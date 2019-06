Zeman: Po odchodu ČSSD z vlády by vznikla nová většina, už ale bez sociální demokracie

Odchod ministrů ČSSD z vlády by byl jen její personální rekonstrukcí. V televizi Barrandov to ve čtvrtek řekl prezident Miloš Zeman. Vznikla by podle něj nová většina bez ČSSD, která by kabinet Andreje Babiše z ANO podporovala. Pokud by sociální demokracie prosadila kompetenční žalobu na prezidenta, kterou může podat pouze předseda vlády, Zeman by se stranou přerušil vyjednávání. Mluvil také o vrácení majetku rodu Walderode a svém zdraví.

