Outlý: Volební právo je soukromé. Zeman proto vstoupil do kampaně jako soukromá osoba

Jsou politickou kampaní výjezdy ministrů do krajů a dá se odlišit práce politika od kampaně? Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí věří, že křížení funkce a kampaně se dopustil Miloš Zeman v roce 2018. „Řídíme se vždy platnou právní úpravou. Ale protože zákon víceméně chybí, tak na základě čeho se máme rozhodovat?" ptá se právní zástupce prezidenta Marek Nespala. „Je třeba najít hranici," doporučuje člen úřadu Jan Outlý. Praha 14:41 1. září 2021

Politolog Outlý uznává Nespalův argument, že rozlišit výkon úřadujícího a kandidujícího politika v jedné osobě je komplikované: „Není to ale úplně beznadějné a především se o to musíme pokusit.“

„Ale vodítka už máme. I v jiných Zemanových sporech se hledá hranice mezi výkonem veřejné funkce a soukromým vystupováním. Tedy určitou judikaturu máme a té se můžeme chytit.“

„Prezident republiky musí zjistit, jaký je zájem lidu tak, že mezi něj bude jezdit.“ Marek Nespala

Prezidentův právník a advokát Nespala uznává, že v současné legislativní situaci je výklad otázkou jen etickou. „Prezident republiky je ale nade vše vázán slibem, že svůj úřad bude zastávat v zájmu všeho lidu a podle nejlepšího vědomí a svědomí. Musí tedy zjistit, jaký je zájem lidu tak, že mezi něj bude jezdit.“

„Prezident za své první období navštívil celkem 57krát kraje, z toho pětkrát v době volební kampaně, což je necelých devět procent jeho aktivit. Oddělit kampaň, jde-li to vůbec za ni považovat, by znamenalo mnohem odpovědnější a preciznější přístup úřadu, který by musel analyzovat jednotlivá slova a vystoupení.“

„Volební právo je soukromé. Takže fakt, že prezident vstoupil do kampaně, není výkonem hlavy státu, ale soukromé osoby.“ Jan Outlý

Politolog Outlý připomíná závěr Ústavního soudu z roku 1992, podle kterého prezident nejedná z pozice své funkce tehdy, uplatňuje-li svá soukromá práva:

„A volební právo, ať pasivní nebo aktivní, je soukromé. Takže fakt, že prezident vstoupil do volební kampaně, není výkonem hlavy státu, ale soukromé osoby. Tak se na tato setkání v době kampaně dívejme.“

„Je absurdní měřit akci trvající 22 minut a minutu označit za volební kampaň.“ Marek Nespala

Tato otázka není čistě jen otázkou českou, dodává Outlý: „Zabývá se jí i Rada Evropy, jíž jsme členy a jejíž závěry bychom měli respektovat. V tomto smyslu mnohokrát deklarovala, v čem je problém a jak by měl být řešen. Například je řečeno, že kandidáti nemají využívat výhod a zdrojů držené funkce ke svému zvolení.“

„Sám úřad netvrdí, že jedinou nebo hlavní náplní mítinku byla volební kampaň kontrolované osoby. To je pěkné. Je absurdní měřit akci trvající 22 minut, minutu označit za volební kampaň a náklady na ni zahrnout do nepeněžitých nákladů na ni. Kdyby toto mělo skončit u soudu, tak bych tu věc velmi rád hájil,“ odhaduje právník.

„Ministři a jiní nevystupují často jako soukromé osoby, ale jako úřední osoby, u kterých je prezentace hrazena z veřejných peněz.“ Jan Outlý

Součástí práce úřadu je i kultivovat politickou soutěž v zemi, konstatuje jeho člen.

„Problém je v tom, že ministři a jiní veřejní funkcionáři nevystupují často jako soukromé osoby, ale jako úřední osoby, u kterých je prezentace hrazena z veřejných peněz,“ shrnuje Jan Outlý.

„Tam, kde to není jasné, je třeba právo vykládat, což náleží soudu, ne Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Ten se naprosto absurdně vtěsnal do pozice vykladačů a metodiků ústavních práv,“ odmítá příspěvek úřadu k diskuzi právník Marek Nespala.

