Zeman ukončil schůzky s příštími ministry,ve středu jmenuje vládu. Došlo i na kanál Dunaj-Odra-Labe

„Budeme hledat cestu, jak posílit zpracovatelský průmysl, protože se vyváží obrovské množství hovězího masa i vepřového za hranice a zpátky e vozí výrobky. Z dalších komodit to je hlavně ovoce a zelenina, kde máme nejmenší výrobu. Je to zhruba na úrovni 30 % od roku 1989,“ řekl Milek po schůzce s prezidentem médiím, mezi kterými byl i Radiožurnál.

Milek vidí jako prioritu i vyjednání silnější pozice pro české zemědělce. S prezidentem Zemanem diskutovali i o možné výstavbě kanálu Labe-Odra-Dunaj.

Jiří Milek je v současnosti majitelem zemědělského a potravinářského koncernu Úsovsko. Kvůli postu ministra zvažuje převedení svých podílů do svěřeneckého fondu. Neúspěšně kandidoval za hnutí ANO v roce 2013 do poslanecké sněmovny. Podle nového premiéra a šéfa hnutí Andreje Babiše doporučila Milka Agrární komora.

Změny v inkluzi i víc peněz učitelům

Před Milkem se se Zemanem setkal i kandidát na ministra školství Robert Plaga z hnutí ANO. Budoucí ministr školství uvedl, že kariérní řád pro učitele, který v létě neprošel parlamentem, půjde oživit jen obtížně. Mezi jeho priority dále patří úpravy inkluze a víc peněz pro učitele i nepedagogické pracovníky.

„Máme před sebou rozpočet, který má největší meziroční navýšení, ale to neznamená, že tam nejsou určité finanční nedostatky. Třeba na inkluzi chybí v tuto chvíli podle odhadů tři miliardy korun pro příští rok,“ uvedl po schůzce Plaga.

Růst platů i v kultuře

Jako poslední zamířil do Lán kandidát na ministra kultury Ilja Šmíd. Po svém nástupu do funkce se chce zaměřit na zvýšení platů v kultuře, růst rozpočtu a novelu zákona o památkové péči.

Kandidát na ministra označil platy v kultuře za katastrofu. „V programovém prohlášení máme plán, že bychom chtěli navýšit platy na 150 procent současné úrovně do roku 2021, tedy během toho čtyřletého období, kdy by vláda měla vládnout," uvedl.

Chtěl by také podpořit programy týkající se živého umění i památek. „My bychom rádi připravili nové programy, které by umožnily památky opravovat, a to nejen památky na úrovni místní správy, ale i památky ve vlastnictví soukromníků, protože tam zákon o památkové péči tyhle věci řeší ne úplně dobře," řekl Šmíd.

Zeman se schází s adepty na ministry od minulého týdne. Vládu chce jmenovat ve středu 13. prosince.