Zeman: Budu volit hnutí ANO. Koalice jsou podvod, sestavením vlády pověřím šéfa nejúspěšnější strany

V podzimních volbách do Poslanecké sněmovny bude prezident Miloš Zeman volit hnutí ANO. Oznámil to v předtočeném rozhovoru pro televizi CNN Prima News. „Kdybych měl dva hlasy, jakože nemám, dal bych ten druhý sociální demokracii," doplnil. Zopakoval přitom, že pověří sestavením vlády předsedu nejúspěšnější strany, nikoli lídry volebních koalic, které podle svých slov pokládá za podvod. Praha 11:07 27. 6. 2021 (Aktualizováno: 12:18 27. 6. 2021)

„Přece jen, při vší úctě k ČSSD, hnutí ANO odvedlo více práce na potlačení pandemie,“ vysvětlil Zeman, proč dá svůj hlas hnutí ANO. Partaj Andreje Babiše podle něj „minimálně zabránila tomu, aby se česká ekonomika zhroutila“. Zeman ale zároveň zdůraznil, že nejde o kritiku ČSSD.

Koalice podle něj vznikají až po volbách. „Jestliže nějaká poměrně silná strana si na sebe navěsí dva nebo tři pětiprocentní prťousky, tak je to podvod,“ řekl o volebních koaličních. V předvolebních průzkumech mají šanci na úspěch dvě koalice, a to Pirátů se Starosty a Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

I ze strany s pětiprocentní podporou se může podle Zemana stát strana s deseti i 20procentním ziskem. „Nicméně dokud tomu tak není, tak hodit záchranné lano těm, které voliči v podstatě nechtějí, jenom znamená zaplevelovat politickou scénu malými stranami,“ uvedl.

Jak říká, sám je zastáncem amerického modelu, kdy se o moc přetahují pouze dvě strany – jedna představuje levici a druhá pravici. „Dvě strany úplně stačí. A když jich místo toho bude deset, tak to neznamená, že máte pětkrát více demokracie,“ přidal. Celý rozhovor najdete na stránkách Pražského hradu.

‚Pletl bych se pod nohy‘

Prezident v pořadu Partie Terezie Tománkové také uvedl, že kdyby ho nelimitoval invalidní vozík, navštívil by osobně tornádem zdevastované obce na jižní Moravě. „Takhle bych se asi spíš pletl pod nohy právě těm, kdo budou organizovat záchranářské práce,“ doplnil s tím, že se na místo vypravila aspoň jeho dcera Kateřina.

„Ale víte, čeho si vážím? Že nikdo, alespoň zatím, nezneužil této katastrofy k nějakému předvolebnímu boji,“ prohlásil Zeman. „Záminka by se zcela určitě našla.“

Stát by měl podle něj zasaženým obcím na jižní Moravě poskytnout co možná nejvyšší dotace. Věc v úterý probere s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). „Budu se přimlouvat za to, aby byla co nejštědřejší, nejvelkorysejší dotace všem postiženým obcím,“ řekl prezident. Rámec by podle něho měl být výrazně nad výši pojištění.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) v sobotu odhadl, že škody po bouřkách na Břeclavsku a na Hodonínsku půjdou do miliard korun. Zeman uvedl, že obecně není zastáncem dotací, protože jsou podle něho často zbytečné a představují plýtvání penězi.

„Ale v tomto konkrétním případě budu jako prezident republiky u paní ministryně bojovat za to, aby tato dotace zde nejenom byla, ale aby byla opravdu velkorysá,“ dodal.

Prezident už v sobotu večer promluvil k národu v krátkém projevu, kde vyjádřil soustrast pozůstalým po obětech a popřál brzké uzdravení zraněným. Poděkoval také záchranářům a lidem, kteří posílají materiální i finanční pomoc.

Incident v Teplicích

Zeman údajně nemá důvod zpochybňovat výsledky prověřování policejního zákroku proti muži v Teplicích, jenž následně zemřel. Rada Evropy, která vyzvala k důslednému vyšetření incidentu, by se měla podle hlavy státu zabývat jinými záležitostmi.

„Seznámil jsem se se stanoviskem policejního vyšetřování a jako člověk, který důvěřuje policii, nemám důvod výsledky tohoto vyšetřování jakkoli zpochybňovat,“ sdělil prezident. „Rada Evropy se velmi často plete do nejrůznějších záležitostí, tuto nevyjímaje.“

Policisté trvají na tom, že mužova smrt neměla se zákrokem souvislost. Pitva zemřelého Roma podle nich neodhalila známky poranění orgánů ani dušení, muž měl v těle pervitin. Zemřel na selhání srdce, informovala policie.