Dehonestujete české vojáky na zahraničních misích, opřel se Zeman do SPD na jejich sjezdu

Záznam videa projevů Tomia Okamury a Miloše Zemana.

Prezident Miloš Zeman na úvod svého projevu řekl, že pozvánku na sjezd SPD přijal rád. Všechny strany si podle něj zaslouží stejnou pozornost. Zkritizoval „elitáře“, kteří si myslí, že jejich voliči jsou „lůza“.

SPD prezident poděkoval za aktivní a prospěšnou práci při schvalování vedení Poslanecké sněmovny a poblahopřál Okamurovi, že byl zvolen jedním z místopředsedů. Podotkl, že on by počet pěti místopředsedů snížil o jednoho až dva, Okamuru by ale mezi nimi ponechal.

Zeman řekl, že by mohl vyjmenovat deset bodů, na kterých se s SPD shodne. Zmínil přímou demokracii nebo vztah k inkluzi. „Ve velké většině se shodujeme. Myšlenka přímé demokracie je nebezpečná, protože většina politiků se bojí svých občanů. Přijměte tuto krutou pravdu na základě mé pětadvacetileté politické zkušenosti,“ řekl během proslovu.

Zopakoval, že na rozdíl od SPD nesouhlasí s vystoupením z EU, chce ale udělat vše pro to, aby hnutí mohlo vyjádřit svůj názor. Je přesvědčen, že se SPD podaří získat dostatek podpisů pro vyhlášení referenda, protože návrh předloženého zákona počítá s povinností vypsat referendum ve chvíli, kdy jej podpoří 250 tisíc občanů.

K tématu inkluze dodal, že byl mezi prvními, kdo umisťování dětí se speciálními potřebami do normálních škol považoval za nevhodné. S jeho názorem se podle něj postupně ztotožnili i další lidé.

Nejhorší je na inkluzi podle Zemana to, že zbavuje postižené dítě nejkrásnějšího životního pocitu – pocitu úspěchu. „Protože ve speciální třídě může zažít úspěch. V normální třídě bude vždycky poslední,“ uvedl na sobotním sjezdu SPD.

Dále věří, že hnutí předloží zákon o přímé volbě starostů nebo hejtmanů. Prezident by chtěl, aby se starostou či hejtmanem stal politik, který dostane nejvíce preferenčních hlasů na kandidátní listině vítězné strany.

'Čeští voliči se nenechají manipulovat'

Prezident důrazně zkritizoval SPD za přístup k vysílání českých vojáků do zahraničních misí. Vadí mu, že strana bojuje proti migraci, ale nepodporuje působení českých vojáků v zahraničí, kde bojují proti teroristickým skupinám. Vyjádření Okamury k tomuto tématu označil za dehonestující vůči českým vojákům. Je to ale podle prezidenta jediný vážný bod, na kterém se neshodnou.

Zmínky o ovlivňování prezidentských voleb cizími rozvědkami jsou podle Zemana trestným činem šíření poplašné zprávy. Tohoto nebezpečí se obává kandidát Jiří Drahoš.

„Stali jsme se svědky trestného činu šíření poplašné zprávy, když politici tvrdili, že naši voliči v minulých parlamentních volbách byli ovlivněni zahraničními rozvědkami. Považuji to za drzou urážku českých voličů, kteří mají vlastní hlavu, nenechají se manipulovat,“ dodal Zeman na sjezdu. Má prý pocit, že někteří politici si tím akorát připravují alibi a zdůvodnění, proč ve volbách neuspěli.

Kritika Evropské unie

Prezident poděkoval Okamurovi za jeho stanovisko o přesunu americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. „Jsem rád, že podobně jako já pan předseda projevil odvahu a odvaha, bohužel, není levná. Odvaha je zatraceně drahá,“ řekl Zeman.

„Zbabělá Evropská unie dělá vše pro to, aby propalestinské teroristické hnutí mělo převahu nad hnutím proizraelským, které zastávám já,“ uvedl prezident. Připomněl, že už před lety doporučoval přesunutí české ambasády do Jeruzaléma.

Známý svými proizraelskými postoji v minulých dnech přivítal vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa o přesunu americké ambasády do Jeruzaléma.

Své hodnocení EU zdůvodnil nedávným vystoupením „usvědčené palestinské teroristky“ Leily Khaledové v Evropském parlamentu. Zeman řekl, že poučovala o tom, že boj proti palestinské autonomii je totožný s bojem proti židům v Osvětimi. „Větší drzost jsem už dlouho a dlouho neslyšel,“ okomentoval vystoupení Zeman.

Na celostátní konferenci SPD v Praze se podobně jako do štábu při parlamentních volbách nedostala některá média. Hnutí jim nedalo akreditaci a zdůvodnilo to tím, že má pochybnosti o jejich objektivitě. Práci tuzemských novinářů v části projevu kritizovali Okamura i Zeman.