Větší pódium, dvakrát tolik oceněných. Při předávání vyznamenání bude podle Hradu asi 600 hostů

Žáček: Rusko vyhrožuje jadernými zbraněmi, blokování dezinformačních webů je logické

„Vyhrožuje jadernými zbraněmi a my přece nenecháme nějaké jeho trolly působit, aby to podporovali. Myslím si, že to je naprosto logické,“ říká předseda Výboru Poslanecké sněmovny pro bezpečnost.