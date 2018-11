Zeman jednal s Orbánem o jaderné energetice a omluvil se za změnu velvyslanectví v Budapešti

Prezident Miloš Zeman v pátek na zámku v Lánech přijal maďarského premiéra Viktora Orbána. Podle mluvčího Hradu debatovali mimo jiné o jaderné energetice. Zeman se také omluvil za změnu kategorie českého velvyslanectví v Budapešti. Lány (Kladensko) 18:18 30. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman (vpravo) se setkal v Lánech s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Ministerstvo zahraničí změnu už předtím označilo za technickou úpravu související s rozpočtem, která nic nemění na prioritách zahraniční politiky. Také premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že česká pozice k Maďarsku se nemění.

Zeman kritizoval skutečnost, že ministerstvo zahraničí nebude do budoucna řadit ambasádu v Budapešti, stejně jako v několika dalších zemích, do kategorie „země s nejvyšší politickou důležitostí“. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček na twitteru uvedl, že Zeman se za „tuto chybu ministra zahraničí“ Tomáše Petříčka (ČSSD) omluvil. „Ujistil, že udělá vše pro to, aby byla tato chyba napravena a rozhodnutí zrušeno,“ napsal Ovčáček.

Jde o finance, nikoliv o priority zahraniční politiky, brání se Petříček Zemanově kritice Číst článek

Diplomacie ale uvedla, že kategorizace vyjadřuje změnu v platových třídách vedoucích diplomatů, není to politický signál z hlediska bilaterálních vztahů nebo priorit české zahraniční politiky. Za ministra zahraničí Tomáše Petříčka se postavila i jeho ČSSD. Předseda strany a vicepremiér Jan Hamáček označil kritiku Hradu za bouři ve sklenici vody.

‚Administrativní šiml‘

Předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer (nezařazený) napsal na twitteru, že je „smutné, když prezident republiky spěchá s omluvou kvůli nějakému administrativními šimlovi“. „A za ty podstatné přehmaty dluží našemu národu z omluv pěkný seznam,“ dodal.

Podle Ovčáčka mluvil Zeman s Orbánem také o jaderné energetice. „Pan prezident ocenil, že se Maďarsko rozhodlo pokračovat v civilním jaderném programu. Česká republika by ráda s Maďarskem v této oblasti spolupracovala,“ uvedl mluvčí. Premiér Babiš už po dopolední schůzce s Orbánem řekl, že se Česko nevydá maďarskou cestou dostavby jaderných bloků, kdy Budapešť uzavřela mezivládní dohodu o spolupráci s Ruskem.

Český prezident při setkání s Orbánem před novináři oslovil maďarského premiéra jako „více než dobrého přítele“ a uvedl, že ho schůzka velmi těší. Připomněl i jejich poslední setkání začátkem listopadu v Šanghaji. „Měl jsem také zajímavou schůzku s Viktorem Orbánem, kterému jsem blahopřál ke statečnému postoji v oblasti lidských práv, protože jedno z lidských práv je uchování kulturních kořenů, v daném případě evropských kulturních kořenů,“ prohlásil tehdy český prezident.

Orbán se v pátek dopoledne setkal s Babišem, poté jednal i s předsedy obou komor parlamentu. Večer má v plánu ještě schůzku s kardinálem Dominikem Dukou.