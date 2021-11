Mynář o stavu prezidenta: Musí posílit ochablé svaly, navštěvovat ho může jen manželka, dcera a já

Prezident Miloš Zeman pracuje po celou dobu hospitalizace a je v dobré kondici, uvedl pro Radiožurnál vedoucí kanceláře prezidenta Vratislav Mynář. Zmínil také, že hlavu státu čeká kvůli dlouhé hospitalizaci posilování svalstva. Po premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a kandidátovi na nového premiéra a předsedovi ODS Petru Fialovi bude Zeman mluvit i s dalšími lídry sněmovních stran, dodal Mynář. Rozhovor Praha 8:35 5. 11. 2021 (Aktualizováno: 8:45 5. 11. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vratislav Mynář na tiskové konferenci. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak je teď panu prezidentovi? Je v takovém stavu, aby mohl i z nemocnice pracovat?

Pan prezident pracuje z nemocnice po celou dobu. Samozřejmě intenzita práce, tím, jak byl přeložen na standardní pokoj na rehabilitační oddělení, tak se jistě zvýší.

Poslechněte si rozhovor Jiřího Chuma s kancléřem Vratislavem Mynářem o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana

A jak mu je? Jaký je jeho stav?

S panem prezidentem jsem naposledy mluvil včera těsně před tím, než byl stěhován na standardní pokoj. V asi třičtvrtěhodinovém rozhovoru jsme probírali spoustu věcí.

Pan prezident měl dobrou náladu, šprýmoval a těšil se na to, že už bude na standardním pokoji.

O čem dnes (v pátek, pozn red.) bude mluvit s premiérem Babišem a zítra pak s kandidátem na premiéra Petrem Fialou?

To je otázka přímo na pana prezidenta, nebo na pana premiéra a na pana Fialu. Toto jsou rozhovory, které probíhají na čtyři oči, a já to vůbec nedokážu predikovat. Vím jen, že pan prezident chtěl s panem premiérem řešit otázku přijetí demise vlády a pověření vlády po dobu, než bude sestavena nová.

Víte, kdy a jakou formou přijme hlava státu demisi vlády?

Jsou dvě možnosti. První, kterou nepředpokládám, že by demise vlády proběhla před ustavující schůzí Poslanecké sněmovny. A druhá poté, co budou navoleny všechny orgány a skončí ustavující schůze, tak podle Ústavy neprodleně vláda podá demisi.

A varianty jsou dvě. Může to být písemnou podobou bez toho, že by se oba účastníci – to znamená jak pan prezident, tak pan premiér – setkali. Tedy jenom doručit. Anebo samozřejmě v lepším případě - což teď není otázka zdravotního stavu pana prezidenta, ale proticovidových opatření, které panují v Ústřední vojenské nemocnici - osobně předat do rukou prezidenta.

Říkáte, že jste s prezidentem v kontaktu, že spolu mluvíte o aktuální situaci. Víte, co říká, nebo sdělil, co říká na rýsující se vládní koalici?

Pan prezident říká, že samozřejmě dodrží slovo v tom, co říkal před volbami, že si promluví vzestupným způsobem s těmi, jak dopadli ve volbách. To znamená, chce mluvit nejdříve s panem premiérem, což je předseda hnutí ANO. Následně s panem předsedou Fialou. Pak přijde řada ještě na další předsedy stran, které uspěly ve volbách a dostaly se do Poslanecké sněmovny.

Nicméně ten vývoj sleduje každý den, protože má na pokoji televizi, takže pravidelně, když jsem u něj, tak sledujeme společně zprávy. A byl jsem v dobách voleb, to znamená v sobotu 9. října s panem prezidentem čtyři hodiny, kdy jsme společně volby sledovali. Takže má kompletní ucelený obrázek o volbách.

Pan prezident také před volbami říkal, že pověření k sestavení vlády dostane představitel nejsilnější strany, která vyhraje. Platí to stále nebo se to změnilo v průběhu posledních dnů?

To bude asi otázka rozhovoru s předsedou hnutí ANO, panem Babišem, protože jestli premiér veřejně tuto nabídku odmítl… Ale já za ty pány nemohu mluvit. Takže předpokládám, že toto bude jedno z témat, které spolu budou probírat.

První dáma, Kateřina a Mynář

Dnes, jak víme, se má sejít konzilium lékařů, které posoudí stav prezidenta Miloše Zemana. Dozvíme se od vás, na čem se usneslo?

Já myslím, že od nás ne, protože komunikace mezi konziliem a Kanceláří prezidenta republiky i mou osobou vlastně není žádná. Mám informace pouze z médií, takže nepředpokládám, že by te´d došlo ke změně komunikace.

Je tady možnost, že by mohl být prezident v dohledné době propuštěn do domácího ošetřování nebo je ve vzduchu nějaký trvalejší pobyt na standardním lůžku?

Já nejsem lékař. Samozřejmě bych nerad dělal tyto soudy, nicméně mohu subjektivně říct, že pan prezident je v dobré kondici, v dobré náladě. Pro mě přesun na rehabilitační oddělení znamená, že je potřeba mu zlepšit trošku motorickou část, to znamená posílit ochablé svaly, u kterých během hospitalizace k ochabnutí došlo, ale toto je otázka na doktory. Budu velmi rád a věřím tomu, že se tak stane relativně brzo, ale opravdu říkám toto je otázka lékaře.

Jak jsme řekli, na nemocničním oddělení teď kvůli špatné epidemické situaci platí zákaz návštěv. Kdo může za panem prezidentem? Je to rodina, jste to vy nebo někdo další z jeho pracovního okolí?

Ano, mohu potvrdit, že Ústřední vojenská nemocnice nám vyšla maximálně vstříc. To znamená, během epidemických opatřeních spojených s covidem má přístup paní Ivanka Zemanová jako manželka a dcera Kateřina. A jediný, kdo může kvůli pracovním důvodům a pracovním záležitostem, které jsou dnes a denně na pořadu, jsem to já.

Hradní chyba

Pražský hrad včera upravil svou zprávu o udělené milosti pro údajně vážně nemocného podnikatele Pavla Podroužka. Prezident Zeman ji měl podepsat už pět dní před svým prvním pobytem v nemocnici, a ne až 14. září, kdy měl Zeman nastoupit do nemocnice, jak původně informoval web Hradu. Proč ta změna data?

Byť to dopadá na Pražský hrad, případně na pana prezidenta, tak vycházíme z podkladů, které nám připravuje ministerstvo spravedlnosti. Nevybíráme si nikoho, komu má být udělena milost, nebo ne. Pan prezident dostává podklady, které jsou verifikovaný ministerstvem spravedlnosti. A jsou to možnosti udělení v tom případě, že je člověk velmi těžce nemocen a zbývá mu řekněme na dožití pár měsíců nebo maximálně krátká doba.

Podle mých informací si ještě ministerstvo spravedlnosti tu informaci ověřovalo aktuální zprávou ošetřující lékařky a tyto materiály se tam dostaly.

Ano, mohu říct, že zřejmě došlo ke špatné komunikaci, protože pan prezident samozřejmě toto rozhodnutí (v ten den) nepodepsal, ale 14. září, kdy byl hospitalizován, se to dostalo k paní ministryní ke zprocesování. Informoval jsem se na to v kanceláři, respektive na legislativním odboru…

Takže to byla chyba ve vyjádření na webu Hradu?

Byla to naše chyba, ano.