Kocáb k prezidentovu projevu: Boj s Ruskem jsme dokázali vyhrát, ale Zeman nám dal vlastní gól

Prezident Miloš Zeman ve svém nedělním projevu zpochybnil jednoznačnost závěrů tajných služeb ohledně zapojení ruských agentů do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích. S hodnocením je podle něj nutné počkat až na další vyšetřování. Hudebník Michael Kocáb spolu s dalšími osobnostmi kvůli tomu v otevřeném dopisu vyzvali Senát, aby inicioval podání žaloby na prezidenta pro velezradu. Interview Plus Praha 18:39 26. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michael Kocáb | Foto: Jana Myslivečková | Zdroj: Český rozhlas

Česku se podle Kocába podařilo v diplomatickém střetnutí v souvislosti s výbuchem ve Vrběticích nad Ruskem nečekaně zvítězit, pak ale prezident vystoupil se svým projevem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

„Jsme hokejový národ, tak si představte, že končí třetí třetina a vedeme nad Ruskem 1:0. A náš první útočník krouží kolem naší branky, chystá se k poslednímu výpadu – a naprosto nečekaně vsítí gól do naší vlastní brány. To je přesně to, co udělal Miloš Zeman,“ popsal bývalý politik, který dohlížel na odchod sovětských vojsk z Československa.

Kocáb dále poznamenal, že inklinace českého prezidenta k Rusku je dlouhodobá a k jeho slovům proto nemá důvěru. „Totálně znevěrohodnil naši pozici v očích Západu. Jak máme teď vyžadovat nějakou solidaritu, když prezident naší republiky zpochybňuje již absolutně vyhranou bitvu,“ zdůraznil.

„Rusové dokázali, že vláda a BIS mají pravdu, už jen tím, že takřka úplně vyšli vstříc našim podmínkám. Oni za trest, že žádáme reciprocitu, řekli: ‚No, tak budete mít reciprocitu.‘ To je jasné přiznání, že máme pravdu. Kdybychom ji neměli, tak se oženou daleko jiným způsobem,“ řekl Kocáb.

Zeman je ruský vazal

Hlava státu podle Kocába podemlela snahy české vlády, Bezpečnostní informační služby (BIS) a Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) a zpochybnila jimi předložené důkazy, které bývalý politik považuje za jednoznačné.

„Já ani naši občané jsme to nečetli, ale na koho jiného bychom se měli spolehnout než na vlastní vládu a tajné služby? Máme snad čerpat z ruských informací?“

„Samozřejmě, že je to daleko nejpravděpodobnější stopa. Vůbec se nezabývám tím, že by to mohlo být jinak, že by to byla nějaká náhoda – to by platilo, kdyby to zmíněné orgány samy zpochybňovaly. Zpochybňuje to pouze prezident republiky, který je dlouhodobě téměř ruským vazalem,“ dodal s tím, že ruská média Zemanova poslední slova ocenila.

V této situaci podle Kocába není v českém zájmu mít s Ruskem dobré vztahy. „Usilovat teď o vynikající vztahy a přehlédnout, že na našem území Rusko podniklo ozbrojený útok, vojensky organizovaný, proti našemu muničnímu skladu, našim lidem a přírodě – tam mohlo umřít daleko více lidí – to nemůžeme pominout,“ upozorňuje.

„Usilovat teď o vynikající vztahy a přehlédnout, že na našem území Rusko podniklo ozbrojený útok? To nemůžeme pominout.“ Michael Kocáb

„I při odsunu vojsk jsme si říkali, že se pokusíme udělat tlustou čáru a pokusíme se naše vztahy budovat na principech svrchovanosti, přátelské a pozitivní. Ovšem problém je v tom, že už od roku 1918 se do čela Ruska dostávají vyloženě totalitní vůdci. S malou pauzou Gorbačova a Jelcina to Putinem pokračuje dál,“ podotýká.

Naděje do budoucna

Nadměrný počet ruských diplomatů v Česku byl podle Kocába nepřijatelný i bez výbuchu ve Vrběticích. Nově nastolená parita by ale paradoxně mohla napomoci ke zlepšení vztahů.

„Rusko už nebude mít pokušení budovat na našem území velkou rozvědnou síť proti Evropě a naše vztahy se mohou přesunout do oblasti kultury a ekonomiky. Ale musíme si dávat pozor na strategické investice – na cokoli, co by vytvářelo závislost na Rusku.“

S Ruskem je prý třeba jednat kategoricky a stát si za svým. „My jsme možná velký pes, ne malý ratlík, jak říká Putin. Evropská unie je mocnější konglomerát než Ruská federace. Já pán, ty pán – a když tu sílu zaregistrují, tak si jí začnou vážit. Není vůbec vyloučeno, že se naše vztahy začnou po této kauze zlepšovat,“ věří hudebník.