OBRAZEM: Celkem 42 oceněných. Zeman udělil nejvíce vyznamenání za dobu, kdy je ve funkci prezidenta

Nejvyšší ocenění Řád bílého lva získal in memoriam československý průmyslník Jan Antonín Baťa, armádní generál ve výslužbě Emil Boček, in memoriam generál justiční služby profesor Bohuslav Ečer, bývalý prezident České republiky Václav Klaus, in memoriam válečný veterán Josef Ocelka, in memoriam velitel 3. československé samostatné brigády Jaroslav Selner, spisovatel Rudolf Schuster a in memoriam rakouský novinář Helmut Zilk.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka potom in memoriam evangelický kazatel Jan Jelínek.

V seznamu vyznamenaných jako každoročně nechybí sportovci, umělci, vědci, lékaři, podnikatelé i politici. Z oblasti kultury a umění dostala medaili čínská bohemistka Sü Wej-ču, která mimo jiné přeložila některá díla Bohumila Hrabala, zpěvák a herec Josef Zíma, umělecký fotograf Saudek, bratr Káji Saudka, nebo režisér a hudebník Kusturica, který byl v minulosti vyznamenán i ruským prezidentem Vladimirem Putinem a za kterého dnešní vyznamenání převzal spolupracovník.

Oceněn byl také oblíbený Zemanův malíř Kamil Lhoták, ředitel Národního muzea Michal Lukeš nebo vojenský historik Jiří Rajlich.

Mezi sportovce potom patří hokejista Jaromír Jágr, který převzal medaili Za Zásluhy, in memoriam automobilová závodnice Eliška Junková-Khásová nebo motocrossový mistr světa a vícenásobný vítěz XGames Libor Podmol.

V oblasti vědy byl potom oceněn vědec a chemik Jan Mašát, onkolog a radioterapeut Luboš Petruželka, operatér Josef Podstata a prezident České komise pro vojenské dějiny Jiří Rajlich.

Zeman nejméně vyznamenání udělil při první příležitosti v roce 2013, a to 29. O rok později ocenil o čtyři lidi více a v roce 2015 vybral 35 osobností. V roce 2016 dal řády nebo medaile 30 lidem, předloni 39 a loni 41 osobnostem.