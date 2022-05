Cítím spoluodpovědnost, že jsme špatně hodnotili ruskou politiku, přiznal prezident Zeman

Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Prima CNN přiznal, že špatně hodnotil ruskou politiku. Vyjádřil se k tomu v souvislosti s otázkou na možnost přerušení dodávek ruského plynu a ropy do Evropy. „Myslím si, že to Rusko neudělá, ale prosím vás, tento výrok vezměte s mojí velkou pokorou. V minulosti jsem řekl, že by byli blázni, kdyby zaútočili na Ukrajinu a oni se rozhodli býti blázny,“ řekl Zeman. Aktualizujeme Praha 11:21 1. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krátkodobý zájem je mít pohodlí, například pokud jde o dodávky ruského plynu. Dlouhodobý zájem je mít bezpečnost, konstatoval prezident Miloš Zeman | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Rusové by byli podle prezidenta Zemana blázny, kdyby zastavili dodávky ropy a plynu do celé Evropy. Jde totiž o jeden z jejich největších exportních příjmů. Přesto podle něj není vyloučeno, že to udělají, protože „politika je někdy velmi iracionální“.

Proto je podle Zemana velmi důležité nebýt dlouhodobě závislý na dodávkách právě ruského plynu. „Rusové prokázali, že jsou iracionální, nevypočitatelní a více agresivní a méně evropští, než se domníval,“ řekl v rozhovoru pro Prima CNN.

Uhlí a plyn

Česko je na problémy s dodávkami plynu podle Zemana připraveno jen částečně. Možnými řešeními jsou podle něj diverzifikace zdrojů, zkapalněný plyn, nové zdroje a plynovody, ale též rozložení ústupu od uhlí do delšího časového intervalu.

Plyn může přestat proudit kdykoli. Rusko je v absolutní válce se Západem, říká zvláštní velvyslanec Číst článek

Vláda směřuje k roku 2033, Uhelná komise v minulém volebním období navrhla o pět let pozdější termín.

„Budu velmi konzervativní, ústup od uhlí byl velmi ukvapený. Bylo by lepší ho rozložit do širšího období. Nejde jenom o elektrárny, ale i o teplárny. Přimlouval bych se za pomalejší ústup od uhlí,“ řekl s tím, že on sám by se upřednostňoval stanovený termín ještě o deset let prodloužit.

Podle Zemana je pak klíčové, zaměřit se na své dlouhodobé a ne krátkodobé zájmy. „Krátkodobý zájem je mít pohodlí, například pokud jde o dodávky ruského plynu. Dlouhodobý zájem je mít bezpečnost," konstatoval.