Zemana čekal v Lipníku protest, Modlitba pro Martu i disident Hradílek. Zasahovala policie

Hradílek ve středu odpoledne Zemanovi před zaplněným náměstím řekl, že mu poslal otevřený dopis s žádostí, aby již nekandidoval.

„Pokud se nemýlím, v pondělí má žena převzala 113.000 podpisů občanů České republiky, kteří mě naopak žádají, abych kandidoval. Každý občan má stejná práva a povinnosti. Vy nejste víc než 113.000 občanů a nejste jim nadřazený. Proto budu kandidovat,“ vzkázal mu Zeman.

Signatář Charty 77 a polistopadový ministr vnitra Hradílek drží hladovku od 1. listopadu. V otevřeném dopise Zemanovi uvedl, že jej v roli prezidenta hluboce zklamal.

Podle něj Zeman rezignoval na kultivování a humanizování společnosti, je zděšen z jeho působení v oblasti zahraniční politiky a otevřeně jej žádá, aby zrušil svou kandidaturu na prezidenta.

Hradílek novinářům řekl, že hladovku snáší poměrně dobře. „Jen hubnu, už jsem zhubnul asi o pět až šest kilo. Žádné jiné problémy nemám, jen lehký tlak v žaludku. Co je pozitivní na té věci, je, že dobře spím,“ uvedl Hradílek.

Bývalý mluvčí Charty 77 a disident Tomáš Hradílek v Lipníku nad Bečvou | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Od držení hladovky dvaasedmdesátiletého Hradílka odrazuje nejen rodina, ale i stovky lidí, které se připojily k výzvě osobností Olomouckého kraje, podle nichž je taková oběť zbytečná.

„Já jsem se ale prostě rozhodl a jsem rozhodnutý to dotáhnout až do konce. Podle mne je tento prezident, který by pokračoval v druhém funkčním období, nebezpečím a neštěstím pro tuto zemi,“ doplnil Hradílek.

Zvukaře odvezla policie

Proti Zemanovi na náměstí vystoupilo i dalších několik desítek lidí všech věkových generací s červenými kartami a objevily se i transparenty. Z okna prvního domu restaurace při příchodu Zemana na náměstí pustili symbolicky hlasitě Modlitbu pro Martu.

„Chtěli jsme slušnou formou vyjádřit, že se nám nelíbí, že prezident Miloš Zeman chce být i v následujících pěti letech prezidentem. Snižuje politickou kulturu v naší zemi, rozvrací společnost a hodlá nerespektovat Ústavu České republiky. Chtěli jsme ale zároveň podpořit Tomáše Hradílka,“ vysvětluje pro server iROZHLAS.cz iniciátorka protestu Marie Šuláková.

„Nechtěli jsme panu prezidentovi mítink narušit. Na jeho začátku jsme na náměstí pustili Modlitbu pro Martu. Následně asi padesátka lidí vytáhla červené karty,“ přibližuje Šuláková.

„Modlitba ale nedozněla, protože do námi pronajatých prostor v restauraci U Marka, odkud jsme hudbu pouštěli, vtrhla policie v civilu, která nás donutila skladbu zastavit. Poté zatkla Jaroslava Hensla, který hudbu pouštěl, a asi 2,5 hodiny ho drželi u výslechu,“ přibližuje Šuláková s tím, že muže policisté zadrželi kvůli narušování ohlášeného shromáždění.

„Jednapadesátiletý muž narušil svou hlasitou produkcí řádně ohlášené setkání občanů s prezidentem České republiky,“ uvedl Libor Hejtman z krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

„Policisty byl opakovaně vyzván, aby zanechal svého protiprávního jednání. Následně byl zajištěn a eskortován k podání vysvětlení. Je podezřelý z přestupku proti právu shromažďovacímu,“ dodal Hejtman.

V uplynulých dnech jsme si připomněli krásné 75. narozeniny paní Marty Kubišové, jejíž píseň Modlitba pro Martu nesměla znít po roce 1968 a dnes. pic.twitter.com/uSaDiPRCwa — Ministerstvo kultury (@MinKultury) 8. listopadu 2017

Kvůli zásahu už padlo trestní oznámení

Organizátoři protestu už podali trestní oznámení mířící na zasahující policisty. „Podala jsem trestní oznámení na neznámého pachatele, který odvedl ze soukromého prostoru mého manžela Jaroslava Hensla. Policisté byli v civilu bez jakéhokoli označení, ale před zadržením se mu prokázali,“ uvedla pro iROZHLAS.cz jedna z organizátorek protestu Simona Hradílková, dcera Tomáše Hradílka.

Prezident ve středu zahájil třídenní návštěvu Olomouckého kraje a do Lipníku na setkání se členy zastupitelstva, místních spolků a s veřejností přijel po návštěvě olomoucké mlékárny Olma. Jde o pátou Zemanovu návštěvu v tomto kraji během jeho působení v prezidentské funkci. Ve čtvrtek jej čeká setkání s obyvateli Mohelnice a Zábřehu, v pátek má namířeno do Vápenné na Jesenicku.

Protest proti prezidentovi Miloši Zemanovi v Lipníku nad Bečvou | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK