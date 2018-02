Účet pro Zemana za mítinky s občany před volbami? 715 tisíc korun. Možné sankci ale prezident unikne

Celkem 715 tisíc korun. To je částka, kterou dohromady utratily obce i kraje v souvislosti s mítinky prezidenta Miloše Zemana s lidmi během jeho cest do regionů v době předvolební kampaně, jak zjistil server iROZHLAS.cz.



Jde současně o sumu, kterou by měl Zeman podle úřadu kontrolujícího předvolební kampaně vykázat jako bezúplatné plnění. To však prezident od začátku odmítá. Na vyúčtování kampaně má čas do konce dubna.



Nejdráže vyšlo vystoupení Zemana Horšovský Týn na Plzeňsku, za jeho návštěvu zaplatil celkem 119 tisíc korun. Oproti tomu v Mostě na Ústecku nedali na setkání prezidenta s občany ani korunu.



Zatímco celostátní výsledek Zemana v prezidentské volbě byl 51 procent, v navštívených městech uspěl v průměru se ziskem 61 procent. Třeba v Bílině získal až 72 procent. Podle politologa Josefa Mlejnka ml. by v daných obcích Zeman ale bodoval i bez veřejného vystoupení.

Pro horšovskotýnovské to byla velká událost. Když do jejich města loni v říjnu v rámci návštěvy Plzeňského kraje zavítal prezident Miloš Zeman, první řada před pódiem byla nedočkavci zaplněna už hodinu před jeho vystoupením.

Jelikož měl prezident dorazit kolem poledne, vedení města začalo s přípravami už brzy ráno. Potřeba bylo postavit pódium, připravit topná zařízení i drobné dárky místní výroby. Mezi nimi třeba i koláč z tamního pekařství nebo ochutnávku piva. Na náměstí se nakonec shromáždilo několik stovek místních. Zeman, který se nejdříve přivítal na úřadě s vedením města, k davu promlouval zhruba půl hodiny.

A finální účet pro Horšovský Týn? 119 tisíc korun. „Jde o kompletní částku, která zahrnuje jak občerstvení pro prezidenta na městském úřadě, tak náklady na setkání s lidmi, na které šla většina výdajů,“ přiblížila serveru iROZHLAS.cz tajemnice úřadu Eva Princlová.

„Takhle velká návštěva u nás dlouho nebyla, naposledy to byl před lety pan prezident Václav Klaus, celou tu dobu nic, takže jsme museli nakoupit řadu nových věcí, které jsme dosud nepotřebovali,“ doplnila Princlová.

Návštěva 22 měst, účet za 715 tisíc

Horšovský Týn je však spíše výjimkou, jak vyplývá z přehledu serveru iROZHLAS.cz. Redakce totiž oslovila všechny obce, ve kterých se Miloš Zeman v rámci cest po krajích v době předvolební kampaně setkal s veřejností. Zavítat stihl loni od září do prosince celkem do 22 měst v Moravskoslezském, Ústeckém, Plzeňském, Olomouckém a Jihomoravském kraji.

Náklady spojené s mítinky prezidenta oslovené obce jinak vyčíslily v rozmezí od nuly do bezmála 70 tisíc korun. Výdaje padly nejčastěji na stavbu pódia, moderátora, ozvuční, zábrany nebo občerstvení a dary. Například v jihomoravských Letovicích, které byly v loni Zemanovou poslední zastávkou, zaplatili v souvislosti s jeho vystoupením v centru města zhruba pět tisíc korun.

„Platili jsme za stavbu pódia, kávu, balenou vodu. Dva kusy makových koláčů byly pak od místního podnikatele poskytnuty zdarma, stejně tak ‚hůl na kůrovce‘, což byl osobní dar od občana,“ nastínil místostarosta Letovic Jiří Palbuchta z ČSSD.

Souhrnný přehled nákladů jednotlivých obcí navštívených v době předvolební kampaně ukazuje následující mapa:

Údaje jsou zároveň doplněny o volební výsledek Miloše Zemana i Jiřího Drahoše v daných městech. Zatímco celostátní výsledek znovuzvoleného prezidenta byl 51 procent, v navštívených obcích utržil v průměru přes 61 procent. Třeba v Bílině na Ústecku získal ale až 72 procent. Jeho protikandidát Jiří Drahoš ho předběhl jedině ve Strážnici v Jihomoravském kraji.

Podle politologa Josefa Mlejnka mladšího z Univerzity Karlovy by v daných obcích Zeman ale uspěl i bez veřejného vystoupení. „Zpravidla jde o regiony, kde prostě měl skoro všude vysoký zisk, což je dáno především obecnými charakteristikami demografickými, sociálními, ekonomickými či zcela konkrétními, jako například mírou zatíženosti exekucemi,“ komentoval.

Zeman případné sankci unikne

Výdaje obcí (i některých krajů) v souvislosti s mítinky v regionech před prezidentskými volbami by přitom měl Zeman evidovat jako bezúplatné plnění ve svém vyúčtování kampaně. Takový je postoj Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.

Náklady krajů Další výdaje současně za setkání s lidmi evidují zvlášť také některé kraje. V případě Plzeňského kraje jde o přípravu a tisk plakátů za zhruba čtyři tisíce korun, Olomoucký kraj zas za všechny obce hradil výdaje za moderátora v objemu necelých 22 tisíc korun, stejně tak služby moderátora v hodnotě 25 tisíc korun platil Jihomoravský kraj. Celkové náklady krajů na výjezdy prezidenta na podzim 2017 pak byly: Moravskoslezský kraj – 313 367 Kč, Ústecký kraj – 213 312 Kč, Plzeňský kraj – 292 000 Kč, Olomoucký kraj – 207 486 Kč, Jihomoravský kraj – 167 021 Kč.

„Mítinky s voliči jsou prvkem kampaně, o tom nemůže být sporu. Nic na tom nemění fakt, že se konaly po celé funkční období. Rozdíl během času je jediný: zatímco před vyhlášením voleb to byla kampaň v širším, obecném slova smyslu a nepočítala se do nákladů, po vyhlášení voleb měly být náklady zaneseny v účetnictví kandidáta Zemana,“ vysvětlil člen úřadu Jan Outlý.

Evidovat náklady spojené s veřejnými debatami však Hrad od začátku odmítá, podle něho o součást kampaně nešlo. A na jeho postoji se nic nemění, jak vyplývá z vyjádření mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka: „Odkazuji na dřívější vyjádření k tématu, na kterých se nic nemění.“

Nyní dohledový úřad čeká na závěrečné zprávy o financování předvolební kampaně, na její odevzdání mají všichni kandidáti čas do konce dubna. V případě, že by bylo vyúčtovávání neúplné, hrozila by jim ve správním řízení pokuta od 10 do 100 tisíc korun. Zemana se to však netýká, jako hlava státu má totiž přestupkovou imunitu.

„Stejně jako u každého relevantního prezidentského kandidáta bude ale zpráva o financování kampaně Miloše Zemana předmětem kontroly úřadu. V případě, že nebudou podklady úplné, je možné, že úřad vyzve kandidáta k jejich doplnění. Pokud se tak nestane, může úřad v rámci kontroly vyzvat k součinnosti i subjekty, které kandidátovi poskytly nějaké plnění v rámci kampaně,“ popsal další postup Outlý.