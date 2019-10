VIDEO: Poslanci projednávají návrh státního rozpočtu, ve sněmovně promluvil Miloš Zeman

Prezident Miloš Zeman podepíše návrh státního rozpočtu na příští rok, pokud Sněmovna tuto normu schválí. Zeman ve středu před poslanci ve vystoupení k rozpočtu ale také vyjádřil výhrady k rozsahu podpory obnovitelných zdrojů energie a k počtu státních úředníků. Vyslovil se za konec daňových výjimek. Návrh rozpočtu je dle Aleny Schillerové (za ANO) kvalitní a přináší rekordní investice i objem peněz do vzdělávání. Aktualizováno Praha 10:00 23. 10. 2019 (Aktualizováno: 10:14 23. 10. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Česká ekonomika má podle prezidenta rezervy 318 miliard korun, které by byly využitelné pouze tehdy, kdyby se podařilo zrušit veškeré daňové výjimky. Za každou z nich ale podle Zemana stojí lobbistická skupina, která bude o tuto výhodu bojovat. „Paní ministryně (financí Alena) Schillerová už veřejně oznámila, že chce zrušit některé daňové výjimky v rozsahu několika desítek miliard, a já to vřele vítám,“ řekl Zeman.

„Domnívám se, že návrh státního rozpočtu na rok 2020 vytváří předpoklady pro realizaci vhodných politik, které přispějí ke zvýšení produktivity a posunou potenciál naší ekonomiky. Ať již investicemi do infrastruktury nebo do vzdělání, vědy výzkumu či inovací,“ řekla Schillerová.

Opoziční strany již dříve vyslovily své výhrady vůči rozpočtu a dá se očekávat, že ho během rozpravy zahrnou kritikou stejně jako v předchozích letech.

Prezident připomněl, že na „batoh“ dotací na obnovitelné, zejména solární zdroje energie z dob vlády Mirka Topolánka, upozorňuje neustále. Řešení je podle Zemana několik, zmínil solární daň nebo snížení výkupních cen této energie. Úspory by mohly podle prezidenta představovat několik miliard korun. Kdybychom nebojovali proti těmto výdajům, mohly by trvat 20 let, podotkl. Zopakoval svůj názor, že šlo o „tunel“ a dotace jdou do kapes solárních baronů.

Ohledně počtu státních úředníků Zeman poukázal na letošní zrušení Fondu dalšího vzdělávání, který působil pod ministerstvem práce a sociálních věcí a zaměstnával šest stovek lidí. Měly by tak podle prezidenta postupovat i další resorty. Zeman se krátce zmínil také o sociálních dávkách. Zopakoval svůj názor, že lidé, kteří odmítnou nabízenou práci, by žádné dávky dostávat neměli.

Vnější vlivy

Část vystoupení Zeman věnoval vnějším ekonomickým vlivům, když poukázal na obchodní nebo celní válku mezi Spojenými státy a Čínou a mezi Spojenými státy a Evropskou unií i na ochlazování německé ekonomiky. Jedním z důvodů situace v Německu je podle něho odstavování nynějším elektráren a přechod na drahé zdroje. Přál by si, aby Česko „nezachvátilo podobné klimatické šílenství“.

Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM), která je současně zpravodajkou k rozpočtu, řekla, že rozpočet není dokonalý. Chybí jí v něm témata jako je efektivnost sociálního státu nebo promyšlenější vládní výdaje do investic. Za důležité však považuje, že návrh podpořili zaměstnavatelé a odbory. Návrh rozpočtu je podle ní rozumným kompromisem.

Prezidentův projev, který pronesl tradičně bez písemných poznámek, trval zhruba 12 minut. K řečnickému pultu, u něhož stál, Zemana doprovodili dva členové ochranné služby.

