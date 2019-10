Privatizace ceremonie, říká komentátor Honzejk o Zemanově oslavě svátku a udílení vyznamenání

Zemanův projev při udílení státních vyznamenání byl oproti předchozím letům smířlivější, myslí si komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Zároveň ale poukazuje na to, že prezidentův nástupce bude muset vrátit ceremonii její původní podstatu, aby nepůsobila jako „osobní party prezidenta“. „Ukazuje se, že pan prezident svůj úřad pojímá spíše poněkud monarchisticky – to je jistá forma privatizace té ceremonie,“ řekl Radiožurnálu. Rozhovor Praha 12:11 29. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman předává Medaili Za zásluhy I. stupně za zásluhy o stát v oblasti hospodářské ekonomovi Janu Stružovi. | Foto: Šimánek Vít | Zdroj: ČTK/Šimánek Vít

Čím byl podle vás včerejší projev prezidenta a ceremoniál jiný než v předchozích letech?

To každý viděl. Prezident svůj projev pronesl vsedě a je vidět, že i přes rekondiční pobyt v nemocnici na tom není zdravotně zrovna nejlépe.

Když jsme se podívali na délku projevu, tak já jsem si schválně spočítal slova, která pronesl. Od roku 2016, kdy jich bylo zhruba 1430, šel Miloš Zeman letos poprvé pod tisícovku, takže tady vidíme sestupnou tendenci.

Pokud jde o ten samotný projev, ten byl, řekl bych, smířlivější než v jiných letech. Prezident zavzpomínal na Václava Havla, zatímco při podobných příležitostech v minulosti si nenechal ujít příležitost zaútočit na své odpůrce. Tentokrát to prakticky absentovalo.

Opřel se pouze do Senátu, který podle jeho názoru vyznamenává ty, které vyznamenávat nemá a nejmenuje do příslušných institucí ty, které podle pana prezidenta jmenovat má. Zakončil to tím, že přeje této zemi, aby v ní bylo méně nenávisti.

Pak je ovšem otázka, proč nezačne u sebe a nepozve na ceremoniál všechny včetně svých deklarovaných odpůrců, kteří jsou v příslušných ústavních funkcích, to by asi potom mělo větší váhu.

Jak působí to, že prezident nezve lidi z pohledu jejich funkce, ale v podstatě si je vybírá?

Tady se ukazuje, že pan prezident svůj úřad nepojímá v tom klasickém republikánském smyslu jako úřad svěřený, ale spíše ho pojímá poněkud monarchisticky ve smyslu „stát, to jsem já“, což znamená, že ti, kteří nesouhlasí s tím, jakým způsobem já – Miloš Zeman – úřad vykonávám, nemají na oslavě státního svátku co dělat.

To je jistá forma privatizace té ceremonie a myslím, že na jakémkoliv nástupci Miloše Zemana, který nastoupí nejpozději za 3,5 roku, bude to, aby ceremonii a oslavě státního svátku a udělování vyznamenání vrátil podstatu, a aby vlastně zmizelo podezření, že je to tak trochu osobní party prezidenta.

Miloš Zeman letos ocenil rekordní počet osobností, celkem 42. Překvapilo vás osobně nějaké jméno?

Nebylo tam myslím vůbec nic překvapivého. Byl to takový klasický zemanovský mix. Na jednu stranu nezpochybnitelné osobnosti – například poslední žijící pilot RAF Emil Boček, nebo Jan Antonín Baťa, podnikatel, který financoval exilovou vládu v Londýně.

Byla to spousta osobností, které se skutečně zasloužily o stát, ale na druhé straně tam byly také osoby, které se zasloužily především o Miloše Zemana.

Tady můžeme zmínit například publicistu a spisovatele Petra Martana, jehož asi největší zásluhou je to, že kandidoval za Zemanovce v jižních Čechách a snaží se bojovat proti Národnímu parku Šumava ve shodě s prezidentovou představou, že se má kácet, kácet, kácet.