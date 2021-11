‚Prostatu mám jako panic‘. Zeman dřív mluvil o svém zdraví velmi otevřeně, teď Hrad mlčí

Prezident už přes tři týdny pobývá v Ústřední vojenské nemocnici. Důvody hospitalizace nejsou veřejnosti známy, jelikož k tomu podle ošetřujícího lékaře nedal pacient souhlas. Miloš Zeman se přitom v minulosti svým zdravotním stavem nikdy netajil. „V případě prezidenta republiky je naopak jeho povinností, aby občané znali zprávu o jeho zdravotním stavu,“ prohlásil například. Jaké potíže ho v uplynulých letech trápily a jak o nich mluvil? Praha 6:42 1. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman se zúčastnil na pražském Vítkově pietního aktu uspořádaném 8. května 2021 u příležitosti 76. výročí ukončení druhé světové války. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Miloš Zeman v uplynulých letech veřejně mluvil o tom, že mu kouření cigaret posiluje organismus. I tom, že denně vypije šest sklenic vína a tři „panáky“ tvrdého alkoholu.

Podrobné informace se veřejnost o jeho zdraví dozvěděla také letos v dubnu, kdy prezident řekl, že kvůli potížím s chůzí musí usednout na invalidní vozík. Od té doby ale mlčí on i jeho nejbližší spolupracovníci. Občané tak doposud oficiální cestou neví o jeho aktuálních zdravotních komplikacích.

Politici proto v posledních týdnech řeší, zda je hlava státu schopna nadále vykonávat svůj mandát a zvažují uplatnění článku 66 Ústavy.

Současný prezident - ještě coby předseda ČSSD a premiér - připustil, že špatný zdravotní stav by bral jako adekvátní zdůvodnění demise tehdejšího vicepremiéra Egona Lánského. „Myslím si, že pokud zdravotní důvody panu Lánskému ztěžují vykonávat nesporně nesmírně náročnou funkci místopředsedy vlády, tak je to důvod, který lze plně pochopit,“ řekl v říjnu 1999 v rozhovoru pro Mf Dnes. Ani jemu se zdravotní obtíže nevyhnuly, jak ukazuje přehled.

2000

Miloš Zeman je v tu dobu už dva roky v čele vlády a veřejnosti netají, že trpí ledvinovými kolikami. Kvůli nim je hospitalizován v pražské Všeobecné fakultní nemocnici, kde podstupuje operaci, při níž mu lékaři odstraňují ledvinový kámen.

Podrobnosti o zdravotních komplikacích se veřejnost dozvídá od lékařů a mluvčího Úřadu vlády. Lékaři potíže s ledvinami vysvětlují tak, že premiér trpí nedostatečným přísunem tekutin.

2008

Po konci v čele vlády a následném neúspěchu v prezidentské volbě 2003 se Miloš Zeman přesouvá na Vysočinu, kde si dopřává odpočinku. V roce 2008 se chystá navštívit znojemské vinobraní, potíže s ledvinami ale nekončí a jeho někdejší vládní šéfporadce Miroslav Šlouf ho veze do nemocnice.

„Kolem deváté hodiny večer jsem ho vezl soukromým autem do nemocnice,“ popsal tehdy Šlouf, který se současným prezidentem ve zlém rozešel při první přímé volbě v roce 2013.

Bývalý předseda vlády podstupuje ve znojemské nemocnici operaci, což se po několika dnech dozvídá od mluvčího nemocnice Pavla Jajtnera i veřejnost.

2012-2013

Miloš Zeman kandiduje na prezidenta. Stejně jako jeho předchůdci Václavu Klausovi se mu nevyhýbají potíže se zrakem, a proto míří do Ústřední vojenské nemocnice na zákrok, při němž mu lékaři v červenci 2012 odstraňují šedý zákal.

Během kampaně se také přizná, kolik alkoholu popíjí. „Piji tak pět nebo šest skleniček vína a skleniček slivovice tak dvě nebo tři,“ řekl tehdy pro Blesk. „Je zbytečné, aby docházelo k výkyvům ve spotřebě dobrého moku.“

Ve volbách následně poráží Karla Schwarzenberga.

2014

Prezidenta Zemana trápí cukrovka a neuropatie. Vzniká proto zdravotní konzilium, v jehož čele usedne bývalý ministr zdravotnictví Martin Holcát. Občané se o zdravotních komplikacích dozvídají nejen od hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka, ale i lékaře Holcáta.

„Všechny testy se pohybují v referenčním rámci. Je ale důležité, že došlo i k mírnému snížení cukrovky,“ řekl tehdy pro iDnes.cz mluvčí Ovčáček s tím, že se hlava státu dlouhodobě potýká s onemocněním nervů v nohou. „Progresi neuropatie se však podařilo zastavit,“ upřesnil mluvčí.

2015

Prezident Miloš Zeman veřejně přiznává, že se mu zhoršuje sluch. „Mně nedávno lékaři diagnostikovali čtyřicetiprocentní ztrátu sluchu,“ řekl na tiskové konferenci na Hradě.

Kromě problému se sluchem, cukrovky a neuropatie ho prý nic jiného netrápí.

„Plíce, protože jsem vášnivý kuřák, jsou naprosto čisté. Nedávno jsem byl na rentgenu, říkali: ‚Vy jste nekuřák, že?‘ A prostatu, pravil profesor Dvořáček, prostatu mám jako panic,“ prohlásil.

2016

Dochází k rozpuštění lékařského konzilia. „Není to třeba, ukázalo se, že vhodnější jsou konzultace s jednotlivými odborníky. Ostatně, například v případě cukrovky došlo k významnému zlepšení na stupeň šest (hodnota glykémie - pozn. red.),“ uvedl tehdy mluvčí.

2017

Prezident popírá, že by se jeho zdravotní stav v poslední době zhoršil. „V sobotu mi odešla cukrovka. Po dlouhých a dlouhých letech jsem byl zbaven této choroby, patrně proto, že v poslední době jím velmi často sladká jídla, neboť mně chutnají. Je to trošku paradoxní terapie, ale vyplatila se,“ řekl prezident na tiskové konferenci. Diabetologové následně upozorňují, že cukrovka se vyléčit nedá.

Zmiňuje rovněž špatnou chůzi. „Což je sice nemilé, ale už jsem jednou říkal, že politika se nedělá nohama, ale mozkem,“ dodal.

V témže roce se Zeman vydává do Číny a jeho zdraví se opět dostává na přetřes. Na společné focení hlav států na summitu k Hedvábné stezce se dostavil se zpožděním - ostatní na něj několik minut čekají. Českého prezidenta na místo dopravil golfový vozík, mluvčí Ovčáček v následném prohlášení zdůraznil, že jednalo o únavu z náročného programu. Zhoršení zdravotního stavu vyloučil.

Kardiochirurg z pražského IKEM Jan Pirk tehdy Zemanovi doporučil, aby znovu nekandidoval a raději si odpočinul. „Kdyby dělal jakékoliv jiné zaměstnání, tak by byl v invalidním důchodu, nebyl by schopen jej vykonávat,“ řekl, na což mluvčí Ovčáček opáčil, že lékaři, kteří hodnotí zdraví na dálku, by měli vrátit diplom.

2018

Miloš Zeman v lednových volbách obhajuje mandát prezidenta. Lékaři ještě předtím zveřejní prohlášení, ve kterém tvrdí, že kromě neuropatie nohou se prezident těší dobrému fyzickému i psychickému zdraví.

Zeman v tu dobu také informuje veřejnost o tom, že podstoupil lékařský zákrok v pražské Nemocnici Na Homolce. Podle vlastního vyjádření šlo o malý zánět v dutině ústní.

2019

Miloš Zeman je na čtyři dny hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici z důvodu poruchy výživy spočívající v úbytku a narušené funkci svalů. Po odchodu z nemocnice prezident tvrdí, že je potřeba, aby občané znali pravdu o jeho zdravotním stavu.

„Myslím si, že každý člověk má samozřejmě právo, aby jeho dokumentace nebyla zveřejňována, ale v případě prezidenta republiky je naopak jeho povinností, aby občané znali zprávu o jeho zdravotním stavu,“ zdůvodnil to prezident Zeman v pořadu Týden s prezidentem v televizi Barrandov.

2020

Prezident Miloš Zeman si na konci léta zlomí ruku a je převezen do Ústřední vojenské nemocnice, kde podstoupí operaci. Ze střešovické nemocnice je propuštěn o čtyři dny později a podle mluvčího podstupuje rehabilitace.

2021

Prezident Miloš Zeman v dubnu veřejně oznamuje, že kvůli zhoršující se neuropatii bude používat invalidní vozík. „Rozhodl jsem se přesunout na vozík, protože na tom nevidím nic špatného. Už teď se s ním občas pohybuji v Lánech či na Hradě. Stav mých nohou není uspokojivý, navíc je to velmi pohodlné,“ prohlásil v rozhovoru pro Blesk.cz.

Když je hospitalizován v září, už veřejnost o svém zdravotním stavu neinformuje, stejně tak hradní mluvčí nebo Ústřední vojenská nemocnice. Hrad až po několika dnech prolomí mlčení a oznámí, že prezident trpí dehydratací a mírným vyčerpáním.

„Vyšetření nezjistila žádné onemocnění nebo jakékoliv jiné problémy, které by prezidenta republiky ohrožovaly na životě,“ stojí v tiskovém prohlášení Pražského hradu, které je dodnes dohledatelné.

Není to ale celá pravda, jak později zjistí reportéři Radiožurnálu a Deníku N. Podle hned sedmi zdrojů byl prezident v nemocnici kvůli takzvanému ascitu neboli tekutině v dutině břišní. To podle oslovených lékařů signalizuje vážné problémy s játry. „Je to typický projev, jedná se o známku pokročilosti onemocnění,“ řekl pro iROZHLAS.cz gastroenterolog Martin Bortlík z českobudějovické nemocnice. „Je to známka toho, že funkce jater v různých směrech začíná být nedostatečná,“ doplnil. S tím podle něj souvisí jaterní encefalopatie, která se podle závažnosti projevuje různými psychickými a neurologickými příznaky.

Prezident se po osmi strávených nocí vrací na lánský zámek. V neděli 10. října - bezprostředně po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) - se ale do střešovické nemocnice vrací. Jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral novináře informuje, že šlo o plánovanou hospitalizaci, přesný důvod ale nesděluje s tím, že k tomu nemá pacientovo svolení.

Prezidentova manželka následně veřejně oznámí, že její manžel podstupuje léčbu, která si vyžádá čas. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) 18. října oznamuje, že podle informací Ústřední vojenské nemocnice není prezident v současnosti schopen vykonávat své pracovní povinnosti. „Dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana hodnocena jako krajně nejistá,“ uvedl.

V pátek 5. listopadu by se mělo sejít lékařské konzilium, které se bude zdravím hlavy státu zabývat.