Za prezidentem jen se souhlasem lékaře. Policie nepustí k Zemanovi návštěvy mimo seznam

Ochranka od pátku nedovolí lidem, kteří nemají souhlas ošetřujícího lékaře, aby navštívili v nemocnici prezidenta Miloše Zemana. Policie to uvedla na twitteru. Došlo k tomu na žádost Ústřední vojenské nemocnice. Prezidenta převezla záchranná služba do střešovické nemocnice v neděli. Důvod hospitalizace hradní kancelář neuvedl. Jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral pouze řekl, že to souvisí s „chronickým onemocněním“.

Aktualizujeme Praha 10:41 15. 10. 2021 (Aktualizováno: 10:43 15. 10. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít