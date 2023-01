Pokles na pětinu. Zemanově nadaci ubyly příspěvky i dárci, nejvíc dal tenisový klub spojovaný s Černoškem

Zatímco během prvního funkčního období dárci do nadačního fondu prezidenta Miloše Zemana přispěli 27,4 milionu korun, za druhé funkční období to bylo celkem 5,6 milionu. Vyplývá to ze seznamu dárců, které nadace zveřejňuje na webu. Výtěžek jde zejména na pomoc Fondu ohrožených dětí.

V průběhu druhého funkčního období patřil mezi nejštědřejší dárce Zemanova nadačního fondu tenisový klub Prostějov spojovaný s podnikatelem Miroslavem Černoškem, který nedávno dostal od prezidenta státní vyznamenání. V poslední době přispívá pěti tisíci korunami měsíčně i guvernér České národní banky Aleš Michl, kterého Zeman na tento post jmenoval loni v létě.

Pražský hrad úbytek dárců vysvětluje ekonomickou krizí.

Dobročinnost ve druhém období neláká ani hradní zaměstnance. Zatímco v minulém funkčním období do Zemanova fondu přispěl třeba kancléř Vratislav Mynář nebo šéf protokolu Vladimír Kruliš, za posledních pět let neposlali nic.

„Nádherná tradiční akce! Charitativní tenisový turnaj Lány Open, který se koná už počtvrté. Hosty přivítaly paní Ivana Zemanová s dcerou Kateřinou,“ napsal předloni v polovině září prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na twitter. Zeman byl v tu dobu v nemocnici, ale akce se kromě několika známých tenistů zúčastnil i hradní kancléř Vratislav Mynář nebo sportovní boss Miroslav Černošek.

Během uzavřené VIP akce se vybralo milion padesát tisíc korun. Z těchto peněz pak prostějovský tenisový klub spojovaný s Miroslavem Černoškem poslal Zemanově nadaci 550 tisíc korun, zbylý půlmilion pak Nadaci Ivany Zemanové.

O měsíc později Hrad oznámil, že sportovního podnikatele Černoška vyznamenal medailí Za zásluhy.

Tenisový klub Prostějov patřil za druhé prezidentovo funkční období k největším dárcům. Mluvčí klubu Tomáš Cibulec odmítá, že by to souviselo s tím, že Černošek dostal vyznamenání.

„Vyznamenání pana Černoška a dar Nadačnímu fondu Miloše Zemana spolu v žádném případě nesouvisí. V České republice nenajdete žádného jiného sportovního manažera, který by za svou kariéru přivedl své svěřence k nespočtu úspěchům. To je ostatně důvod, proč vyznamenání z rukou pana prezidenta obdržel,“ uvedl.

Černošek, který klub vybudoval a v němž byl až do konce roku 2020 předsedou správní rady, na dotazy ani přes urgence nereagoval.

Spojitost mezi štědrým darem a vyznamenáním odmítá i mluvčí prezidentské kanceláře Vít Novák.

„Taková spojitost je vyloučena, neboť se nejednalo o soukromé finance pana Černoška. Jednalo se o výtěžek pocházející z turnaje Lány Open, v rámci kterého přispívali přítomní hosté a hráči právě na konto tenisového klubu,“ říká.

Pokles na pětinu

Ze seznamu dárců a zveřejněných výročních zpráv plyne, že prezidentská nadace jinak dárce příliš neláká. Za prvních pět let Zemanova prezidentování přispěli částkou 27,4 milionu. Od 8. března 2018, kdy se Zeman ujal mandátu podruhé, to bylo až dosud podle aktuálních údajů na webu nadace celkem 5,6 milionu.

Podle prezidentské kanceláře za to může ekonomická krize. „Za Kancelář prezidenta republiky mohu uvést, že drobný úbytek dárců jednoznačně souvisí s ekonomickou krizí. Mnozí z dárců, kteří v minulých letech přispívali na úhradu státního dluhu, dnes mohou být v souvislosti s cenami energií v existenční krizi, takže je pochopitelné, že mají jiné priority,“ zdůvodňuje to mluvčí Novák.



Kancléř Vratislav Mynář, který je členem správní rady fondu, napsal před Vánocemi v SMS, že i díky pravidelnému příspěvku, který „pan prezident ze svého příjmu zasílá na účet fondu, se přesto daří velice pomáhat tzv. Klokánkům. Zrovna dnes je v plánu předání šeku na další milion korun“.

Michl i Podivínský

Za posledních pět let věnovala kromě tenisového klubu Zemanově fondu šesticifernou sumu jen firma TTS Energo. Stalo se tak krátce po Zemanově návštěvě na Vysočině, během které o majiteli firmy Richardovi Horkém prezident prohlásil, že je třebíčským Tomášem Baťou. Krátce poté Zemanově nadaci přišlo 100 tisíc korun. Firmu nyní vede Horkého syn.

„Bohužel, k tomu vám nemohu nic říct, v té době jsem tu ještě nebyl, takže o tom nic nevím,“ uvedl Richard Horký ml.

Jinak do fondu chodí měsíčně maximálně částky v řádech tisíců korun. Třeba za poslední zveřejněný měsíc, říjen, věnovalo alespoň tisícovku jen pět dárců – včetně samotného prezidenta, který do fondu přispívá pravidelně šedesáti tisíci korunami.

K pravidelným přispěvatelům patří třeba guvernér České národní banky Aleš Michl, kterého Zeman jmenoval v půlce května. Od července pak Michl na účet nadace posílá měsíčně pět tisíc korun, předtím to byla tisícovka.

„Peníze jdou na pomoc opuštěným dětem. Přispívám i na jiné projekty,“ vysvětlil Michl pro Radiožurnál důvody, proč přispívá Zemanově nadaci. S tím, že jej Zeman vybral a jmenoval guvernérem, to podle něj nijak nesouvisí.

„Nehrálo to žádnou roli. Pan Rusnok (bývalý guvernér ČNB – pozn. red.) tehdy oznámil, že již nebude přispívat, tak jsem dorovnal výpadek, který vznikl,“ tvrdí Michl.

Rusnok do prezidentského fondu pravidelně přispíval čtyřmi tisíci korunami. Ty poslal naposledy letos v květnu. Tehdy také odešel ze Zemanova desetičlenného týmu poradců, následně skončil i ve správní radě Zemanova nadačního fondu.

„Jednak jsem chtěl redukovat svoje aktivity a jednak jsem se rozhodl ukončit jakékoliv kontakty s Pražským hradem,“ uvedl tehdy Rusnok pro server Seznam Zprávy.

Dalším pravidelným přispěvatelem je pak například politik Tomáš Podivínský. Miloš Zeman ho v roce 2013 jmenoval ministrem životního prostředí v úřednické vládě Jiřího Rusnoka a následně se Podivínský se souhlasem prezidenta stal velvyslancem v Německu. Podivínský odmítá, že by příspěvky do fondu s jeho kariérou jakkoli souvisely.

„Ne, to je nesmysl. Charitami žiju a to mě drží při životě, to nemá nic společného s tím, že jsem byl v úřednické vládě nebo já nevím, co všichni spekulují a dělají ze mě čerta, ať si každý spekuluje, jak chce,“ řekl Radiožurnálu.

„Je to krásná věc, je to jedna z mých charit, není to nic, co by stálo za řeč,“ podotkl.

Hradní zaměstnanci?

Výtěžek fondu ještě během prvního funkčního období prezidenta plynul na splácení státního dluhu, od roku 2015 peníze plynou zejména na Klokánky, organizace starající se o ohrožené děti.

V minulosti do fondu přispívali i zaměstnanci Hradu, a to naposledy v roce 2015 – to peníze poslal například hradní kancléř Vratislav Mynář. O rok dříve zase šéf hradního protokolu Vladimír Kruliš. Během druhého funkčního období zatím nepřispěl ani jeden z nich. Na dotaz, zda plánují přispět i v tomto funkčním období, mluvčí Novák odvětil, že je to jejich soukromá záležitost.

„Obecně lze uvést, že v rámci zaměstnaneckých sbírek je pravidelně vybíráno řádově několik tisíc až desítek tisíc korun,“ uvedl Novák. Mynář ani Kruliš na dotaz, zda plánují i během tohoto období přispět, neodpověděli.