‚Pozvolnější období‘ Miloše Zemana. Po znovuzvolení omezil cesty, rozdává ale víc medailí

Od inaugurace Miloše Zemana uběhlo 915 dnů, již druhé funkční období prezidenta je tedy přesně v polovině. Jaká je bilance? Z dat, která shromáždil server iROZHLAS, například vyplývá, že současná hlava státu výrazně omezila návštěvy krajů, a to již před koronavirovou pandemií. Prezident také od svého druhého zvolení nevetoval dosud žádný zákon a neabsolvuje už tolik cest do zahraničí. „Druhé funkční období má být pozvolnější,“ okomentoval aktivitu Miloše Zemana jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

V první polovině prvního mandátu 16, ve druhém funkčním období zatím pouze pět. Taková je bilance krajských návštěv prezidenta Miloše Zemana. Celkově Zeman v rámci prvního mandátu absolvoval 57 cest po krajích. Kromě Prahy navštívil každý minimálně čtyřikrát.

Před svým znovuzvolením přitom slíbil, že bude v jízdách pokračovat. „Nejhorší chybou, kterou politik může dopustit, je izolování se od občanů. Setkávání s občany mi dělá radost, podle velkého počtu to dělá radost i občanům a nevím, proč bych se toho měl vzdát kvůli nějakému Outlému,“ reagoval pro Radiožurnál Zeman na kritiku od člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran Jana Outlého. Ten uvedl, že by se náklady za prezidentovy cesty měly počítat do předvolebního limitu, protože se jedná o kampaň.

Během druhého mandátu však Zeman výrazně zpomalil, naposledy byl loni v červnu na Vysočině. Právě omezením výjezdů dal podle politologa a experta na politický marketing Miloše Gregora svým kritikům za pravdu.

„Nedovedu si představit jiné logické vysvětlení, než to, že při prvním období vedl kampaň. V Česku má stále dost příznivců, kteří by ho rádi přivítali,“ tvrdí Gregor.

S tím souhlasí i politolog Petr Just z Metropolitní univerzity Praha. Omezení Zemanových spanilých jízd má podle něj dva důvody. „Hlavní politický důvod je, že pan prezident už nepotřebuje žádat voliče o podporu. Žádné další volby před ním nejsou a tady se ukazuje, že výjezdy do krajů v prvním funkčním období plnily na jednu stranu i ten účel, že si pan prezident udržoval pravidelný kontakt s občany i kvůli volbám pro druhé prezidentské období,“ vysvětluje politolog.

Druhý důvod podle Justa souvisí s fyzickou a zdravotní kondicí, ve které se Miloš Zeman nachází. „Výjezdy už možná omezuje i z důvodu fyzické náročnosti. Vlastně už u předchozích výjezdů se říkalo, že tam bylo hodně omezení, například kolik schodů má být v budovách,“ připomíná Just.