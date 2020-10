Zeman by podpořil pokutování za nenošení roušek. ‚Odpovědnost přijal Babiš výměnou ministra,‘ míní

Prezident Miloš Zeman by důsledně pokutoval lidi, kteří nenosí roušky. Udělil by jim pokutu ve výši 2000 až 3000 korun. Řekl to serveru Blesk.cz. Prezident zopakoval, že si Česká republika nemůže dovolit další uzavření ekonomiky. Je proto proti tzv. lockdownu, který by ekonomiku ohrozil. Praha 12:19 11. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Zemana je Česko z hlediska dopadů epidemie na evropském chvostu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prezident tak ocenil přístup Bavorska, které pokutuje nenošení roušek. „Já bych se přimlouval za důsledné pokutování všech, kdo roušky nenosí, ač se roušky nosit mají a ohrožují tím nejen sebe, ale i ostatní,“ řekl. Pokuta by podle něj měla být ve výši asi 2000 až 3000 korun.

Zeman řekl, že plně podporuje opatření, která zavedl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). „Jsem proti lockdownu, který by ohrozil ekonomiku, protože si domnívám, že Česká republika si už druhý lockdown nemůže dovolit,“ řekl Zeman. Uzavření ekonomiky by podle něj mělo podobné sociální důsledky jako samotný virus.

Zeman také uvedl, že žasne nad tím, jak koronavirus v řadě zemí akceleruje. „To nejsou jen USA, ale i Brazílie, Mexiko, Indie. V našem sousedství, v přepočtu na sto tisíc nebo milion obyvatel, tak i Polsko, Maďarsko nebo Rakousko mají rostoucí tendenci. Ale musíme zároveň říci, že jsme na chvostu žebříčku,“ řekl. Odpovědnost za současnou situaci podle něj ale premiér Andrej Babiš (ANO) přijal již výměnou šéfa resortu zdravotnictví.

Volební účast

Prezident také přiznal, že ho znepokojuje nízká volební účast v druhém kole senátních voleb. „Ptejme se, proč tedy občané, včetně mě, Senátu nedůvěřují?“ řekl Zeman a zároveň zdůraznil svou podporu pro změnu volby z dvoukolové na jednokolovou. „Tím by se eliminovalo riziko, že by se proti vítězi spojili všichni poražení,“ míní prezident.

Kritiku své vlastní neúčasti v druhém kole senátních voleb, kterou například okomentoval na sociálních sítích i jeho bývalý soupeř z klání o prezidentský post Karel Schwarzenberg, vysvětlil tím, že oba kandidáti v okrsku Praha 5 byli z jeho pohledu nevyhovující. „Kdyby byli ve druhém kole dva fašističtí kandidáti, šel by pan Schwarzenberg volit?“ podotkl. Kritiku čestného předsedy TOP 09 a poslance pak označil za „výkřik ze salonu odmítnutých“.

ČSSD po volebním neúspěchu podle Zemana pomůže, když bude mít lokální kandidáty, kteří budou mít důvěru voličů. Nyní tomu tak podle něj v řadě případů nebylo. Poukázal také na to, že koaliční potenciál hnutí ANO nemusí být nízký, proti čemuž se ohradil i Babiš. Podle Zemana je pak důkazem krajská koalice ANO s Piráty ve Zlínském kraji.

Státní svátek

Současná epidemická situace také výrazně pozmění podobu oslav 28. října na Pražském hradě. Podle Zemana bude zrušena recepce ve Španělském sále, ceremoniál ve sále Vladislavském pak bude omezený především kapacitou a rozestupy. Povinné budou i roušky. „Pokud by svátek nebyl, byla by to urážka, a to i pro přibližně čtyřicet lidí, kteří jsou navrženi na vyznamenání,“ řekl prezident.

Mezi vyznamenanými by pak měl být i již zesnulý herec Karel Fiala, známý především za ztvárnění hlavní role ve snímku Limonádový Joe. „Šéf protokolu ho navštívil i v nemocnici. Jsem šťastný, že jsme mu mohli panu Fialovi udělat radost,“ přiblížil Zeman.

Hlava státu také zopakovala, že chce udělit nejvyšší vyznamenání, Řád bílého lva, ministrovi zdravotnictví Romanu Prymulovi (za ANO) za zvládnutí první vlny epidemie koronaviru. Prymula podle něj s převzetím ocenění souhlasí.

Zeman na konci rozhovoru promluvil i o svém zdravotním stavu. „Lékaři tvrdí, že až na bolavé nohy je můj zdravotní stav dobrý,“ uvedl. Ortézu na ruce by měl mít prezident ještě dva až tři týdny. Diskutované červené tlačítko pak již nejméně desetkrát použil, a to především během soukrokých jednáních, kterých se neúčastnila jeho ochranka či mluvčí Jiří Ovčáček.