Opozice a média selhaly, řekl Zeman ve vánočním projevu. Apeloval na veřejnost, aby se nechala očkovat

Prezident Miloš Zeman v sobotu přednesl své tradiční vánoční poselství ze zámku v Lánech. Zdůraznil v něm především důležitost očkování a apeloval na občany, aby jej podstoupili, jakmile to bude možné. Pochválil také práci vlády během pandemie, kriticky se naopak vymezil vůči opozici a médiím - jejich práci označil za selhání. Zeman mimo jiné bránil současná epidemická opatření, jejich uvolnění v nyní nepovažuje za správné. Praha 13:00 26. 12. 2020 (Aktualizováno: 13:16 26. 12. 2020)

Zeman se v projevu vrátil k první vlně epidemie koronaviru a ocenil především roli bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Současná situace je podle něj vážnější než na jaře a je tak třeba v opatřeních pokračovat. „Jen hlupák opakuje stejnou chybu dvakrát, zatímco inteligent se dopouští nových chyb. Proto si myslím, že bychom neměli podléhat pokušení vyzývat k dalšímu uvolnění, jakkoli populární by to bylo,“ řekl Zeman.

Velký důraz kladl Zeman na očkování. To považuje za „svítání“ v dlouhé krizi. „Chci všechny občany vyzvat, aby se nechali očkovat a nedali na ty, kteří vyzývají, abychom nenosili roušky, nenechali se očkovat a žili tak, jako by epidemie vůbec neexistovala,“ apeloval Zeman. „Nemusí to být příjemné, ale bude to užitečné. Pomůžeme nejen sobě, ale především druhým,“ dodal.

Prezident poděkoval i zdravotníkům, hasičům, policistům a vojákům za jejich úsilí během epidemie. A svou podporu vyjádřil i vládě. „Byla ostřelována médii a opozicí a přes některé chyby odvedla poctivou, tvrdou a dobrou práci,“ míní.

Naopak svou kritiku mířil na opozici, která podle něj ve své roli selhala. „Skutečná opozice by měla s vládou spolupracovat a navrhnout vlastní program,“ vysvětlil Zeman. Jako konkrétní příklad nepřímo uvedl odmítnutí poslat svého zástupce do Ústředního krizového štábu ze strany ODS.

Silně pak prezident ve svém projevu odsoudil i média ve vlastnictví podnikatele Zdeňka Bakaly, které označil za „nenávistné“ a „hodné nejhlubšího opovržení“. Kritikům vlády následně vzkázal, aby „nestříleli na provazochodce, protože má svých starostí dost“.

Stav ekonomiky

Zeman se ve vánočním poselství krátce věnoval i ekonomice poškozené dopady pandemie. Většina problémů se podle něj dotýká především služeb, jádro ekonomiky, do něhož patří například průmysl nebo zemědělství, zůstalo nedotčené.

Vládu pak pochválil za „odvahu se zadlužit“ a ocenil podpůrný program COVID III. Za klíčovou považuje podporu podnikatelů formou dlouhodobých úvěrů se zvýhodněnou úrokovou sazbou, s odloženou dobou splatnosti a státní garancí. „Věřím, že skuteční podnikatelé s pomocí tohoto úvěrového rámce dokáží své firmy oživit a dovést je k prosperitě,“ řekl prezident.

Volby a sucho

Prezident se v projevu také vrátil k podzimním krajským volbám. „Nejsem zastáncem obcházení vítěze voleb, ale na druhé straně si uvědomuji, že pokud vítěz nedostane 51 procent, musí hledat koaličního partnera a to se buď podaří nebo nepodaří,“ uvedl k situaci v krajích, kde vznikly koalice proti hnutí ANO.

Termín parlamentních voleb plánuje Zeman vypsat na začátek října. Chce tak dát kandidujícím stranám a hnutím čas na kampaň, která bude podle něj netradiční a ve velkém bude využívat hlavně moderních technologie.

„Byl bych rád, kdyby všechny kandidující subjekty, předložily jasný a srozumitelný program. Věřím, že kandidáty budou lidé, kteří už něco v životě dokázali, a nikoliv lidé, kteří se vynoří z neznáma a řeknou, že sice nic nedokázali, ale slibují, že budou hodně pracovat. Takových lidí se varujte,“ zdůraznil Zeman.

V závěru projevu se prezident v souvislosti se „zběsilou propagandou“ kolem vakcíny proti koronaviru a roušek vrátil i k problematice sucha. „Zažil jsem klimatické šílence, kteří říkali, že letošní rok bude největší sucho za 500 let. A poté začalo intenzivně pršet. Věřte svému zdravému rozumu a nenechte se vykolejit těmi, kteří se snaží upoutat vaší pozornost na základě věcných neznalostí,“ uvedl.