Soud přerušil civilní spor, který Hrad vede s politikem Bartíkem kvůli Zemanovu zdraví

Městský soud v Brně přerušil projednávání žaloby prezidentské kanceláře na brněnského politika Svatopluka Bartíka za Žít Brno. Požádali o to právníci hlavy státu Miloše Zemana. Spor se týká informací o prezidentově zdravotním stavu. Informovala o tom v úterý mluvčí soudu Petra Hovorková.

Hrad o přerušení civilního sporu požádal kvůli tomu, že nejdřív by se mělo vyřešit trestní oznámení pro podezření z pomluvy, které na politika Svatopluka Bartíka podal.

Policie začala vyšetřovat Bartíka kvůli pomluvě. Na podzim napsal, že má Zeman rakovinu Číst článek

„Civilní spor by měl pokračovat až v okamžiku, kdy policie pravomocně ukončí své vyšetřování. V trestním řízení bude otázka zavinění žalovaného předně řešena," řekl už dříve prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Bartík loni v listopadu na facebooku napsal, že prezident Miloš Zeman má rakovinu a zbývají mu měsíce života. Prezidentská kancelář v žalobě na ochranu osobnosti požaduje po Bartíkovi omluvu a pět milionů korun.

Řízení ve sporu soud přerušil 25. června. „V této věci bylo žalobcem navrženo přerušení řízení do pravomocného skončení trestního řízení. Soud tuto žádost přezkoumal, kdy dospěl k závěru, že z důvodů procesní ekonomie ve věci bude vhodné řízení přerušit, a to do pravomocného skončení trestního řízení vedeného u Policie České republiky," uvedla mluvčí soudu Petra Hovorková.

Bartík je svi*ě, řekl prezident Zeman. Na brněnském politikovi chce vysoudit omluvu a pět milionů Číst článek

Řízení je tím pádem podle ní odročeno na neurčito, protože nelze předem předjímat, kdy trestní řízení bude skončeno. Nejde o přerušení obligatorní, tedy povinné, ale o přerušení, které je na zvážení soudu, dodala.

Bartíkova tvrzení se objevila na internetu několik měsíců před lednovými prezidentskými volbami, ve kterých Zeman obhájil mandát. Podle Bartíka měla veřejnost právo znát informace o jeho zdravotním stavu.

Hrad i Zemanův lékař tehdy tvrzení o rakovině rezolutně odmítli. Na Bartíka se pak snesla kritika kvůli jejich zveřejnění a on je z internetu stáhl. Za svým tvrzením si ale stojí.