885 tisíc pro prezidenta? 'Osmička je karmické číslo,' naznačuje sponzor jeho kampaně

Numerologie a inspirace čínským učením Feng-šuej. Kombinace, která podle vysvětlování a náznaků ředitele společnosti Contradiction Drahomíra Zradičky stojí za sumou 885 tisíc korun. Firma právě tuto částku poslala na účet spolku Přátel Miloše Zemana, aby podpořila jeho znovuzvolení českým prezidentem. Po původu peněz pátrali reportéři Radiožurnálu. Původní zpráva Praha 7:00 5. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman v Top Hotelu Praha po svém znovuzvolení | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Společnost Contradiction ze Starého Kolína patří mezi největší firemní dárce, kteří spolku na prezidentskou kampaň přispěli. Její jméno se objevilo na seznamu, který odkryl až těsně před volbou sám prezident v debatě České televize. Do té doby spolek odmítal sdělit, kdo mu peníze posílá.

A právě dar od firmy Contradiction vyvolal nejvíc otázek. Společnost totiž necelým milionem korun přispěla i přesto, že podle poslední účetní uzávěrky za rok 2016 skončila ve vysoké ztrátě 140 milionů korun. Firmu, která obchoduje s nákladními auty a tahači a v areálu bývalého JZD ve Starém Kolíně má ubytování, koně a minizoo, navíc podle obchodního rejstříku tížily stamilionové závazky.

Jednatelka společnosti Michaela Syřínková také odmítala cokoliv vysvětlit. Po zveřejnění seznamu si vzala dovolenou a přestala brát telefon i odpovídat na e-maily. Na konci minulého týdne se však spolu se svým druhem a zároveň ředitelem společnosti Contradiction Drahomírem Zradičkou rozhodla Radiožurnálu vše exkluzivně vysvětlit.

Domluva téměř milionového daru přes e-mail

„Ten tlak médií je pro mě hrozný, psychicky neúnosný,“ omlouvá své mlčení podnikatelka tichým hlasem. „Každý se zajímá, každý si o mně u nás na vsi povídá. A vadí mi také, že se objevily nepravdivé informace,“ dodává s tím, že vše ostatní už vysvětlí její druh, který sedí u rozhovoru hned vedle ní na kanapi.

Hledání dárců ze spolku Přátel Miloše Zemana: nedostupné telefony, vazba na Janouška, sousedi je neznají Číst článek

Jak to tedy s téměř milionovým darem vlastně bylo? „Já jsem asi tři měsíce členem sdružení přátel Zemana. Tak jsme se rozhodli, že podpoříme i volby. Peníze na to byly,“ vysvětluje Zradička.

Do spolku Přátel Miloše Zemana prý vstoupil proto, že Zemana dlouhodobě volí. „Je to férový chlap. Opravdu se nám ta jeho politika líbí. A taky se nám líbí, že je rodák z blízkého Kolína,“ říká.

Spolek, který má adresu v pražské Opletalově ulici, ale nemá tam ani stálou kancelář a nelze tam tak nikoho osobně sehnat, podle svých slov kontaktoval nejprve e-mailem.

„Tam se komunikovalo vesměs mailem. Dostal jsem přihlášku a pak i darovací smlouvu,“ popisuje s tím, že byl ve spolku i osobně a jednal se sekretářkou, která je uvedená na stránkách spřízněné Strany práv občanů. V jejím čele stejně jako v případě spolku stojí hradní kancléř Vratislav Mynář a poradce prezidenta - podnikatel Martin Nejedlý. S nimi prý ale Zradička do kontaktu vůbec nepřišel.

'Osmička je karmické číslo'

To, že ve firmě skutečně „peníze byly“ a za darem tedy není nic podezřelého, jak by se u ztrátové společnosti mohlo zdát, pak podnikatel dokládá výpisy z bankovních účtů. Jsou celkem tři a za loňský rok se na nich protočilo necelých 90 milionů korun. Peníze poslala firma spolku zhruba v polovině prosince, a to z účtu, na kterém v té době byl více než milion korun.

Částka 885 tisíc korun přitom podle něj nevznikla náhodně. „Já osobně jsem prostě zvyklý posílat i vybírat peníze, které nejsou kulaté. Zabýváme se i marketingem a zajímáme se i o určité učení,“ mlží nejprve Zradička. Až po dalších otázkách dodává: „Jsou to čísla, která pomohla k tomu, aby pan prezident vyhrál. Má to určitou symboliku a ta čísla něco znamenají.“

Co přesně tím myslí, ale odkrýt nechce. „Námi podporovaný kandidát vyhrál, takže je to všechno funkční, jak má být. Nic víc vám k tomu nemůžu říct.“ Nakonec nicméně vysvětlí, že to souvisí s čínským učením Feng-šuej. To se snaží dosáhnout harmonie v prostoru a některé směry se mohou zabývat i čísly.

Později Drahomír Zradička posílá vysvětlení ještě v SMS – konkrétně definici čísla osm, kterou lze nalézt na webech zabývajících se numerologií. „Osmička je karmickým číslem, zároveň však v sobě nese tendence, které pomáhají dosažení cíle a vedou k úspěchu,“ stojí mimo jiné v jeho zprávě.

Zadlužená společnost?

Hlavní podnikání Contradictionu se i přes sídlo na statku v obci Starý Kolín točí kolem obchodů s nákladními auty a tahači a firma i pronajímá sklady. Její tržby za loňský rok podle Zradičky dosáhly téměř sta milionů korun.

V Zemanově kampani chyby nevidíme. Popřela ale transparentnost, oznámil dohledový úřad Číst článek

„Za rok 2017 jsme si vedli dobře,“ upozorňuje podnikatel. Předběžně ale i za loňský rok společnost vykáže opět ztrátu, i když tentokrát téměř desetkrát nižší, tedy téměř 15 milionů. „Je to účetní ztráta, nikoliv daňová ztráta. A je předběžná,“ říká. Daně podle něj i Michaely Syřínkové firma platí, jinak by nemohla s nákladními auty, které vozí i z ciziny, obchodovat.

Jak je to se stamilionovými závazky v účetní uzávěrce partneři nevysvětlí, podle nich nyní z účetnictví vyplývají závazky jen za zhruba 35 milionů korun a proti nim pohledávky z obchodů za 44 milionů. Odmítají tak nálepku, že jsou silně zadlužená firma, která by měla své peníze spíš než na dary Zemanovi dát svým věřitelům.

O tom, že má firma „spousty neuhrazených závazků vůči dodavatelům v řádu statisíců“, mluvil po zveřejnění seznamu dárců například starosta obce starý Kolín Luboš Železný.

Věřitelem firmy je údajně instalatér Milan Blecha, který vlastní jednu z budov v areálu bývalého JZD ve Starém Kolíně. Dluh vůči němu za instalatérské práce dosahoval původně až 800 tisíc korun, větší část už ale Blecha dostal. „Řeším to přes právníka a máme splátkový kalendář,“ konstatuje bez dalších podrobností Blecha.

Kdo financuje kampaň Miloše Zemana? Firmy ve ztrátě i dřívější sponzoři SPO Číst článek

Podle jeho dřívějších vyjádření pro média činí dluh aktuálně zhruba 250 tisíc. Zradička to ale odmítá s tím, že ve skutečnosti je nižší a netýká se ani firmy Contradiction, která poskytla sponzorský dar.

„To je můj osobní dluh a další mojí firmy. Nemá to nic společného s Contradiction a paní Syřínkovou. Navíc 90 procent už je uhrazených a zbytek splácím,“ říká Zradička.

Bez zajímavosti ale není fakt, že své závazky podnikatel Blechovi splácí po relativně malých částkách, většinou na úrovni deseti až dvaceti tisíc měsíčně. Na to, proč mu tedy firma jeho družky, v níž navíc podnikají společně, raději nepomohla umořit dluhy a místo toho poslala peníze Zemanovi, Zradička reaguje. „V objemu našich zakázek je částka, kterou jsme poskytli na volební kampaň, malá. Nic víc k tomu nemůžu říct,“ říká.

Firma a černé skládky

Oba partneři pak také rozporují další tvrzení starosty Starého Kolína. Železný totiž minulý týden veřejně spojil jejich firmu s údajnými černými skládkami v katastru obce.

Ve skutečnosti ale nešlo o Contradiction, ale o jiné firmy Zradičky a jeho rodiny, které v areálu bývalého JZD také podnikají. Podle Zradičky se všechny problémy v současné době řeší. „To, co o nás říká pan starosta, mě mrzí snad nejvíc. Na statku děláme pro obec a pro místní školku akce zdarma a ani nic jiného jsme od nich nikdy nechtěli. Naopak jsme ze svého a bez dotací opravili ruiny čtyř budov v areálu bývalého družstva,“ uzavírá Syřínková.

Kdo financoval kampaň Miloše Zemana? Seznam dárců – volba prezidenta republiky 2018 - Přátelé Miloše Zemana, z.s.; IČO: 22728554 Ray Service, a.s. - 500 000 Kč

Jaroslav Menčík - 180 000 Kč

Martin Chládek - 380 000 Kč

Tomáš Haratek - 260 000 Kč

René Gucký - 280 000 Kč

Jan Kůna - 150 000 Kč

Petr Tauchman - 220 000 Kč

Petr Sádlo - 200 000 Kč

Luboš Kozák - 250 000 Kč

Jana Verneková - 200 000 Kč

Jiří Berger - 500 000 Kč

Jiří Berger - 500 000 Kč

J.K.L. PARTNERS s.r.o. - 150 000 Kč

CONTRADICTION s.r.o. - 885 000 Kč

CAR SERVICE GROUP - 950 000 Kč

Jiří Rozsypálek - 1 000 000 Kč

Filafil a.s. - 400 000 Kč

Jiří Jestřáb - 900 000 Kč

Miloslav Havlíček - 300 000 Kč

Richard Tománek - 800 000 Kč

Komerc Servis CZ, s.r.o. - 200 000 Kč V Praze dne 25.1.2018 Zdroj: Prezident Miloš Zeman, Česká televize Poznámka redakce: Spolek vedený hradním kancléřem Vratislavem Mynářem za Zemanovu kampaň utratil celkem 11,5 milionu. Uvedení dárci věnovali spolku celkem 9,2 milionu. U zbývajících 2,3 milionu zůstává původ dál nejasný.