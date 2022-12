ŽIVĚ: Poslechněte si bilanční rozhovor s prezidentem Milošem Zemanem

Co Miloš Zeman považuje za svůj největší úspěch a největší omyl v čele České republiky? A co chce do konce mandátu ještě stihnout? Poslechněte si bilanční rozhovor s prezidentem na konci jeho druhého funkčního období. Vysíláme živě z lánského zámku. Rozhovor s hlavou státu vede moderátor Tomáš Pancíř. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 16:04 11. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prezident Miloš Zeman uvažuje například o výměně předsedy Ústavního soudu, a to ještě do konce svého funkčního období. Tomu současnému, Pavlovi Rychetskému, ale mandát končí až v srpnu.

„V současné době řeším návrh Senátu na ústavního soudce. S kandidátem se mám setkat zítra. Předpokládám, že poté návrh předložím Senátu. Co bude dál, o tom budu přemýšlet, až tento problém vyřeším.“

Zda nového předsedu jmenuje či nikoliv chce rozhodnout později. „Především vycházím z toho, že tento předseda, ať už to bude kdokoli, by neměl dělat z Ústavního soudu třetí komoru parlamentu. Měl by nepodlehnout pokušení vydávat politické proklamace,“ řekl.

Návštěva Izraele

Do konce svého funkčního období ale chce stihnout ještě návštěvu Izraele. Ten hodlá navštívit společně s premiérem Petrem Fialou k příležitosti přesunu české ambasády.

„Požádal jsem Petra Fialu, abychom společně navštívili Izrael při příležitosti přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma,“ řekl.

„Už delší dobu přemlouvám české politiky k přesunu české ambasády, ale protože Petr Fiala teď podepsal petici k přesunu, tak předpokládám, že k tomu brzy dojde,“ dodal.

Naopak amnestie udělovat nehodlá. „Řekl jsem několikrát, že amnestie je plošná milost, že milosti mají být udělovány selektivně. Na rozdíl od svých předchůdců, kteří udělovali stovky milostí, jsem jich já až dosud včetně manželů Kordysových v poslední době udělil 27.“