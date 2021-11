Zeman se chce účastnit summitu V4. Jednání v Budapešti navštíví nejspíš přes video

Na konci listopadu čeká nemocného prezidenta Miloše Zemana summit Visegrádské skupiny v Budapešti. Prezidentská kancelář proto řeší, jak hlavu státu na jednání dostat. Hradní mluvčí Vít Novák pro iROZHLAS.cz potvrdil, že jednou z variant je, že se Zeman jednání zúčastní přes video. Prezidentovi podřízení také nadále promýšlejí Zemanovu cestu do Číny. Ta je v plánu na příští rok a prezident se jí nechce vzdát. Praha 6:20 12. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman na setkání prezidentů zemí V4 na zámku v Lánech v říjnu 2019 | Zdroj: Pražský hrad

Na nemocničním lůžku hlava státu tráví už pátý týden. V posledních dnech se ale prezidentovi udělalo lépe a Miloš Zeman začíná postupně plnit svou agendu.

Ve čtvrtek stihl podepsat jmenovací dekrety nových soudců a nemocnice ho příští týden plánuje přesunout na běžné lůžko. Bude tak moci přijímat v omezeném režimu návštěvy včetně premiéra Andreje Babiše (ANO).

Koalice Spolu a Pirátů se Starosty, která má v nové sněmovně většinu, se navíc v uplynulých dnech rozhodla, že hlavu státu nezbaví pravomocí.

Jednání přes video

V Prezidentské kanceláři ale panuje nervozita. Hradní úředníci totiž musí rychle rozhodnout, jak vyřeší Zemanovu účast na summitu Visegrádské skupiny v Budapešti.

Plánovanou akci serveru iROZHLAS.cz potvrdil už na začátku října hradní kancléř Vratislav Mynář. „Ve druhé polovině listopadu je summit prezidentů V4 v Maďarsku,“ řekl tehdy kancléř. Akce se má konkrétně konat 29. a 30. listopadu.

Zeman slíbil maďarské straně svou účast už na přelomu jara a léta. Hradní úředníci proto zjišťovali, zda na své účasti trvá. Přes kancléře podle informací serveru iROZHLAS.cz zahraničnímu odboru potvrdil, že se chce akce účastnit.

Mluvčí Prezidentské kanceláře Vít Novák pro iROZHLAS.cz potvrdil, že jednou ze zvažovaných možností je Zemanova účast na summitu přes video. „Je to jedna z variant,“ podotkl k tomu Novák.

Pokud by se Zeman spojil s dalšími lídry na dálku, na jeho židli by v Budapešti usedl český velvyslanec v Maďarsku Tibor Bial.

Jak Zemana na jednání „dostat“, řeší prezidentský zahraniční odbor už od začátku týdne. Pracovníci proto maďarské straně představili různé možnosti setkání. Varianta účasti přes video je zatím nejpravděpodobnější. Plánu ale musí dát „zelenou“ prezident. Rozhodnout se musí do konce týdne.

Cesta do Číny?

Jiný program prezidenta už musel být kvůli nemoci a hospitalizaci zrušen. Prezidentská kancelář ještě v říjnu počítala s návštěvou odcházející německé kancléřky Angely Merkelové. Kancléřka do Prahy nakonec nepřijela.

Do Prahy měla podle Mynáře zavítat v první polovině prosince také moldavská prezidentka Maia Sanduová. I tato návštěva ale byla odložena.

Český prezident Miloš Zeman a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching | Zdroj: Pražský hrad

Kromě prezidentových domácích povinností, které se točí kolem jmenování nové vlády, čeká Zemana do konce roku vánoční poselství, které tradičně pronáší na svatého Štěpána. Hlava státu by následně měla na začátku ledna předat desítky státních vyznamenání.

Je ale otázkou, jestli prezident vánoční program stihne. Podle lékařského konzilia se počítá s tím, že bude Zeman v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích ještě zhruba tři týdny. „Termín propuštění pana prezidenta není stanoven,“ sdělila pro iROZHLAS.cz mluvčí nemocnice Jitka Zinke.

Plány na příští rok

Prezidentská kancelář řeší program i na příští rok. Konkrétně plánovanou cestu do Číny, kterou Miloš Zeman slíbil na začátku července čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi. Prezidentovi spolupracovníci proto v uplynulých dnech podle informací serveru iROZHLAS.cz zjišťovali, jestli se hlavě státu i přes zdravotní problémy do Číny stále chce.

Zemanovo stanovisko je zatím jasné: do Číny se chce naposledy vypravit a rozloučit se s čínským protějškem. Termín případné návštěvy v Číně ale není dosud jasný, to potvrdil už v říjnu kancléř Mynář.

Pokud by se cesta uskutečnila, byla by to již několikátá návštěva Zemana v této zemi ve funkci prezidenta. Naposledy byl Zeman v Číně v dubnu v roce 2019. Cestu Zeman plánoval i loni, chtěl se zúčastnit summitu 17+1. Setkání představitelů střední a východní Evropy a Číny ale bylo kvůli pandemii koronaviru odloženo a konalo se nakonec až letos přes video.

Prezidentská kancelář kromě návštěvy Číny plánuje podle kancléře Mynáře ještě návštěvu Srbska. „Dále by k nám měl přijet izraelský prezident a měl by přiletět egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí,“ říká Mynář.