Kancléř Mynář o Zemanově zdraví: Prezident je v Lánech a národ ho uvidí v pátek, jak jde k volbám

Ředitel Ústřední vojenské nemocnice Miroslav Zavoral navštívil v pondělí prezidenta Miloše Zemana kvůli poskytování zdravotní péče prezidentovi. Šlo o předem dohodnutou návštěvu, uvedla nemocnice. Kancléř Vratislav Mynář pro rádio Frekvence 1 odmítl spekulace, že prezidentův zdravotní stav je vážný. Praha 8:30 6. 10. 2021 (Aktualizováno: 9:19 6. 10. 2021)

„Jsou to nesmysly! Pan prezident je v Lánech a národ ho uvidí v pátek, jak jde k volbám,“ napsal Frekvenci 1 Mynář. Ve středu ho podle rádia čeká několik pracovních schůzek.

Kancléřova slova potvrdil následně na twitteru i mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček: „Pan prezident pracuje v Lánech, včera (v úterý) se věnoval přípravám oslav 28. října, podepsal dekrety vyznamenaných. V pátek se pan prezident chystá volit. Podrobnosti oznámíme zítra odpoledne. Pan prezident se též připravuje na povolební vyjednávání, už vzniká plán schůzek.“

Pan prezident 🇨🇿 pracuje v Lánech, včera se věnoval přípravám oslav 28. října, podepsal dekrety vyznamenaných. V pátek se pan prezident chystá volit. Podrobnosti oznámíme zítra odpoledne. Pan prezident se též připravuje na povolební vyjednávání, už vzniká plán schůzek.

Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) potvrdila, že její ředitel navštívil prezidenta v Lánech.

„V pondělí 4. října 2021 navštívil ředitel ÚVN profesor Zavoral pana prezidenta v souvislosti s poskytováním zdravotní péče ÚVN panu prezidentovi. Šlo o předem dohodnutou pravidelnou návštěvu u pana prezidenta. Dle zákona o zdravotních službách nebude ÚVN informovat o skutečnostech souvisejících s poskytováním zdravotní péče pacientovi,“ uvedla ve středu mluvčí nemocnice Jitka Zinke.

O návštěvě Zavorala u Zemana v úterý informoval Deník N. S odvoláním na tři dobře informované zdroje napsal, že lékař prezidentovi doporučil, aby se vrátil do nemocnice a podstoupil tam další vyšetření.

Mluvčí nemocnice doplnila, že prezident není v současnosti ani hospitalizován. „Pokud by došlo k hospitalizaci pana prezidenta v ÚVN, informovali bychom o této skutečnosti,“ řekla Zinke serveru Seznam Zprávy.

Informace o zdravotním stavu

Zdravotní stav prezidenta Zemana se podle úterních informací některých médií zhoršil, řešili jej i někteří poslanci.

„Do sněmovny dochází různé zprávy o tom, jaký je zdravotní stav prezidenta, jestli je, nebo není schopen si sednout, jestli je schopen vykonávat svoji funkci. To jsou fámy, a právě proto, aby to nebyly fámy, Hrad musí říct, jak to je,“ řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy poslanec STAN Petr Gazdík.

Už v pondělí vyzval šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS), aby prezident zveřejnil informace o svém zdravotním stavu.

„Považuji za správné, aby byla veřejnost ještě před tím, než pan prezident vstoupí do jednání o vládě, informována o jeho zdravotním stavu nějakým lékařským konziliem nebo souborem lékařů. Ti by řekli, že prezident je zdráv a je v kondici a není žádný problém, aby jednání absolvoval či koordinoval,“ řekl druhý nejvyšší ústavní činitel serveru Seznam Zprávy.

Rekondiční pobyt

Prezident Miloš Zeman strávil před dvěma týdny v Ústřední vojenské nemocnici osm nocí. Lékaři zjistili, že trpěl mírným vyčerpáním a dehydratací, dostával proto infuze. Pražský hrad označil pobyt v nemocnici za rekondiční.

Prezident od poloviny dubna absolvuje program na invalidním vozíku. Má dlouhodobě problémy s pohybem kvůli onemocnění nohou, léčí se s neuropatií. Kromě toho se Zeman potýká také s cukrovkou.

Ve vojenské nemocnici byl Zeman v posledních letech několikrát. Letos v lednu jej očkovali první dávkou vakcíny firem Pfizer/BioNTech proti koronaviru, poté ho čekala komplexní preventivní lékařská prohlídka. V polovině února pak dostal i druhou dávku vakcíny.

Loni mu ve vojenské nemocnici operovali zlomenou ruku, kterou si zranil při pádu. O rok dříve v ní zůstal čtyři dny na rekondičním pobytu. Vojenští lékaři mu také například vyšetřovali sluch.