Zeman v den hospitalizace omilostnil podnikatele. Má být těžce nemocný, přesto rozvíjí byznys i v Karibiku

Prezident Miloš Zeman v září omilostnil olomouckého podnikatele Pavla Podroužka. Zastavil jeho stíhání za krácení daní se škodou 9,7 milionu korun. Navíc mu odpustil podmínku za to, že řídil v opilosti.

Podroužek má být - alespoň podle žádosti o milost - už tři roky vážně nemocný.

Radiožurnál a server iROZHLAS.cz ale zjistily, že od roku 2019 se podnikatel dostal do vedení šesti firem. Jednu ze společností dokonce nechal zapsat do obchodního rejstříku 10 dní poté, co ho prezident omilostnil.

Abolici, tedy zastavení trestní stíhání, využil Zeman teprve potřetí za celou dobu svého prezidentování.

Případ nechá po upozornění redakce prověřit premiér Andrej Babiš, který rozhodnutí o udělení milosti spolupodepsal. „Pro mě to bylo obrovské překvapení, dál se k tomu vyjadřovat nebudu," říká podnikatel Pavel Podroužek o milosti od prezidenta Miloše Zemana

Šestačtyřicetiletý Pavel Podroužek přijel do své kanceláře v Olomouci se svojí partnerkou. Předtím byl pracovně mimo město. Na sobě měl módní sako, na zápěstí masivní stříbrný řetěz. Schody vyšel bez potíží a působil energicky.

Prezident udělil dvacátou milost. Muž, který byl stíhaný za krácení daně, je chronicky nemocný Číst článek

Myslel si, že jde na domluvenou pracovní schůzku. Reportéři Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz se s ním dohodli pod touto záminkou, aby zjistili, zda omilostněný muž i přes svůj vážný zdravotní stav pracuje.

Uvolněně se posadil. Jakmile se ale reportéři představili a padla otázka na prezidentskou milost, znervózněl a chtěl hned odejít.

„Pro mě to bylo obrovské překvapení, dál se k tomu vyjadřovat nebudu,“ prohlásil s tím, že původně o žádosti o milost ani nevěděl. Podala ji jeho matka.

Prezident Miloš Zeman ho omilostnil 14. září, tedy v den, kdy kolem jedenácté hodiny dopoledne přijel do Ústřední Vojenské nemocnice a zůstal tam osm nocí. Jeho stav i důvod hospitalizace byl v té době nejasný. Šéf tiskového odboru Hradu Jiří Ovčáček mlčel, na svém twitterovém účtu pouze sdílel žalmy.

Kromě náboženských zpěvů ve dvě hodiny odpoledne zveřejnil ještě jednu stručnou zprávu: prezident omilostnil muže stíhaného za krácení daní. O koho šlo, Hrad nezveřejnil.

„Pan prezident přihlédl ke zdravotnímu stavu omilostněného, který trpí závažným chronickým onemocněním několika životně důležitých orgánů, a to až na hranici jejich selhávání. Tato onemocnění jej ve svém souhrnu mohou ohrozit na životě,“ napsal tehdy mluvčí v tiskové zprávě.

Prezident republiky Miloš Zeman dne 14. září 2021 cestou milosti rozhodl o zastavení trestního stíhání a o prominutí podmíněného trestu. Podrobnosti zde: https://t.co/qSULporfGO — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 14, 2021

Dominikánská stopa

Ačkoliv má být Podroužek velmi vážně nemocný, nebránilo mu to, aby deset dní po udělení milosti nechal zapsat do obchodního rejstříku českou pobočku společnosti EPI Private bank.

Její mateřská firma sídlí v Dominikánské republice. I za tuto dominikánskou „matku“ sám Podroužek podle dokumentů z obchodního rejstříku jedná. Z notářského zápisu uloženého ve sbírce listin dokonce vyplývá, že v dubnu 2019 navštívil daňový ráj osobně, aby firmu zapsal do tamního rejstříku.

Dominikánskou mateřskou společnost zakládal Podroužek s mužem, který je na listinách veden jako Miloslav V. Simkova. Z veřejných údajů se dá dohledat, že pod tímto jménem nyní vystupuje Miloslav Votava, který byl v minulosti v Česku odsouzen za mnohamilionové podvody. Votava je specialista na zakládání firem v daňových rájích.

Stanovisko lékařky „Obviněný přípisem ze dne 30. 7. 2021, který byl našemu úřadu doručen 2. 8. 2021, svůj souhlas vyslovil a současně doložil lékařskou zprávu praktické lékařky (její jméno je v dokumentu začerněné) ze dne 28. 7. 2021, z níž vyplývá, že trpí zejména chronickým srdečním selháním, těžkou refluxní ezofagitidou s ulceracemi, sideropenickou anemií s deficitem folátu, chronickou hapatopatií, chronickou pankreatitidou, astmatem a úzkostně depresivní poruchou. Lékařská zpráva je doplněna o stanovisko, že obviněný je osobou trpící závažným a nevyléčitelným onemocněním a dále, že prognóza délky života je nepříznivá,“ píše se v dokumentu ministerstva spravedlnosti.

„Pokud vím, tak v tu dobu (v dubnu 2019) byl Votava skutečně v Dominikánské republice. Pod jakým jménem teď vystupuje, to ale vážně nevím,“ uvedl Votavův tehdejší obhájce Jaroslav Ortman. Sám Votava, kterému se Radiožurnál dovolal do Dominikánské republiky, to nechtěl komentovat. „K tomu se nebudu vyjadřovat,“ řekl pouze.

Pavel Podroužek je přitom vážně nemocný už tři roky. Alespoň to vyplývá z dokumentů, které poslala jeho matka Hana Podroužková na ministerstvo spravedlnosti.

„Zdravotní stav obviněného je podle žadatelky velmi vážný po dobu tří let, často navštěvuje lékaře,“ píše se v dokumentu ministerstva spravedlnosti. Listina shrnuje základní informace o Podroužkově zdraví a server iROZHLAS.cz ho získal s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím. Resort v něm dále uvádí, že omilostněný podnikatel svůj stav doložil „lékařskou zprávou praktické lékařky“.

Pět firem

Firma v Dominikánské republice ale není jediná, kde se Podroužek v posledních třech letech angažoval. Působí v dalších pěti společnostech, které mají sídlo v Brně, Praze a Olomouci. Stal se ředitelem, předsedou představenstva nebo jednatelem.

Teprve třetí abolice Zeman už před prezidentskými volbami v roce 2013 řekl, že milosti bude dávat jen ve striktně omezeném okruhu humanitárních případů. Jako podmínky si stanovil, že pachatel nesmí mít na svědomí závažný trestný čin, musí mít vážné zdravotní problémy a zajištěné rodinné zázemí. K abolici, tedy zastavení stíhání, dříve Zeman přistoupil podle dostupných informací jen dvakrát. Na žádost státní zástupkyně zastavil v roce 2016 stíhání muže, který kvůli poškození mozku po cévní mozkové příhodě nebyl schopen chápat smysl trestního řízení ve věci maření výkonu předního rozhodnutí. V roce 2018 pak Zeman zastavil stíhání pro neplacení výživného u muže, který přišel o obě nohy. Zároveň mu odpustil roční vězení.

Konkrétněji: jen během letošního roku usedl do čela představenstva firmy obchodující s odpady Easywaste Group. Ta sídlí v Praze a podle asistentky tam Podroužek pravidelně jezdí.

„V týdnu je tady často, ale teď tu není,“ odvětila, když ho na místě sháněla reportérka serveru iROZHLAS.cz.

Letos se Podroužek také stal jednatelem společnosti Job Cooperation cz, která podle webových stránek dodává do firem externí pracovníky na zakázku. A v červenci dokonce navýšil základní kapitál společnosti z deseti tisíc na 24 milionů korun, když do ní vložil webový investiční portál. Ten znalec ocenil právě na tuto sumu.

Loni se Podroužek stal ředitelem olomoucké firmy Clinely Group, která obchoduje s dezinfekcí a hygienou, a současně ředitelem Výzkumného ústavu ARS Aquaitilis, který má sídlo v Brně. V roce 2019 se pak stal akcionářem firmy sídlící v Praze ARVO asset management, která podle webu zprostředkovává pracovní pozice.

K tomu navíc stíhá i cestovat. Na sociální síti Instagram sdílela jeho partnerka letos v květnu mimo jiné fotografii z egyptského letoviska Marsa Alam.

‚Tři hodiny ráno‘

Jak to všechno při své nemoci zvládá, nechtěl Podroužek vysvětlit. „Když jsem vylezl z nemocnice, řekli mi tři čtvrtě roku, a to bylo řečeno nadneseně, ale já si řekl, že se postavím znovu na nohy. Intenzivně pracuju tři hodiny ráno, pak jsou to už mechanické věci, třeba že se s někým potkám,“ uvedl jen.

Zdravotní zprávy, které by dokazovaly jeho problémy, ukázat nechtěl.

A věděl prezident Zeman, že Podroužek navzdory své nemoci čile podniká? Hradní mluvčí Jiří Ovčáček napsal, že prezident vzal v potaz řadu hledisek. A zopakoval, že vycházel ze zdravotních zpráv.

Video zachycuje pouze část rozhovoru s podnikatelem Podroužkem.

„K věci samé sdělujeme, že panu prezidentovi byla k žádosti o milost vypracována podrobná informace, jejíž příslušná část vycházela i ze zdravotních zpráv, podle nichž žadatel je osobu trpící závažným a nevyléčitelným onemocněním s nepříznivou prognózou. Rozhodnutí prezidenta republiky milost udělit, nebo neudělit je zcela závislé na jeho úvaze a lze předpokládat, že vzal v potaz řadu hledisek, o kterých byl informován, a přihlédl především i k lékaři dokládanému zdravotnímu stavu žadatele,“ uvedl mluvčí.

Z jakého důvodu prezident zastavil stíhání, když podnikatel může dále pracovat? Proč nevyčkal alespoň na prvoinstanční rozsudek? To Hrad nevysvětluje. Samotný Podroužek tvrdí, že se nezná s nikým ze Zemanova okolí, tedy třeba s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem nebo neformálním poradcem prezidenta Martinem Nejedlým.

„Já jsem neměl tušení, že je v rámci milosti vůbec možné zastavit řízení,“ tvrdil. Na dotaz, jestli někdo nechtěl, aby se případ dostal k soudu, podnikatel jen pokrčil rameny. „Nevím,“ uvedl a dál už odpovídat nechtěl.

A odmítl prozradit i to, kdo je jeho advokát. „Já vám sdělím jméno a on mě pak obviní z toho, že jsem ho jmenoval,“ odvětil na dotaz, kdo je jeho obhájce, kterého si platí.

Skoro 1,5 promile

Kromě trestního stíhání mu Zeman odpustil podmínku za řízení v opilosti. Zákaz řízení mu ale ponechal. Podroužek jel podle znalce v září 2018 s nejméně 1,42 promile alkoholu v krvi.

Při následném soudním líčení pak argumentoval, že se v den, kdy ho chytila policie opilého, zjistil špatné zprávy ohledně zdravotního stavu.

„Ten den jsem se dozvěděl špatné zprávy ohledně mého zdravotního stavu, a to takové, že mám nějaký rok a půl, dva roky, abych si vyřešil veškeré záležitosti, v době jsem byl ještě ženatý. Byla to rána, ale nějakým způsobem jsem se zařídil,“ píše se v rozsudku Okresního soudu v Olomouci, který Radiožurnál získal prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím. Proč tedy v následujících letech vstoupil do vedení několika firem a byl osobně jednu z nich zřídit v Karibiku, zůstává bez odpovědi.

„V dané věci bylo vyhodnoceno, že je naplněna podmínka závažného zdravotního stavu osoby, v jejíž prospěch je o milost žádáno.“ Vladimír Řepka (mluvčí ministerstva spravedlnosti)

S podmínkou se každopádně Podroužek, v tu dobu již vážně nemocný, nechtěl smířit, dokonce se dovolal až k Nejvyššímu soudu. Ten mu ale nevyhověl a dovolání zamítl.

Prezidentské kanceláři žádost o milost postoupila ministryně spravedlnosti za ANO Marie Benešová. Podle mluvčího Vladimíra Řepky nedala prezidentovi žádné doporučení, jak s ní má naložit.

„V dané věci bylo vyhodnoceno, že je naplněna podmínka závažného zdravotního stavu osoby, v jejíž prospěch je o milost žádáno. Z tohoto důvodu nebylo možné, aby ministryně spravedlnosti o žádosti o milost rozhodla sama, a tudíž došlo k jejímu postoupení. Ministryně spravedlnosti se k doporučení, či nedoporučení udělení milosti v tomto případě výslovně nevyjádřila,“ uvedl Řepka.

Na dotaz, jak ministerstvo hodnotí to, že i přes zdravotní problémy Podroužek dál podniká, mluvčí odpověděl, že úřad hodnotí jen zdravotní stav, ostatní okolnosti řeší prezident.

Babiš: ‚Prověřím to‘

Bývalá ústavní soudkyně a expředsedkyně Nejvyššího soudu Eliška Wagnerová má to to, že Podroužkova milost působí „velmi zvláštně“.

„Je to podivné. Navíc, abolice se uděluje jen velmi výjimečně. Na tom měl pan prezident založený i svůj program - udělovat milosti jen omezeně,“ míní bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová.

Kolik lidí žádá o milost? 2021 - 636 žádostí o milost (ke dni 1. 11. 2021)

- 636 žádostí o milost (ke dni 1. 11. 2021) 2020 - 807 žádostí o milost

- 807 žádostí o milost 2019 - 605 žádostí o milost

- 605 žádostí o milost 2018 - 933 žádostí o milost

- 933 žádostí o milost 2017 - 747 žádostí o milost

- 747 žádostí o milost 2016 - 625 žádostí o milost

- 625 žádostí o milost 2015 - 588 žádostí o milost

- 588 žádostí o milost 2014 - 690 žádostí o milost

- 690 žádostí o milost 2013 - 556 žádostí o milost Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Ústavní právník Jan Kysela zase připomíná, že policie v minulosti prověřovala i jednu z milostí udělených bývalým prezidentem Václavem Klausem.

„Ne snad proto, že by něco prodával, ale jeho okolí bylo prověřováno. To je značný problém zejména ve chvíli, kdy můžete mít určité pochybnosti o kondici prezidenta republiky a schopnosti vykonávat úřad ve všech možných souvislostech,“ upozornil.

Abolici musel navíc spolupodepsat premiér Andrej Babiš (ANO). Ten podle svých slov nevěděl, že Podroužek přes údajný špatný zdravotní stav dál pracuje a řídí firmy. „Nezkoumal jsem to. Úředníci mi to dávají k podpisu, tyto věci nemám čas zkoumat,“ hájí se předseda vlády.

Na případ se nicméně podle svých slov ještě podívá: „Prověřím, proč to nezjistili.“