Uniklá SMS pro Babiše: specialista vyloučil, že Zeman potřebuje transplantaci jater, napsal poslanec Špičák

Uniklá SMS zpráva poslance a přednosty Kliniky hepatogastroenterologie IKEM Julia Špičáka (ANO) dokazuje, že u prezidenta Miloše Zemana byla ve hře transplantace jater. Ve sdělení, které zaslal premiérovi Andreji Babišovi (ANO), píše o prohlídce „naším“ specialistou. „Jaterní onemocnění není tak pokročilé, aby musela být indikována transplantace,“ napsal předsedovi vlády. Premiér pro iROZHLAS uvedl, že šlo ze strany Špičáka o nevyžádanou SMS. Praha 19:10 16. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš (vlevo) a Julius Špičák (oba ANO). | Zdroj: Český rozhlas

Televize Seznam zveřejnila v sobotu uniklou SMS, ze které plyne, že prezident Miloš Zeman podstoupil vyšetření jater od specialistů z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).

„Dobrý den, pane premiére, náš specialista již pana prezidenta prohlédl, jaterní onemocnění není tak pokročilé, aby musela být indikována transplantace,“ stojí ve zprávě, kterou premiérovi tuto středu podle televize poslal přednosta kliniky hepatogastroenterologie IKEM a poslanec ANO Julius Špičák.

‚O nic jsem nežádal‘

Špičák pro iROZHLAS.cz pravost zprávy nepopřel a uvedl, že na ní nevidí nic špatného. „To není diagnóza, takže proč bych mu to nemohl napsat? Je to únik SMS. Já tam píšu to, co jsem napsal. Je to v podstatě velmi neutrální a věta, která by neměla nikoho iritovat a prostě to je všechno,“ řekl Špičák.

Babiš v reakci odmítl, že by iniciativa, aby Zemana vyšetřili kvůli případné transplantaci, vzešla od něj. „Profesora Špičáka jsem o nic nežádal,“ napsal serveru iROZHLAS.cz premiér. „Byla to nevyžádaná SMS a jednalo se o iniciativu pana Špičáka. Rozhodování o zdravotním stavu prezidenta je v plně rukou lékařů Ústřední vojenské nemocnice,“ dodal.

Zeman je stabilizovaný, uvedla mluvčí nemocnice, kam prezidenta v neděli převezla sanitka Číst článek

Už dříve Radižurnálu a Deníku N sedm důvěryhodných zdrojů sdělilo, že Miloš Zeman strávil v září osm dní v nemocnici kvůli tekutině v dutině břišní v souvislosti s problémy s játry.

Podle Špičáka navštívil lékař IKEM Ústřední vojenskou nemocnici, kde Zeman vyšetření kvůli případné transplantaci podstoupil. „A proč vás to tak vzrušuje? Vždyť na tom vůbec nic není, když se povolá lékař z odborného pracoviště. To je neuvěřitelný. Je to úplná marginálie,“ reagoval poslanec na dotaz, zda vyšetření proběhlo ve vojenské nemocnici.

Mluvčí nemocnice Jitka Zinke však zatím na dotazy ohledně vyšetření nereagovala.

IKEM pak k vyšetření pouze uvedl, že poskytuje konziliární služby každému zdravotnickému zařízení, které o to požádá. „O konkrétních případech či pacientech ale nemůžeme ze zákona poskytovat bližší informace,“ napsala mluvčí IKEM Markéta Šenkýřová.

Sám Špičák si nedovedl vysvětlit, odkud unikla SMS zpráva do médií. „Až se vrátím z dovolené, tak nechám prohlédnout svůj telefon, kdo mi tu zprávu vzal. Je to pro mě naprostou záhadou,“ řekl.

Julius Špičák (ANO) Proč jste to napsal? Řešili jste zdravotní stav prezidenta na klubu ANO v úterý?

Neřešili jsme zdravotní stav pana prezidenta. Nijak se to nikde neřešilo, je to SMS, která unikla, nebyla určena do veřejného prostoru. Tak na čí popud jste zdravotní stav zjišťoval? Bylo to na popud premiéra Babiše?

Na ničí popud jsem to neřešil. Nebylo to na popud pana premiéra. Ta SMS nic neřešila. Proč jste mu to tedy psal?

To není diagnoza, takže proč bych mu to nemohl napsat? Je to únik SMS. Já tam píšu to, co jsem napsal. Je to v podstatě velmi neutrální a věta, která by neměla nikoho iritovat a prostě to je všechno. Je to SMS.