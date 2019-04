‚Čest pošpiněné osoby je poškozena navždy.‘ Přečtěte si stížnost prezidenta Zemana kvůli sporu o rakovinu

Miloš Zeman v prezidentských volbách vystupoval v pozici favorita, výroky brněnského politika Svatopluka Bartíka o tom, že trpí rakovinou, mohly vést k odlivu jeho voličů a ohrozit jeho vážnost.



Alespoň to vyplývá z podnětu adresovaném jménem prezidenta do rukou ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) kvůli odložení jeho trestního oznámení.



V dokumentu, který nyní získal server iROZHLAS.cz, hradní právník Marek Nespala tvrdí, že kriminalisté i státní zástupce postupovali nezákonně.



A Kněžínek dal Hradu za pravdu, podal proto stížnost pro porušení zákona v neprospěch Bartíka. O věci tak bude rozhodovat Nejvyšší soud. V praxi přitom takový krok není běžný.

Dokument Praha 6:00 22. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnět prezidenta Miloše Zemana ministru spravedlnosti k podání stížnosti pro porušení zákona najdete v článku. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Sdělení a šíření takové nepravdivé informace může ovlivnit volitele v budoucí prezidentské volbě, komu dát svůj hlas v politickém životě, a to tím spíše v situaci, kdy pověst a čest pošpiněné osoby je poškozena navždy a pomluvená osoba nemá možnost okamžité rehabilitace,“ uvádí s odkazem na nález Ústavního soudu z roku 2005 hradní právník Marek Nespala v podnětu k podání stížnosti pro porušení zákona.

‚Hodně nestandardní záležitost.‘ Krok ministra by mohl zvrátit verdikt v kauze údajné Zemanovy rakoviny Číst článek

Advokát dokument, který server iROZHLAS.cz získal s pomocí informačního zákona, podal jménem prezidenta Miloše Zemana 14. února, tedy jen týden po tom, co brněnský státní zástupce Arné Nekula zamítl stížnost Zemana proti odložení jeho trestního oznámení pro pomluvu a poškození cizích práv.

A ministr Kněžínek, který minulý týden oznámil rezignaci, vyhověl a stížnost pro porušení zákona k Nejvyššímu soudu podal. Jeho krok byl přitom podle oslovených odborníků na trestní právo „mimořádně nestandardní“, jak už dříve upozornil server iROZHLAS.cz. V praxi totiž takový postup není běžný, jak přiznává v dokumentu i sám šéf resortu.

Ohrožení politické kariéry

Nespala argumentuje dále tím, že Bartík tvrzení o rakovině na facebook dal krátce před prezidentskými volbami a mohl tak zpochybnit zdravotní způsobilost Zemana pro výkon prezidentské funkce.

Konkrétně v listopadu 2017 Bartík na sociální síť napsal, že Miloš Zeman trpí rakovinou a zbývá mu pár měsíců života. Podle Nespaly tak Zemanovi způsobil vážnou újmu v podobě „ohrožení politické kariéry a poškození jeho společného života“.

„Taková skutečnost poté zcela nepochybně mohla vést k odlivu případných voličů poškozeného v nadcházejících prezidentských volbách, ve kterých poškozený vystupoval v pozici favorita,“ píše dále hradní právník s tím, že Bartík jednal s úmyslem Zemana během předvolební kampaně poškodit.

Podnět prezidenta Miloše Zemana ministru spravedlnosti k podání stížnosti pro porušení zákona si můžete přečíst zde:

Podle Nespaly se však státní zástupce „bez relevantního odůvodnění spočívající na zcela nelogickém výkladu jednání podezřelého ztotožnil s nesprávnými závěry policejního orgánu a toto nezákonné usnesení policejního orgánu jako věcně správné potvrdil“.

Případ tak nyní posoudí Nejvyšší soud. Jeho rozhodnutí však nebude mít na případ ve výsledku přímý vliv. Vzhledem k tomu, že míří v neprospěch Bartíka, se kterým navíc ani nebylo zahájeno trestní stíhání, senát pod vedením Milady Šámalové může vyřknout pouze akademický výrok.

Pokud by ovšem soud dal ministrovi a potažmo i Zemanovi za pravdu, mohlo by to otevřít cestu pro dohled nadřízeného státního zástupce. Ten by případ mohl nechat znovu otevřít. To by mohl být současně také důvod, proč se Hrad na Kněžínka obrátil, jak naznačuje i dřívější odpověď právníka Nespaly. Hrad se přitom mohl na státní zastupitelství obrátit přímo, což ale neudělal.

Redakce iROZHLAS.cz se na to, co si od stížnosti slibuje, zeptala už dříve i samotného prezidenta. „Kdyby například redaktor byl obviněn z toho, že má syfilis, a to dokonce v terminálním stadiu, tak by asi protestoval a domáhal se satisfakce, zejména pokud by takové obvinění bylo nepravdivé. To je věc, která se týká každého občana bez rozdílu. Pomlouvat se nemá,“ uvedl prezident.

Bartík nechtěl v minulosti na dotaz redakce postup Hradu v případu komentovat.

Vedle trestní roviny vede Zeman s Bartíkem u Městského soudu v Brně ještě civilní soudní při, která byla přerušena kvůli prověřování trestního oznámení. Poté, co policie věc odložila, rozhodl soud o pokračování sporu. Hrad se proti tomuto rozhodnutí odvolal, a to právě s ohledem na stížnost podanou ministrem. Odvolání bude řešit Krajský soud v Brně.