VIDEO: Nejdůležitější je, kolik je zemřelých. Na tom jsme dobře, řekl Zeman o šíření koronaviru v Česku

Prezident Miloš Zeman poprvé od konce srpna, kdy si zlomil ruku, vystoupil na veřejnosti. V diskuzním pořadu Partie promluvil například o plošných omezeních proti koronaviru a také varoval před panikou. „Myslím si, že nejsou dobrá plošná opatření. Varuji před panikou, buďme opatrnými optimisty," řekl během rozhovoru, který se natáčel v sobotu na zámku v Lánech a televize Prima ho odvysílal v neděli dopoledne. Aktualizujeme Praha 11:05 6. 9. 2020 (Aktualizováno: 11:22 6. 9. 2020)

Televize Prima v sobotu večer odvysílala úryvek z rozhovoru s prezidentem Zemanem, ve kterém mluvil i o opatřeních proti koronaviru. „Bylo by dobré, aby roušky byly povinné jen v ohniskách nákazy, zatímco všude jinde dobrovolné,“ uvedl Zeman. Dodal, že považuje za správné, aby se po půlnoci zavřeli restaurace a bary.

Není zastáncem plošných opatření a zbytečné paniky. „Všechno, co ekonomiku nevypíná, co se týče volného trávení času, sportu a kultury, tam bych byl co se týče opatření velmi drastický,“ vysvětlil.

Prezident zároveň doporučil opatrnost tam, kde se schází větší množství lidí. „Myslím si, že nejsou dobrá plošná opatření. Varuji před panikou, buďme opatrnými optimisty,“ řekl také v rozhovoru. „Nejdůležitější je, kolik je v zemi zemřelých. Tam jsme na tom pořád dobře,“ dodal.

Bylo to první veřejné vystoupení hlavy státu od konce srpna, kdy si zlomil ruku a podstoupil operaci. „Obě dvě operační rány se hojí dobře, v pondělí mi vytáhnou operační stehy,“ řekl v neděli.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na twitteru zveřejnil fotografie ze sobotního natáčení, na nichž je prezident s ortézou fixující pravou ruku.

Lány, právě teď! Natáčení diskusního pořadu Partie Terezie Tománkové. Sledujte v neděli 6. září 2020 od 11:00 na TV Prima nebo na CNN Prima NEWS! pic.twitter.com/FqsSeiT9cw — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 5, 2020

‚Rouškovné’ pro seniory

Vláda se na začátku září se dohodla na příspěvku pět tisíc pro seniory, který mají dostat ještě letos před Vánoci. Poprvé přitom o návrhu mluvila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) už na konci srpna dny. Poté schytala vlnu kritiky opozice, která „rouškovné“ označila za úplatek voličům.

Zeman na něm ale nic špatného nevidí. „Nemám nic proti jednorázovým dávkám, včetně 5000 pro seniory, nebo 25 tisíc pro živnostníky, to už je starší věc,“ okomentoval příspěvek prezident. „Myslím si, že jednorázová dávka je v pořádku, trvalá dávka je nesprávná,“ dodal.

Zlomenina ruky

Prezident byl na konci srpna několik dní hospitalizován kvůli zlomenině ruky v Ústřední vojenské nemocnici, kde mu lékaři při operaci voperovali do paže titanový šroub. Nyní podstupuje rekonvalescenci.

Zranil se 25. srpna poté, co se po sledování večerních zpráv v televizi rozhodl jít bez hole a bez pomoci ochranky. Už delší dobu trpí polyfunkční neuropatií, což bývá neurologická komplikace při cukrovce, kvůli které hůře cítí nohy. Lékaři vojenské nemocnice mu ještě ten večer paži operovali a po čtyřech dnech propustili. Rekonvalescence by měla trvat šest až osm týdnů.

Zeman kvůli zranění zrušil návštěvu Jihomoravského kraje plánovanou na začátek září. Prezidentská kancelář podle dřívějšího vyjádření Ovčáčka plánuje na tento měsíc pracovní schůzky v Lánech. Hrad bude o jejich termínech postupně informovat.

Se Zemanem se chtějí setkat mimo jiné premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), kteří s ním chtějí jednat také o odvolání šéfa Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje.