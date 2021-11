‚Budu plnit svoje povinnosti, poté šťastně odejdu do důchodu.‘ Kompletní přepis rozhovoru s prezidentem

„Lidská nenávist je téměř nekonečná.“ Alespoň tak prezident Miloš Zeman komentoval záměr Senátu a některých opozičních politiků zbavit ho kvůli špatnému zdraví výkonu pravomocí. Exkluzivní rozhovor poskytl z Ústřední vojenské nemocnice, kde i nadále zůstává v péči lékařů, po telefonu Frekvenci 1. Od hospitalizace tak poprvé veřejně promluvil. Redakce proto přináší kompletní přepis celého interview. Rozhovor Praha 12:53 5. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman odevzdal hlas v sídle v Lánech. | Zdroj: Twitter Jiřího Ovčáčka

Dobrý den do Ústřední vojenské nemocnice.

Dobrý den, už jsem u vás dlouho nebyl, takže jsem rád, že to mohu alespoň částečně napravit.

Pane prezidente, jenom úvodem rozhovoru, mohl byste potvrdit, že jste projevil přání poskytnout právě nám (Frekvenci 1 – pozn. red.)?

Nu tak. Řekněme to trochu jinak. Neodmítl jsem rozhovor pro vás.

Včera (ve čtvrtek – pozn. red.) vás přemístili po skoro měsíci pobytu na jednotce intenzivní péče na rehabilitační pokoj. Jak vám je?

Cítím se naprosto normálně, a dokonce, protože nejsem přetížený, tak lépe než obvykle… Představte si například, že už měsíc nekouřím. Neříkám, že mi to vydrží, ale měsíc, to už je docela dlouhá doba.

Mrzí vás nicméně, že nemůžete stále přijímat návštěvy kromě vašeho pana kancléře?

Pokládám to už za zbytečné, ale na druhé straně já si ještě pár dní počkám.

Česko má měsíc po volbách. V době, kdy končili, jste musel do nemocnice. Měl jste možnost si výsledky v hlavě zanalyzovat?

Samozřejmě že ano. Překvapil mě neúspěch Pirátů, který byl extrémnější, než jsem čekal. Ale právě na tomto neúspěchu se můžete přesvědčit, jak prolhaná jsou česká média, a dokonce i průzkumy veřejného mínění, neboť v obou případech byli Piráti favorizováni, a to do té míry, že pan Bartoš byl nahlížen jako budoucí ministerský předseda.

Fiala premiérem

Moc je připravena převzít pětikoalice Spolu a PirSTAN. Zítra byste se měl formou videokonference spojit s předsedou ODS Petrem Fialou. Je hodně témat, která s ním chcete řešit.

V tomto okamžiku je to především jmenování Petra Fialy premiérem. K tomu musí proběhnout ještě několik kroků. Vláda musí podat demisi po ustavující schůzi sněmovny. Myslím si ale, že tam ale nebude žádný problém. A víte proč? Protože Andrej Babiš, se kterým jsem před chvílí telefonicky mluvil, nemá zájem o tom stát se premiérem. Důvod je celkem prostý, že s ním nikdo nechce jednat.

Pět stran v jedné vládě. Je to pro Česko v této složité době risk?

De facto máme v Parlamentu devět stran, některá je ad hoc vládní, některá je ad hoc opoziční, a má to určitou dynamiku, ale ano, risk to samozřejmě je.

Budete si důkladně číst programové prohlášení nebo jste tak už učinil? Protože Česká televize již některé úryvky zveřejnila.

Tak já jsem si především prostudoval programy všech politických stran. Některé se mi líbí více, některé méně. Není to devótní, ale například program ODS mi je sympatický. A víte, co jsem považoval za nejhorší program?

Nevím.

Program Strany zelených. Podívejte, jestli chcete dát třikrát větší částku za auto s elektropohonem než za auto se spalovacím motorem, tak jste blázen.

Premiér Andrej Babiš říká, že by bylo dobré, aby nová vláda převzala moc rychle. Mimo jiné kvůli narůstajícím případům covidu nebo energetické krizi. Je třeba podle vás spěchat?

Nevím, co by nová vláda měla společného s narůstajícím počtem případů covidu, ale obecně souhlasím. Já ze své strany udělám vše pro to, aby tato vláda vznikla co nejrychleji, samozřejmě některé oficiality bude asi zapotřebí omezit. Například tuto vládu jmenuji v Lánech, nikoli na Hradě. To ale existenci a legitimitě vlády nijak nevadí.

Pane prezidente, určitě se k vám dostala informace o případné aktivaci článku 66. Mrzí vás, že politici tehdy, když se to řešilo, nepočkali, jak vám bude na začátku listopadu, a začali o tom mluvit jen pár dní poté, co jste ležel v nemocnici?

Myslím, že pánové Fischerové a další jsou nyní hluboce zklamaní stavem, ve kterém se nacházím. Ale víte ona lidská nenávist… Karel Kryl kdysi říkal, že by se Česko mělo jmenovat země závisti. Lidská nenávist je téměř nekonečná. Alespoň u některých osob. Tak například veřejně prohlásil katolický kněz Tomáš Halík, že bych neměl žít, že by bylo lépe, kdybych nežil (redakce požádala Halíka o reakci, ale na dotazy zatím nereagoval, ke zdravotnímu stavu prezidenta mluvil například na Prima CNN News – pozn. red.). Inu typický katolický kněz.

Co jste říkal na reakce některých politiků na zprávu Ústřední vojenské nemocnice, že nejste schopný vykonávat žádnou práci a že zpochybňovali mimo jiné váš podpis na svolání nové sněmovny?

Já si vážím pana kancléře, že zdokumentoval akt tohoto podpisu. Samozřejmě že ten podpis je pravý, což můžu jako jeho autor potvrdit. A pokud jde o reakci ostatních politiků, chtěl bych býti benevolentní. U některých lze možná cítit zklamání. Ale víte, na začátku, když mě do této nemocnice přivedli, tak to nevypadalo dobře, a to z jednoho prostého důvodu. Můj skutečný stav – i když jakási Džamila Stehlíková říká, že mám deset nemocí – je založen na tom, že mi nechutná jíst a špatně trávím. Kroky, které se v nemocnici udělaly, vedly k tomu, že už jsem zcela normální. A díky bohu za to.

Měl jste možnost během toho zatím měsíčního pobytu v nemocnici bilancovat? Probírat se tím, co bylo dobře, co špatně, co bude dál? A jestli budete mít dostatek sil mandát dokončit?

Můj mandát končí už za rok a půl. A kromě toho v tomto časovém horizontu, nedojde-li ke třetí světové válce, se nedá očekávat nějaký velmi složitý problém, nehledě na to, že v prezidentském systému je řešení problému jiné než v takzvaném kancléřském systému, kdy řešení je v rukou premiéra. Předpokládám, že budu plnit svoje povinnosti rok a půl a poté jako šťastný penzista odejdu do důchodu. Doufám, že mezitím už bude hotový můj domeček, tedy bungalov, který je shodou okolností také v Lánech.