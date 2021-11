Vystrčil o článku 66: Připadá mi nejlogičtější počkat, jestli bude prezident schopný přijmout demisi vlády

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) považuje za logické počkat, zda bude prezident Miloš Zeman schopen převzít demisi vlády. Pokud ne, bylo by podle něj nutné se opět nemocnice zeptat na zdravotní stav. Řekl to ve čtvrtek ve Vilniusu před odletem z pracovní cesty. Vilnius/Praha 14:16 4. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) považuje za logické počkat, zda bude prezident Miloš Zeman schopen převzít demisi vlády | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zeman byl ve čtvrtek přeložen z jednotky intenzivní péče na standardní lůžkové oddělení Ústřední vojenské nemocnice, v níž je hlava státu od 10. října hospitalizována.

Prezident Zeman už není na jednotce intenzivní péče. Přesunuli ho na rehabilitační oddělení Číst článek

Vystrčil uvedl, že je to dobrá zpráva, nedá se z ní ale jednoznačně usoudit, zda se zlepšil Zemanův zdravotní stav. Léčba, zejména komplexní nutriční podpora, vedla podle nemocnice ke zlepšení prezidentova klinického stavu.

Kvůli Zemanově vážnému zdravotnímu stavu začali zákonodárci uvažovat o dočasném převodu prezidentových pravomocí na předsedu sněmovny a premiéra. Předtím si chtějí vyžádat aktuální zprávu lékařů o Zemanově schopnosti vykonávat úřad.

Zeman svolal sněmovnu

„Organizační výbor Senátu bude zasedat v úterý 9. listopadu, tam se rozhodneme, jak dál postupovat. Ideální by bylo, kdyby do této doby třeba z Ústřední vojenské nemocnice přišla zpráva, že pan prezident je schopen plnit své pracovní povinnosti, nebo pokud by třeba i vystoupil,“ řekl Vystrčil.

Pokud by se ukázalo, že přes převoz na standardní pokoj nemůže Zeman pracovní povinnosti plnit, řešil by další postup s předsedou či předsedkyní sněmovny. Kandidátkou na tuto pozici je šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Zemanovu milost zkoumá policie. ‚Hledáte jen klacek na nemocného prezidenta,‘ říká ministryně Benešová Číst článek

„Jedna z variant, mně připadá nejlogičtější, je, že bychom počkali na to, zda pan prezident je schopen převzít demisi vlády. Pokud by se tak stalo, opět to je jakási jasná informace o tom, jestli je, nebo není schopen plnit pracovní povinnosti. Pokud by se tak nestalo, zřejmě by nezbylo nic jiného než se zeptat na aktuální zdravotní stav,“ dodal šéf Senátu.

Zeman už z nemocnice svolal první zasedání sněmovny po volbách na 8. listopadu. Po ustavující schůzi dolní komory podá demisi končící kabinet Andreje Babiše (ANO). Poté by měl prezident jmenovat nového premiéra a na jeho návrh pak další členy kabinetu.

Pokud by Zeman byl v kondici a mohl vykonávat svůj úřad, bylo by to podle Vystrčila to nejlepší. „Protože pak bude vše probíhat standardně, a to je pro všechny nejjednodušší. Zároveň bychom to všichni brali jako průběh, který vítáme nejvíce, neboť nemusíme nic měnit, vymýšlet a hlasovat,“ doplnil.