka.

Podobně jako Javůrková se o svém konci ve funkci dozvěděl Martin Dittmann, donedávna vedoucí servisního odboru Hradu. Ve Správě Pražského hradu pracoval 19 let. „Jsem na překážkách do ledna, byl jsem odvolán tak jako ostatní kolegové. Důvod mi nebyl sdělen,“ uvedl Dittmann pro Radiožurnál.

Důvody odvolání se ostatně oficiálně nedozvěděl ani ředitel Ivo Velíšek. Radiožurnál na základě zákona o svobodném přístupu k informacím požádal Hrad o vysvětlení toho, proč musel Velíšek skončit.

„Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky o odvolání Iva Velíška z funkce ředitele Správy Pražského hradu žádné důvody odvolání neobsahuje neboli byl odvolán z funkce bez udání důvodů,“ stojí v odpovědi.

Kancléř Vratislav Mynář ale posléze minulý týden v SMS Radiožurnálu napsal, že k odvolání Velíška přistoupil na základě dílčích výsledků auditu Národního kontrolního úřadu (NKÚ) a po revizi některých smluv.

Velíšek se ale brání, že od Mynáře nikdy žádné výtky na svou práci nedostal. „Za celou dobu mého působení v pozici ředitele Správy Pražského hradu mi ze strany Kanceláře prezidenta republiky nikdy žádná chyba vytknuta nebyla. Ani během mého odvolání mi nebyl sdělen žádný důvod, proto vyčkám, jaké závěry vyplynou ze zprávy NKÚ,“ vzkázal Velíšek Radiožurnálu.

Reakce vedoucího Kanceláře prezidenta Vratislava Mynáře na personální změny ve Správě Pražského hradu Odvolání ředitele SPH Ivo Velíška je pravomocí vedoucího KPR. Učinil jsem tak po důkladném zvážení, na základě dílčích výsledků auditu NKÚ a po revizi některých smluvních závazků. Vedením SPH je momentálně pověřen Jan Novák a kromě toho, že napravuje některé chyby v uzavřených smlouvách, se mu také daří optimalizovat personální složení vedení SPH, racionalizovat a zvýšit kvalitu provozu, zlepšit služby pro veřejnost a obnovovat pozici Pražského hradu jako otevřeného kulturního centra.

Raději rezignovat

Ve funkci vedoucího kulturního odboru už v říjnu skončil i Václav Beránek. Na rozdíl od Javůrkové nebo Dittmanna ale nebyl Novákem odvolán, nýbrž sám rezignoval. „Jsem šťastný, že jsem to místo mohl za těchto okolností opustit. Ten, kdo odešel, tak vyhrál,“ řekl Beránek, který na Hradě působil od roku 2009. „Je to srdcová záležitost ten Hrad, dokud člověk může žít a dýchat,“ říká přitom.

K rezignaci se Beránek rozhodl ve chvíli, kdy si ho zavolal Jan Novák z kanceláře prezidenta, dočasně pověřený vedením Správy Pražského hradu, a oznámil mu, co od něj nyní očekává a jak si představuje další spolupráci. „S radostí jsem odmítl. Když mi dal na výběr, jestli chci být odvolán, nebo rezignuji, tak jsem si vybral rezignaci. Nechtěl jsem od něj být odvolán,“ vysvětluje Beránek.

Podle něj se s personální rošádou zároveň radikálně změnily úkoly jednotlivých oddělení. „Bez ohledu na schopnosti nebo možnosti jednotlivých pracovníků se zadávají úkoly, které jsou v daných termínech nesplnitelné. Všichni, kdo s tím mají problém, jsou vystaveni velmi nepříjemnému nátlaku,“ tvrdí. Nyní je Beránek do konce roku na překážkách a v lednu odchází do důchodu.

Přišli o funkci, ale zůstávají

Změny ve Správě Pražského hradu se dotkly ještě dvou dalších vedoucích. V první půlce listopadu byl odvolán ředitel Odboru informačních technologií Jan Falc. Jeho odbor byl změněn na oddělení s dvěma pracovišti, přičemž jedno z nich dostal Falc na starost. „Asi pochopíte, že se k tomu nemohu vyjadřovat, je mi líto,“ reagoval na dotazy Radiožurnálu.

Podobně byl zrušen i odbor movitého majetku, v jehož čele stále Viera Kořínková. Z odboru se nyní stalo oddělení uměleckých sbírek a movitého majetku. To má Kořínková stále na starost. K dění ve správě se ale vyjadřovat nechtěla.

Výrazné změny, které přišly s příchodem Nováka, vedly ještě k jednomu odchod: výpověď podal mluvčí Správy Pražského hradu Jan Pastor.

„Po odvolání pana ředitele Velíška jsem od nového vedení Správy Pražského hradu očekával výpověď. Tu jsem ovšem nedostal, a tak jsem ji podal sám. Bylo by pro mě naprosto nemyslitelné, abych jakkoliv spolupracoval s lidmi, kteří bez jediného vysvětlení, v podstatě na hodinu, vyhodili několik lidí, kteří ve správě dlouhé roky zodpovědně pracovali,“ uvedl pro Radiožurnál Pastor.

Kromě všech zmíněných rezignuje ke konci roku na svou funkci i ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák. Tomu soud v srpnu nepravomocně uložil peněžitý trest 870 tisíc korun a dvouletý zákaz činnosti v organizacích, které spravují státní majetek.

Vedení ostatních odborů či oddělení, které přišly o své šéfy, dočasně převzali někteří dosavadní zaměstnanci.

„Do doby nástupu nových vedoucích je pro oddělení informačních technologií pověřen jeho řízením pan Patrik Wagner, pro oddělení servisu je pověřen pan Petr Vajnar, pro oddělení uměleckých sbírek a movitého majetku je pověřena paní Viera Kořínková, pro oddělení kultury je pověřena řízením paní Mgr. Andrea Hozáková,“ stojí v interním e-mailu, který má Radiožurnál k dispozici.

Kdy přesně budou místa opět obsazena, mluvčí Novák nekonkretizoval. „Na všechny uvolněné funkce bude v blízké době vypsáno otevřené výběrové řízení a bude se postupovat podle běžných pravidel,“ napsal pouze.