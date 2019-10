Nejen bolavé nohy, ale také cukrovka a ztráta sluchu. Co ví veřejnost o Zemanově zdraví?

„Můj jediný problém jsou bolavé nohy,“ prohlásil prezident Miloš Zeman ve středu ve sněmovně k otázce svého zdraví. Tedy poté, co strávil několik dní v nemocnici, opět předmětem debat. Hlava státu totiž netrpí jen „na bolavé nohy“, lékaři mu diagnostikovali cukrovku, s tím spojenou neuropatii ale taky třeba ztrátu sluchu. Co vše veřejnost o zdravotním stavu Zemana ví? Redakce iROZHLAS.cz připravila přehled dosud známých informací. Praha 17:42 23. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedenáctou milost prezident Miloš Zeman udělil muži, který neplatil alimenty. Na snímku během udělování státních vyznamenání | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Naposledy Zeman na otázku, zda kvůli svému stavu neskončí, odpovídal ve středu ve sněmovně. Negativně. Přislíbil přitom, že jeho ošetřující lékaři zveřejní informace o jeho stavu.

Kompletní dokumentace? Zeman ve sněmovně prohlásil, že nemocnice zveřejnění jeho kompletní zdravotní dokumentaci. Výrok následně mírnila sama střešovická nemocnice. „Celá dokumentace určitě nebude k dispozici, to nám ani nepovoluje zákon,“ uvedl pro Radiožurnál náměstek ředitele Ivan Jeřábek. Upřesnil, že zveřejněné bude určité shrnutí Zemanova zdravotního stavu. „Bylo domluveno s reprezentanty, tedy mluvčím Hradu a tak podobně, že vydáme nějaké definitivní shrnutí toho léčebného a rehabilitačního postupu, takže to bude k dispozici zítra písemně včetně shrnutí těch dosavadních nálezů, a eventuálně doporučení dalšího postupu,“ dodal.

„Definitivní shrnutí léčebného a rehabilitačního postupu“ má zítra poslat na Hrad Ústřední vojenská nemocnice, kde Zeman strávil minulý týden čtyři dny na léčebném pobytu. Dokument by pak měla prezidentská kancelář zveřejnit jakožto odpověď na řadu dotazů, které v posledních na téma Zemanova zdravotního stavu padají.

Server iROZHLAS.cz přináší přehled známých informací o prezidentově zdraví.

Odcházející cukrovka

V roce 2013 vzniklo 12členné lékařské konzilium, které informovalo o prezidentově zdravotním stavu. Hlavě státu tehdy diagnostikovali lehkou formu diabetu a s ní související neuropatii – postižení nervů, které se projevuje nejčastěji bolestmi a křečemi nohou.

S cukrovkou se Zeman léčí dosud, i když v průběhu let několikrát naznačoval, že už ho nemoc netrápí. „Cukrovka je nevyléčitelná, ale může se zlepšovat, což se právě stalo,“ řekl v roce 2016 v rozhovoru pro Českou televizi s tím, že se mu hodnoty cukrovky zlepšily.

Nejznámější je ale jeho výrok z roku 2017, kdy prohlásil, že mu cukrovka „odešla“. „V sobotu mi odešla cukrovka, neboť při posledním měření je hodnota krátkodobé glykémie 5,8. Lékař i já jsme z toho byli v šoku. A protože hranice cukrovky je 6,0, tak po dlouhých a dlouhých letech jsem byl zbaven této choroby. Patrně proto, že v poslední době jím velmi často sladká jídla, neboť mně chutnají. Je to trošku paradoxní terapie, ale vyplatila se,“ uvedl tehdy Zeman.

Jeho slova pak musel mírnit jeho ošetřující lékař Miloslav Kalaš z pražské Nemocnice Na Homolce s tím, že se jednalo o laické vyjádření a že Zeman cukrovku má dál.

Správná životospráva, 40 cigaret denně

„V této chvíli je kromě medikace důležité změnit stravovací návyky, upravit jídelníček a omezit kouření,“ doporučil Zemanovi přednosta 4. Interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Aleš Žák, když mu před šesti lety lékaři cukrovku diagnostikovali.

Zeman je totiž silný kuřák a v minulosti se netajil ani tím, že má rád alkohol i maso. Jednou například při přípitku pronesl: Smrt abstinentům a vegetariánům.

Prezidentovo prohlášení z letošního června přitom naznačuje, jak to s jeho životosprávou, stravováním i kouřením je. „Nechutná mi zejména maso, už jím jenom sladká jídla, hubnu až moc. Přes prázdniny chci trochu ztloustnout. A tam je jasná kauzalita. Čím více kouřím, tím méně mi chutná," řekl prezident v TV Barrandov.

Právě z důvodu nechutenství, měl Zeman kouření omezit. A to z 60 cigaret denně na 40. Každý den tak hlava státu podle svých slov vykouří navzdory cukrovce dvě krabičky cigaret.

„Bolavé nohy“

Viditelné problémy má prezident s chůzí. Zeman proto často využívá vozík – v roce 2017 ho na něm přivezli na společné focení na summitu k Hedvábné stezce v Šanghaji – nebo sedí – například během focení lídrů NATO v polovině loňského roku. Problémy s chůzí způsobuje již zmíněná neuropatie, která je spojena s cukrovkou.

Právě bolavé nohy jako jediné zmínil ve středu ve sněmovně, když se ho novináři ptali na zdravotní stav. „Můj jediný problém jsou bolavé nohy,“ prohlásil.

‚Musíte nahlas‘

V roce 2015 Zeman řekl, že jej žádná jiná onemocnění vedle cukrovky a neuropatie netrápí. V srpnu ale oznámil, že mu byla diagnostikována čtyřicetiprocentní ztráta sluchu.

Že se české hlavě státu sluch skutečně zhoršil, se projevilo i ve středu ve sněmovně. Novinář mu musel opakovaně položit otázku, protože Zeman ji neslyšel, následně mu ji musel přetlumočit člen jeho doprovodu. „Musíte mluvit nahlas, já špatně slyším,“ řekl Zeman.

Údajná rakovina

V souvislosti se Zemanovým zdravím se také dlouho skloňovalo slovo rakovina. Bývalý radní městské části Brno-střed Svatopluk Bartík totiž v roce 2017 na facebooku napsal, že Zeman má rakovinu, metastáze na více místech, svou diagnózu zná a léčbu odmítl. „Prognóza 3 – 7 měsíců,“ doplnil tehdy Bartík.

Tvrzení se objevilo na internetu několik měsíců před lednovými prezidentskými volbami, ve kterých nakonec Zeman obhájil mandát. Podle Bartíka měla veřejnost před hlasováním právo znát informace o jeho zdravotním stavu.

Jeho slova se ale nikdy nepotvrdila. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček to označil za odporné lži. Také podle Zemanova lékaře Miloslava Kalaše byly zprávy o prezidentově špatném zdravotním stavu vymyšlené. Hrad na brněnského politika dokonce podal trestní oznámení, které ale policie odložila. Věc ale řeší ještě civilní soud.

V médiích se také objevila informace, že soudní znalec a lékař Pavel Šlampa, který Zemanův zdravotní stav právě kvůli sporu v roce 2017 posuzoval, doporučil prezidentovi další vyšetření kvůli hrozbě onemocnění zhoubným nádorem. To ale letos v únoru Šlampa v prohlášení odmítl.

Hrad Zemanův zdravotní stav obecně příliš nekomentuje. V roce 2017 před prázdninami byla na prezidentovi znát únava, která měla vliv i na jeho program. V červenci 2017 podstoupil komplexní vyšetření, po němž ošetřující lékař uvedl, že prezidentův zdravotní stav není vážný a jediným problémem je neuropatie nohou. Zprávu o prezidentově zdravotním stavu ale Hrad tehdy odmítl zveřejnit. Stejně tomu bylo i o rok později.

Opakovaně se ozývají hlasy, že by Zemanovo zdraví nemělo být tajemstvím. Naposledy šéf České lékařské komory Milan Kubek v úterý řekl, že by měl prezident ve svém vlastním zájmu zveřejnit pravdivé informace o svém zdravotním stavu. „Všichni víme, že je to starý muž, všichni vidíme, že mu síly ubývají, a je jasné, že není zcela zdráv,“ řekl ve vysílání České televize Kubek. Také upozornil na to, že prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil České republiky. Lidé tak podle něj mají právo vědět, v jakém je zdravotním stavu.