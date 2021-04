Zeman provedl v neděli dezinformační akci. Obvinění z velezrady je na místě, říká Kordová Marvanová

Senát prověřuje možnost ústavní žaloby na prezidenta, po které v petici volají kvůli podezření z velezrady hudebník Michael Kocáb, advokátka Hana Kordová Marvanová a filozof Václav Němec. A to kvůli Zemanovým slovům ke kauze Vrbětice. „Posledním Zemanovým projevem přetekl pohár,“ řekla v pořadu Pro a proti Kordová Marvanová. Poslanec Milan Feranec (ANO) odvětil, že jde o projev snahy určitých politiků, kteří se se zvolením Zemana nikdy nesmířili. Praha 0:10 29. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman v pořadu Partie na TV Prima | Zdroj: CNN Prima NEWS

Prezident Zeman ve svém projevu zveřejnil údaje z živého spisu o vrbětické kauze, čímž ohrozil vyšetřování i bezpečnost našeho státu, tvrdí kritici včetně šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS).

„Situace je velmi vážná, protože máme prezidenta, který dlouhodobě a soustavně zastává zájmy nikoliv České republiky, ale Ruska, tedy země, o které teď vláda a bezpečnostní služby sdělily, že se podílela na teroristickém činu ve Vrběticích,“ zdůraznila v pořadu Pro a proti petentka výzvy, advokátka a pražská radní Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu).

Podle ní prezident zcela ignoruje svou povinnost mlčenlivosti ohledně utajovaných částí zpráv Bezpečnostní informační služby (BIS). „Tím přímo ohrožuje bezpečnost země. A není žádný jiný nástroj než žaloba k Ústavnímu soudu pro velezradu.“

Feranec: Nevidím důvod

Právník a poslanec hnutí ANO Milan Feranec soudí, že zvažovaná žaloba má dvě stránky: ústavně právní a politickou. „Ústava jasně definuje, co je velezrada, tedy jednání, které směřuje proti svrchovanosti, celistvosti a demokratickému řádu republiky. A tam nevidím důvod.“

„Pak je tu stránka politická. Určití politici se nikdy nesmířili s volbou pana Zemana prezidentem a jednou za čas se objevují pokusy o jeho odvolání formou ústavní žaloby. Vnímám žalobu jako politický postoj, který je ale naprosto legitimní,“ dodává politik.

Kordová Marvanová namítá, že nemá problém Zemana jako prezidenta respektovat. „Ale pokud se dopouští trestných činů a podle Ústavy ho nelze pohnat k trestní odpovědnosti, tak je obvinění z velezrady na místě. Podílela jsem se při tvorbě Ústavy na článku o velezradě a tehdy jsme ji pojali jako obdobu amerického impeachmentu.“

„Prezident ve svém projevu citoval z tajné zprávy BIS, nepravdivě, což potvrdili autoři zprávy. Zpochybnil také závěry tajných služeb. Vyčkal se svým projevem týden a mám důvodné podezření, že si to ladil s Kremlem a lidmi kolem Vladimira Putina. Od prezidenta Zemana to byla sofistikovaná dezinformační akce. Už za dvacet minut se jeho výroky projevily v ruských médiích. Prezident se tedy chová jako ruské dezinformační weby,“ vysvětlila Kordová Marvanová.

‚Teorie spiknutí neřeším‘

Poslanec ale prý ruská media nesleduje. „Pro mě je postup vlády a prezidenta v kauze Vrbětice v součinnosti. Od začátku prezident podpořil vyhoštění osmnácti, jak sám říká, špionů. A pokud se prezident mýlil, tak to určitě není důvod pro velezradu,“ popsal Feranec.

„Uvidíme, jestli Senát žalobu zpracuje, jaké argumenty tam budou. Já ale různé teorie spiknutí neřeším. V jeho projevu byly nepřesnosti, což je špatně, ale to pan premiér a ministr vnitra vysvětlili, takže to skutečně nevidím jako důvod pro žalobu pro velezradu,“ dodal.

Právnička poukazuje na další důvody pro žalobu. „Vystupuje jako agent a obhájce Ruska dlouhodobě. Prosadil odvolání těch, kteří odmítali nákup ruské vakcíny, přes varování BIS trval na účast Ruska v tendru na Dukovany, zpochybňuje práci českých tajných služeb. To je celý řetězec důkazů a ty by měl projednat Ústavní soud,“ doplnila Kordová Marvanová.

„Nechci tady řešit špionománie a teorie spiknutí. Iniciativu k žalobě beru jak politický akt. Až bude podána a přijde do sněmovny, potom můžeme řešit ústavně právní stránku. A jestli jsou naplněny podmínky velezrady tak, jak je definuje Ústava. Jinak je to politické plácnutí do vody,“ reagoval Feranec.