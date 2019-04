Video s prezidentem pomáhajícím čínské stařence? ‚Roztomilý fake,‘ říká Ovčáček

Do redakcí českých médií dorazil v úterý e-mail s videem, které údajně zachycuje prezidenta Miloše Zemana při návštěvě Číny. Šedovlasý muž na záznamu pomáhá čínské stařence, které daruje svou hůl. Podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka jde o podvod, k události nikdy nedošlo. „Musím obdivovat práci autorů videa, protože si dali opravdu velkou práci,“ říká mluvčí. Praha 12:50 30. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Videozáznam, který kromě serveru iROZHLAS.cz nejspíš přišel i dalším českým médiím, údajně zachycuje prezidenta Zemana při návštěvě Číny. Muž, který vypadá jako prezident, vychází z auta značky Mercedes a při cestě do restaurace se zastavuje u ženy sedící na schodech u budovy, kterou se z místa snaží odvést policista. Muž jí podává svou hůl a předává jí dar zabalený v modré krabici. Na videu je i několik dalších osob, patrně představujících ochranku.

Podle prezidentova mluvčího je však video, které redakce obdržely, podvodné a Zemana ani jeho tým nezachycuje.

„Mohu říct jedinou věc: je to roztomilý fake. V době hybridních válek se takové věci objevují. Znovu ale říkám, je to roztomilá záležitost – ale fejková. Program pana prezidenta jsme zveřejňovali již před odletem do Číny a žádná návštěva restaurace tam nebyla ani se nic takového nad rámec nekonalo,“ popsal Ovčáček.

Do redakcí přišel e-mail s videozáznamem z adresy cheng.k@hongkongpress.news, zpráva je podepsána jménem Kris Cheng. Jak upozornil Deník N, server Hong Kong Free Press existuje a pracuje v něm i novinář stejného jména. Web ale využívá jinou doménu. Ta, ze které přišlo video, je registrována teprve 29. dubna, tedy od pondělí.

‚Dali si práci‘

„Nevěděli jsme o tom, že něco takového vzniká. Ale jde o roztomilou záležitost – takže nebudeme vznášet nějaký výrazný protest. Žádná videa jsme nenatáčeli ani nepodstrčili. Musím ale obdivovat práci autorů videa, protože si dali opravdu velkou práci. Ale je to fake,“ dodal Ovčáček s tím, že lze nepravost záznamu doložit i dle několika drobností. Jednou z nich je podle něj značka auta, ze které postava údajného prezidenta vychází. V oficiálních kolonách podle Ovčáčka čínská strana užívá vozidla vlastní výroby.

„Ani osoby a obsazení neodpovídají běžnému průběhu jakékoliv návštěvy pana prezidenta. Například tam nevidíte Ovčáčka, který je vždy přítomen,“ uzavírá mluvčí s tím, že záležitost bere s humorem. Kdo za výrobou videa stojí, podle svých slov neví.

Že detaily zobrazené na videozáznamu neodpovídají zvyklostem, pro iROZHLAS.cz řekl i zpravodaj Českého rozhlasu v Číně David Jakš.

„Zdá se mi podivné, že Zeman na videu vychází z mercedesu úplně sám. Nemá kolem sebe čínskou ochranku. Nesmysl je i to, jak tam ta stará paní sedí. Tady jakákoliv státní návštěva – a zvlášť cizí – má okamžitě pročištěnou cestu. Je mi divné, že by tam nějaká paní seděla, pár metrů od prezidenta. Zvlášť v Číně,“ popsal.

Podivná je podle něj i krabice, kterou údajný Zeman ženě předává. „Jako kdyby tam nesli nějaké boty. Dary, které se tu předávají, to jsou krásné velké krabice – zabalené a nese je někdo z protokolu,“ dodal Jakš.